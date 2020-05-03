Радиоведущие: не такого 2020 года мы ожидали

Давайте вернемся в новогоднюю ночь. Каким вы желали для себя 2020 год?

Таня: В ту приятно суетливую и сказочную ночь мы с близкими друзьями и семьей весело отмечали праздник. Беззаботно наслаждались общением и, обнимаясь и целуясь, желали друг другу всего наилучшего в наступающем году. Встречаться лишь посредством Интернета точно никто из нас не загадывал.

Олег: Я пожелал себе больше времени проводить с семьей. И впервые зарекся встречать Новый год дома. Как-то все сложилось: и с семьей много времени провожу, и встречать Новый год дома больше не хочу!

Илья: В новогоднюю ночь все верят в невозможное, верят в чудеса, как дети, и конечно, надеются на лучшее. Я не исключение. Мне казалось, что этот год будет особенным… но все же не настолько.

Галина: Хотелось, чтобы следующий год стал необычным, насыщенным, богатым на события. Чтобы случилось какое-то чудо, и при встрече 2021 года можно было бы вспоминать и диву даваться. Вот все и случилось! Теперь точно знаю, что запрос в космос нужно посылать корректный: исчерпывающе формулируя свое желание и конкретизируя каждую деталь от ”А” до ”Я”.

По чему из докоронавирусной эпохи вы скучаете?

Галина: В нашей семье есть традиция: воскресенье — это семейный день. Мы ходим в гости к родителям, где встречаемся с семьей брата. Скучаю невозможно по шумному застолью, обмену впечатлениями, когда все, перебивая друг друга, пытаются что-то рассказать, спорят, шутят, смеются. Такой вот семейный воскресный бедлам! Скучаю по родителям, по племяннику, хочу всех обнять и расцеловать.

Илья: Каждый понедельник я хожу в баню. За много лет там сложилась своя компания любителей банных процедур. Скучаю по жаркой парилке, аромату дубовых и березовых веников и простым человеческим разговорам за жизнь, за политику, за искусство.

Олег: Скучаю по возможности съездить к родне в деревню. Прогуляться по улицам, полным радостных людей. Зайти в кафе и без опаски и оглядки посидеть с женой за чашкой кофе.

Таня: По свободе, доброте и человеческому спокойствию. Скучаю по ощущениям людского бесстрашия, когда мы в общественных местах не шарахались друг от друга и не демонстрировали открытое пренебрежение и недоверие.