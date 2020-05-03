03.05.2020, 23:00

Радиоведущие: не такого 2020 года мы ожидали

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Нартов, Федоров, Светлая и Вернохаева
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"Jolki Viimased" esilinastus Russkoe Radio kuulajatele
"Jolki Viimased" esilinastus Russkoe Radio kuulajateleFoto: Madis Veltman

”Русское Радио” 1 мая отмечает День рождения — свой собственный новый год. По этому поводу ведущие Олег Федоров, Таня Светлая, Галина Вернохаева и Илья Нартов вспомнили, с какими надеждами они встречали 2020 год и чем он для них обернулся, передает "Эстонский Экспресс".

Давайте вернемся в новогоднюю ночь. Каким вы желали для себя 2020 год?

Таня: В ту приятно суетливую и сказочную ночь мы с близкими друзьями и семьей весело отмечали праздник. Беззаботно наслаждались общением и, обнимаясь и целуясь, желали друг другу всего наилучшего в наступающем году. Встречаться лишь посредством Интернета точно никто из нас не загадывал.

Олег: Я пожелал себе больше времени проводить с семьей. И впервые зарекся встречать Новый год дома. Как-то все сложилось: и с семьей много времени провожу, и встречать Новый год дома больше не хочу!

Илья: В новогоднюю ночь все верят в невозможное, верят в чудеса, как дети, и конечно, надеются на лучшее. Я не исключение. Мне казалось, что этот год будет особенным… но все же не настолько.

Галина: Хотелось, чтобы следующий год стал необычным, насыщенным, богатым на события. Чтобы случилось какое-то чудо, и при встрече 2021 года можно было бы вспоминать и диву даваться. Вот все и случилось! Теперь точно знаю, что запрос в космос нужно посылать корректный: исчерпывающе формулируя свое желание и конкретизируя каждую деталь от ”А” до ”Я”.

По чему из докоронавирусной эпохи вы скучаете?

Галина: В нашей семье есть традиция: воскресенье — это семейный день. Мы ходим в гости к родителям, где встречаемся с семьей брата. Скучаю невозможно по шумному застолью, обмену впечатлениями, когда все, перебивая друг друга, пытаются что-то рассказать, спорят, шутят, смеются. Такой вот семейный воскресный бедлам! Скучаю по родителям, по племяннику, хочу всех обнять и расцеловать.

Илья: Каждый понедельник я хожу в баню. За много лет там сложилась своя компания любителей банных процедур. Скучаю по жаркой парилке, аромату дубовых и березовых веников и простым человеческим разговорам за жизнь, за политику, за искусство.

Олег: Скучаю по возможности съездить к родне в деревню. Прогуляться по улицам, полным радостных людей. Зайти в кафе и без опаски и оглядки посидеть с женой за чашкой кофе.

Таня: По свободе, доброте и человеческому спокойствию. Скучаю по ощущениям людского бесстрашия, когда мы в общественных местах не шарахались друг от друга и не демонстрировали открытое пренебрежение и недоверие.

С какими сложностями вы столкнулись во время ЧС?

Олег: Я понял, что педагог из меня никудышный, не хватает нервов для занятий с первоклашкой.

Илья: Расстраивает неизвестность и неопределенность в будущем.

Галина: Пришлось поменять свои привычки и распорядок дня, — но это скорее просто неудобства. Забавно, но самое сложное оказалось придумать меню на неделю, научиться делать покупки в магазине надолго, строго по списку и очень быстро, не задерживаясь у полок.

Таня: Те трудности, с которыми я столкнулась, не такие существенные, как у многих моих знакомых. Есть те, кто потерял работу, кто сейчас вынужден сидеть за границей и дожидаться возвращения в любимые края. Также те, кто ранее вложил в свой бизнес всю душу и собственные силы, теряют надежду и финансы на его будущее развитие и существование. Для многих наступило время потерь.

Как ситуация с коронавирусом повлияла на ваши планы?

Олег: Пока страдает только летний отпуск.

Илья: Отменились давно запланированные поездки, и неожиданно появилось свободное время.

Таня: В основном вся эта вирусная история коснулась семейных путешествий. В начале мая мы планировали съездить в ”Леголенд” в Германию, затем провести одну неделю на курортном побережье. Кроме того, дни рождения родных сейчас проходят на расстоянии, что очень огорчает. Но мы не унываем и подарки ”бесконтактно” доставляем.

Галина: На время пришлось забыть о семейных торжествах и поездках за пределы Эстонии. Все это не так важно, если это временные ограничения.

Кто или что помогает вам справляться с плохим настроением?

Галина: Не могу сказать, что оно бывает. Некогда страдать и себя жалеть. Родные и близкие здоровы, — это уже повод для радости!

Таня: Самое действенное оружие — это наш внутренний настрой. Если я чувствую, что какая-то серая и мерзкая мысль посетила мой мир, то анализ возникших проблем или сердечных переживаний в правильном и позитивном ключе расставит все на свои места.

Илья: Плохое настроение — это как дождь, который надо переждать. Здесь все решает время. Иногда его нужно больше, иногда меньше. Помогает работа.

Олег: Помогают моя семья и слушатели. От них я получаю просто неиссякаемый запас энергии.

У кого-то свободного времени прибавилось, у кого-то с детьми на домашнем обучении его стало меньше, — где в этом спектре вы?

Галина: О, тут спасибо нашим преподавателям! Они ни на секундочку не похожи на учителей из современных мемов коронавирусной эпохи. Очень четко организовали учебный процесс, сориентировались с количеством заданий, всегда доступны, готовы помочь и объяснить. Низкий поклон им за труд, терпение и понимание! Поэтому со временем и уроками у меня все в штатном режиме.

Олег: Принципиального перераспределения времени у меня не произошло. Но дети внимания требуют значительно больше, это факт.

Таня: Познать все прелести и трудности школьной жизни нам еще предстоит. В этом году отправляем сына в первый класс.

Илья: У меня свободного времени скорее прибавилось. Важно правильно им распорядиться.

Вы открыли в себе новые таланты? Что попробовали из бесплатных ресурсов, которые предлагает Интернет?

Илья: Оказалось, что я умею варить прекрасный рассольник из маринованных кабачков. Ничего особенно сложного, просто огурцы заменяются кабачками. Весьма недурственно. Но бульон лучше делать из свинины. Интернет с бесплатными ресурсами остался невостребованным. Я лучше полы помою.

Олег: Интернет — великая вещь! И если знать, что и где искать, то можно и в музей сходить, и спектакль посмотреть. Этим и живем.

Галина: Вынуждена признать, что я онлайн-музеями и спектаклями не впечатлилась. Все-таки спектакли нужно смотреть не на компьютере, а непосредственно в театре. А вот онлайн-тренировки — это хорошо! На мостик встаю уже.

Таня: Мне и до пандемии было интересно постигать новые вершины. Единственное, что она испортила, — возможный поход в спортзал.

Вы верите, что в любой ситуации можно увидеть позитив?

Олег: Это действительно так! Мы вечно жалуемся, что нам не хватает времени на какие-то важные дела или на наших близких. И вот у нас его стало много! Ура, казалось бы? Но мы не знаем, что с ним делать. А ведь это здорово, что можно провести его с самыми близкими и дорогими людьми.

Таня: Мне кажется, что нынешний масштабный урок человечеству — это отличный повод всем нам пересмотреть свои жизненные принципы и ценности. ”Заботиться и любить своих близких людей” через всевозможные приложения в гаджетах — не лучший вариант выражения своих искренних чувств. Да и сама природа сейчас отдыхает от нашей вредности и безжалостности. Хоть чуточку.

Галина: На самом деле мне отчасти нравится эта ситуация. Все дома, а значит все под контролем.

Илья: В каждом позитиве есть негатив, и наоборот. Что касается меня, в моей жизни вдруг появились выходные дни. Это прекрасно!

Три вещи, без которых вы не могли бы пережить трудные времена.

Таня: Семья, дом и любимая работа.

Илья: Любовь, семья, друзья.

Олег: Трудные времена невозможно пережить без юмора, оптимизма и мозгов. Все остальное приложится.

Галина: Три вещи не назову. Средства связи на сегодня очень важны. Хорошо, что есть телефон и интернет. В любой момент можешь связаться с родителями, пообщаться и разведать обстановку. Если взгрустнулось, можно и с друзьями по видеоконференции неплохо провести вечер.

С кем из артистов вы хотели бы поднять бокал в пятницу вечером на онлайн-вечеринке?

Олег: С Родионом Газмановым. Мне кажется, это интересный и веселый человек.

Илья: Например, с такими артистами, как NILETTO, Zivert, Мот.

Таня: С Сергеем Буруновым, Дмитрием Нагиевым, Евгением Ткачуком, Ренатой Литвиновой, Zivert и т.д. Вы зайдете ко мне на огонек?

Галина: Сначала я бы с Таней Булановой погрустила и поплакала под песню ”Плачу”, так бы и пропела: ”Пла-а-ачу, слышишь, о тебе мой отпуск пла-а-ачу….”, а потом бы надела все лучшее сразу и с Ларисой Долиной помечтала о будущем торжестве: ”А в ресторане, а в ресторане, а там гитары, а там цыгане…”.

Помечтаем: куда вы хотели бы отправиться, когда все наконец опять будет хорошо? Ваша фантазия а ля ”пост-корона”.

Олег: Я полагаю, что пост-коронный мир уже не будет прежним, и тем самым он становится безумно интересным и заманчивым. Но я очень хочу взять в охапку семью и очутиться на солнечном пляже теплого-теплого моря.

Илья: Я отправлюсь в отпуск! Все равно куда: главное — солнце и море!

Таня: Все разрушенные планы подкорректирую, чемодан соберу и улечу на Лазурный берег — поваляться на песке и растворить все бытовые переживания и усталость в морской воде.

Галина: Побегу, сломя голову к родителям, чтобы обнять и расцеловать! Большего для счастья мне не нужно!

1 мая у ”Русского Радио” день рождения. Что пожелаете вашим слушателям?

Олег: В день рождения ”Русского Радио” я хочу пожелать всем и каждому, чтобы исполнилось хотя бы одно, но очень заветное желание. Может, даже одно на двоих, но чтоб наверняка!

Таня: В день рождения ”Русского Радио” я желаю нашим слушателям нескончаемого вкуса к жизни и позитивной мелодии в душе!

Галина: Всего, всего, всего! Но самое главное — здоровья родным и близким, а также финансового благополучия! И чтобы обязательно всегда все было хорошо!

Илья: Пусть всегда все будут здоровы! Пусть всегда будет работа! Пусть всегда будет любовь! Пусть всегда будет музыка! Пусть всегда мы будем вместе!

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