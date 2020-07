Проживающий в Эстонии уроженец Лос-Анджелеса: я никогда не хотел быть ”чернокожим”. Всегда хотел быть собой

В последние дни мая весь мир стал очевидцем того, как убивали Джорджа Флойда. Ряд демонстраций против полицейского произвола в Америке через пару недель вырос в международную волну акций против расизма. 10 июня она вынесла на парковку перед таллиннским Saku Suurhall лозунг "Black lives matter” (”Жизни черных важны”) на фоне сотен демонстрантов, автомобильных гудков, плакатов, рупоров и барабанного боя.

На окне одной из машин наклеен стикер ”Расисты идиоты”. Перед машиной стоит молодой человек, держащий плакат с надписью "My name is not n***a” (”Меня зовут не н****р”). Около половины собравшихся пришли поддержать движение, другая половина борется за то, чтобы широкая общественность в конце концов увидела в них людей.

Н-слово

”Меня попросили выступить на эту тему, потому что я американец и чернокожий. У меня должно быть более глубокое понимание текущей ситуации и ее влияния. Но правда в том, что у меня его нет. Правда в том, что ни у кого нет. Сколько себя помню, я никогда не хотел быть ”чернокожим”. Всегда хотел быть собой.”

Об этом говорит в своем выступлении один из организаторов демонстрации Джин Уокер, танцор и тренер из Лос-Анджелеса. Джин переехал в Эстонию в 2007 году. Сначала он привез сюда жену-эстонку. Когда через шесть лет они развелись, Джин решил остаться жить в Эстонии.

К тому времени ему удалось утвердиться как исполнителю и хореографу, а в качестве тренера он вел большую группу танцоров. Сейчас у Джина в Эстонии есть спутница жизни и восьмимесячная дочь. Возвращаться в Америку он не планирует.

Джин хорошо помнит переезд в Эстонию. Он сразу начал замечать, что его часто разглядывали на улице из-за более темного цвета кожи. Для приезжего из Америки это было очень странное чувство, но он понял: это нечто, к чему просто нужно привыкнуть. Хотя не ожидал, что придется привыкать слышать н-слово.

”В Соединенных Штатах проблема очень завуалирована, — объясняет Джин. — Расизм не такой открытый, каким был, например, в 1950-х годах, и имеет много нюансов. Никто не зовет тебя н-словом вслух, а здесь я много его слышал. В смысле, даже не эстонское н-слово, а его английскую версию. Я сразу понял разницу.”