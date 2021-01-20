Противница абортов получает от правительства 171 000 евро: ”Почему мы должны отказываться? В этом нет смысла!”

”Одним из первых шагов должно стать прекращение государственного финансирования абортов”, — написало НКО Elu Marss на своей странице в Фейсбуке 8 сентября этого года. Эти слова могли остаться почти незамеченными, если бы в начале декабря правительство не выделило именно этому некоммерческому объединению самую большую сумму крышевых денег — 141 000 евро. Объединение также получило 30 000 евро дополнительно, так как молодежный совет EKRE решил не устанавливать странный памятник (жестокому военачальнику Роману Унгерн-Штернбергу) и перераспределил полученную для него финансовую поддержку.

НКО Elu Marss было основано 4 июля этого года матерью и дочерью Лийдией Хыбесалу (67 лет) и Пилле Волль (48 лет). Председатель правления Волль следит за тем, чтобы в ходе всей деятельности объединения выполнялись уставные цели, а Хыбесалу координирует деятельность НКО и организует мероприятия. Пока единственным мероприятием Elu Marss стала августовская демонстрация протеста против абортов. Марш поддержала партия EKRE, на нем присутствовали руководство EKRE, министр финансов Мартин Хельме и министр внутренних дел Март Хельме. Лийдия Хыбесалу не скрывает своей тесной дружбы с Мооникой Хельме. За последние три года Хыбесалу поддержала EKRE суммой в 26 евро.