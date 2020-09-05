Постоянно носить маску — дорогое удовольствие: до 100 евро на человека в месяц
Семья из трех-четырех человек в месяц потратит на маски столько же, сколько на оплату жилья.
Семья из трех-четырех человек в месяц потратит на маски столько же, сколько на оплату жилья.
Носить одноразовые маски для защиты от коронавируса совсем не дешево. Маску надо менять хотя бы раз в три часа. Таким образом, средний офисный служащий или работник завода использует за день около четырех масок — если трудится по восемь часов, ходит на обед, а путь из дома и назад на общественном транспорте занимает от часу до двух.
Добавим к вычислениям и то, что пару вечеров на рабочей неделе человек проводит в публичных местах, в субботу сидит дома или гуляет на природе (где маска не нужна), а в воскресенье днем или вечером снова выходит ”в свет”: в кино, театр или торговый центр (где понадобится две маски или больше).
Всего такой человек использует 4+6+4+4+6+0+2 = 26 масок в неделю. На месяц (30 дней) ему понадобится 106–114 масок. На всякий случай добавим 5 масок про запас — и получим 119 масок в месяц.
Цены на маски очень сильно разнятся в зависимости от места покупки. В аптеке или магазине упаковка из 50 масок стоит в среднем 35 евро. Таким образом, цена за одну маску — 70 центов.
За месяц (119 масок) уйдет 83 евро и 30 центов.
Если найти маски по скидке через Интернет, то можно уложиться в 14,90 за упаковку, тогда в месяц уйдет всего 35,46 евро.
Если маски носит вся семья — обычно мама, папа и один-два ребенка, — то ежемесячные траты на маски можно сравнить с расходами на оплату счета за коммунальные услуги. По данным Департамента статистики, в прошлом году оплата жилья на одного жителя Эстонии составляла 76 евро в месяц.
Мнения о необходимости носить маску разнятся и меняются — и не только в Эстонии, но и во всем мире.
В начале августа премьер-министр Юри Ратас получил ходатайство о необходимости ввести рекомендацию носить маски во всех публичных помещениях Эстонии. ”Такие или еще более строгие меры уже введены или вскоре будут введены во многих соседствующих с Эстонией странах”, — написали пятеро авторов предложения. Среди них — глава южного региона Департамента здоровья Тийа Лухт, исполняющий обязанности председателя правления Клиникума Тартуского университета Марек Сеэр, руководитель Лыунаской префектуры Валло Коппель, руководитель Лыунаского Спасательного центра Марго Клаос и мэр Тарту Урмас Клаас.
Подать ходатайство их побудил стремительный рост числа заболевших, прежде всего, в Тарту, а также по всей Эстонии: ”Для предупреждения распространения вируса недостаточно вводить ограничения лишь на уровне самоуправлений. Дело в том, что из-за небольших расстояний люди, столкнувшись с ограничениями, переносят активность в другие
самоуправления. А это, в свою очередь, может ускорить распространение вируса, — пояснили авторы. — Меры по борьбе с COVID-19 должны быть единообразными по всей стране”.
6 августа правительство обсудило это и другие предложения, направленные на борьбу с пандемией. Ношение масок не приобрело рекомендательный, и уж тем более, обязательный характер. По словам присутствовавшей на заседании главы научного совета при правительстве Ирьи Лутсар, надевать маску стоит в ситуации, где физическое дистанцирование невозможно или велик риск столкнуться с носителем вируса. ”Закрывать лицо маской в местах, где людей мало, или когда уровень заражения низок, не имеет смысла”, — пояснила Лутсар в Фейсбуке.
А затем последовали противоречащие друг другу высказывания. В воскресенье пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар сказал в эфире ”Актуальной камеры”, что, по оценке департамента, в заполненных людьми помещениях надлежит носить маску.
В понедельник главный специалист того же ведомства Ханна Сепп сообщила ERR, что в Эстонии маски не должны быть обязательными, а носить их советуют только больным в ситуациях, когда они вынуждены с кем-то общаться или покидать дом. ”Здоровым людям рекомендуем носить маску только в многолюдных местах, где невозможно сохранять дистанцию”, — добавила Сепп.
Многие жители Эстонии хорошо запомнили, как в начале коронакризиса говорили то же самое: маску надо носить только медикам или больным. Такую информацию распространял не только Департамент здоровья, но и Международная организация здравоохранения (ВОЗ). Одна из причин в том, что масок тогда не хватало по всему миру, в том числе, и в больницах.
А теперь маски надо носить во многих странах, и в начале августа ВОЗ похвалил решение властей Парижа ввести обязательное ношение масок в многолюдных местах. И на улице тоже.
При этом видно, что в тех странах, где без маски нельзя выходить из дома, число заболевших не снижается. Маски помогают тогда, когда люди сохраняют дистанцию и моют руки. Будем здоровыми!
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