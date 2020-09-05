Постоянно носить маску — дорогое удовольствие: до 100 евро на человека в месяц

Носить одноразовые маски для защиты от коронавируса совсем не дешево. Маску надо менять хотя бы раз в три часа. Таким образом, средний офисный служащий или работник завода использует за день около четырех масок — если трудится по восемь часов, ходит на обед, а путь из дома и назад на общественном транспорте занимает от часу до двух.

Добавим к вычислениям и то, что пару вечеров на рабочей неделе человек проводит в публичных местах, в субботу сидит дома или гуляет на природе (где маска не нужна), а в воскресенье днем или вечером снова выходит ”в свет”: в кино, театр или торговый центр (где понадобится две маски или больше).

Всего такой человек использует 4+6+4+4+6+0+2 = 26 масок в неделю. На месяц (30 дней) ему понадобится 106–114 масок. На всякий случай добавим 5 масок про запас — и получим 119 масок в месяц.

Цены на маски очень сильно разнятся в зависимости от места покупки. В аптеке или магазине упаковка из 50 масок стоит в среднем 35 евро. Таким образом, цена за одну маску — 70 центов.

За месяц (119 масок) уйдет 83 евро и 30 центов.

Если найти маски по скидке через Интернет, то можно уложиться в 14,90 за упаковку, тогда в месяц уйдет всего 35,46 евро.

Если маски носит вся семья — обычно мама, папа и один-два ребенка, — то ежемесячные траты на маски можно сравнить с расходами на оплату счета за коммунальные услуги. По данным Департамента статистики, в прошлом году оплата жилья на одного жителя Эстонии составляла 76 евро в месяц.

Нужны ли маски?

Мнения о необходимости носить маску разнятся и меняются — и не только в Эстонии, но и во всем мире.

В начале августа премьер-министр Юри Ратас получил ходатайство о необходимости ввести рекомендацию носить маски во всех публичных помещениях Эстонии. ”Такие или еще более строгие меры уже введены или вскоре будут введены во многих соседствующих с Эстонией странах”, — написали пятеро авторов предложения. Среди них — глава южного региона Департамента здоровья Тийа Лухт, исполняющий обязанности председателя правления Клиникума Тартуского университета Марек Сеэр, руководитель Лыунаской префектуры Валло Коппель, руководитель Лыунаского Спасательного центра Марго Клаос и мэр Тарту Урмас Клаас.