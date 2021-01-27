Попойка с печальными последствиями: обман друзей едва не обернулся долгим тюремным сроком

19 октября прошлого года в 6.17 утра Центр тревоги получил сообщение о том, что на третьем километре трассы Ээсмяэ — Хагери состоялся наезд на 14-летнюю Эву (все имена в статье изменены — прим. ред.) и туда необходимо направить машину скорой помощи. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места происшествия.
Новость о том, как ”23-летний мужчина сбил на автомобиле 14-летнего пешехода и сбежал”, облетела страницы нескольких газет. Впрочем, пока еще никто не писал о том, как разворачивались события в дальнейшем и чем завершилась вся история.
Скорая доставила Эву, получившую серьезные повреждения, в Северо-Эстонскую региональную больницу, где ее сразу направили на операцию. Врачи диагностировали травму головы, тупую травму туловища, перелом бедра и перелом коленного сустава. Девочка была в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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