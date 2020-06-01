01.06.2020, 11:43

Политический обзор коронакризиса: Мартин Хельме на подъеме, Юри Ратас выжидает, оппозиция увядает


Микк Салу
EST
Valitsuse pressikonmverents
Valitsuse pressikonmverentsFoto: Ilmar Saabas

В период чрезвычайного положения на политическом ландшафте наблюдалось усиление позиций Мартина Хельме. EKRE и Центристская партия постепенно начинают подготовку к выборам следующего года.

Если в Эстонии найдется хотя бы один политик, который встретит лето в хорошем расположении духа, то это министр финансов Мартин Хельме. Ему удалось проявить себя как в течение первого года работы в правительстве, так и на протяжении двух месяцев коронакризиса. Хельме был в числе тех, кто настаивал на введении чрезвычайного положения. Он был первым, кто предрек глубокое падение экономики. Хельме первым заявил о необходимости взять кредит. Он среди первых говорил о том, что чрезвычайное положение нужно продлить, и его воля была исполнена.

Продолжая ту же логическую цепочку, можно сказать, что если есть политик, для которого коронакризис стал временем загубленных возможностей, то это Юри Ратас. У него действительно был шанс прослыть спасителем нации в период глубочайшего кризиса. Конечно, Ратас оставался в поле зрения, но решительного шага вперед не сделал.

Опубликованные в середине апреля результаты социологического опроса, проведенного фирмой „Norstat” по заказу Института общественных исследований, показали, что 73 процента респондентов остались удовлетворены действиями правительства в период коронакризиса.

Ничего удивительного, поскольку во времена потрясений поддержка властей обычно растет. Такая же тенденция наблюдается и в других европейских странах. Тем не менее, удовлетворенность общим курсом не сказалась на результатах всех правящих партий. Рейтинги Центристской партии во время кризиса чуть упали, а EKRE — выросли.

Кажется, на эстонском политическом ландшафте наблюдается своего рода стагнация. Картина, которую можно было наблюдать в начале осени, сохраняет свои очертания и по сей день. Все минувшие скандалы и кризисы не сказались на рейтинге партий. Если бы выборы состоялись уже сегодня, правительственная коалиция снова получила бы большинство голосов.

Мартин Хельме доминирует


В то же время коронакризис провел новые границы между коалиционными партнерами. EKRE — прежде всего, в лице Мартина Хельме — стала более доминантной силой, причем сделалась таковой не с помощью каких-то скандалов. Надеждам Isamaa и, отчасти, Центристской партии ”приручить” EKRE и переманить ее электорат на свою сторону не суждено было сбыться.

Ближайшие месяцы сулят новые возможности для Хельме. Должность министра финансов сама по себе очень важна, но сейчас особенно. Еще прошлой осенью, когда шло обсуждение пенсионной реформы (формально — тема партии Isamaa), защита коалиционных интересов во многом легла именно на плечи Мартина Хельме. Теперь, когда во время кризиса необходимо искать новые источники финансирования, создавать дополнительные бюджеты и распределять субсидии, бразды правления снова в его руках.

Центристская партия в период кризиса так и не смогла нарастить свою поддержку. В самый тяжелый момент Юри Ратас не сумел стать ”отцом народа”. Более того, в последнее время даже наблюдаются определенные трения между Ратасом и мэром Таллинна Михаилом Кылвартом.

Партия реформ чахнет


Партия реформ по-прежнему возглавляет рейтинг популярности, однако ситуация для нее в чем-то даже плачевная. Это не упрек в адрес лидера партии Каи Каллас, просто такова реальность. В ближайшем будущем реформистам будет непросто добиться чего-то значительного.

Заметные подвижки вероятны осенью. Важной вехой может стать пенсионная реформа. Какое бы решение не вынес по ее поводу Госсуд, это может послужить преодолению барьера между Партией реформ и Isamaa. С точки зрения реформистов, Isamaa — это самое слабое звено в правящей коалиции. Если груз пенсионной реформы упадет с плеч, проще будет предложить Isamaa переметнуться на свою сторону. С намеком на создание нового правительства, иначе велик риск так и остаться в тени EKRE.

Поскольку в следующем году выборов будет больше обычного (и президентские, и в муниципальные органы власти), это вынудит партии общаться друг с другом активнее. Партия реформ наверняка возобновит диалог с Isamaa и предложит ей новые возможности. Да и к центристам подступиться тоже можно попробовать, почему нет? ”Юри, из тебя вышел бы отличный президент!”

Надежды на то, что коалиция рухнет под грузом собственных скандалов и противоречий, судя по всему, не сбываются. Равно как и на то, что партийные рейтинги вынудят дрожать от страха партнеров по коалиции. Возможно, Партии реформ следовало бы снова поискать в своем арсенале инструменты воздействия времен Розиманнус и Михала, освежить в памяти старые трюки и вспомнить, каково это — комбинировать свои сильные стороны со слабостями и чаяниями других.

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