Политический обзор коронакризиса: Мартин Хельме на подъеме, Юри Ратас выжидает, оппозиция увядает

Если в Эстонии найдется хотя бы один политик, который встретит лето в хорошем расположении духа, то это министр финансов Мартин Хельме. Ему удалось проявить себя как в течение первого года работы в правительстве, так и на протяжении двух месяцев коронакризиса. Хельме был в числе тех, кто настаивал на введении чрезвычайного положения. Он был первым, кто предрек глубокое падение экономики. Хельме первым заявил о необходимости взять кредит. Он среди первых говорил о том, что чрезвычайное положение нужно продлить, и его воля была исполнена.

Продолжая ту же логическую цепочку, можно сказать, что если есть политик, для которого коронакризис стал временем загубленных возможностей, то это Юри Ратас. У него действительно был шанс прослыть спасителем нации в период глубочайшего кризиса. Конечно, Ратас оставался в поле зрения, но решительного шага вперед не сделал.

Опубликованные в середине апреля результаты социологического опроса, проведенного фирмой „Norstat” по заказу Института общественных исследований, показали, что 73 процента респондентов остались удовлетворены действиями правительства в период коронакризиса.

Ничего удивительного, поскольку во времена потрясений поддержка властей обычно растет. Такая же тенденция наблюдается и в других европейских странах. Тем не менее, удовлетворенность общим курсом не сказалась на результатах всех правящих партий. Рейтинги Центристской партии во время кризиса чуть упали, а EKRE — выросли.

Кажется, на эстонском политическом ландшафте наблюдается своего рода стагнация. Картина, которую можно было наблюдать в начале осени, сохраняет свои очертания и по сей день. Все минувшие скандалы и кризисы не сказались на рейтинге партий. Если бы выборы состоялись уже сегодня, правительственная коалиция снова получила бы большинство голосов.

Мартин Хельме доминирует



В то же время коронакризис провел новые границы между коалиционными партнерами. EKRE — прежде всего, в лице Мартина Хельме — стала более доминантной силой, причем сделалась таковой не с помощью каких-то скандалов. Надеждам Isamaa и, отчасти, Центристской партии ”приручить” EKRE и переманить ее электорат на свою сторону не суждено было сбыться.