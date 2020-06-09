Писк моды: жителей Эстонии настигло ”куриное сумасшествие”

Когда Мария Каскла вместе с супругом и двумя детьми приехали для покупки кур на ферму по выращиванию домашней птицы в Мярьямаа, они обнаружили, что сперва им предстоит выждать очередь. Шел воскресный апрельский день, на часах была половина одиннадцатого утра, а перед ними в очереди уже выстроились три автомобиля.

”Курочка, разгуливающая где-нибудь в углу сада, — это просто модно”, — утверждает Вийре Мартма, хозяйка куриной фермы в Силлаотса. В этом году она продает кур и в Харьюмаа, и даже в Таллинн.

Но почему же этой весной куры стали так популярны?

”Одно из чувств, которое движет людьми, — это страх, что в какой-то момент им придется начать самим удовлетворять свои базовые потребности. И тогда у вас будет то, что поможет вашей семьей справиться с нуждой, — рассказывает Мария Каскла. — Второй фактор: когда ты сидишь дома, тебе все равно нужно чем-то заниматься, хочется как-то себя проявлять.”.

Очереди не только за курами, но и за курятниками



”Интерес к покупке кур со стороны частных лиц начал расти сразу после того, как была объявлена чрезвычайная ситуация”, — подтверждает Ярно Хермет, руководитель хутора Линну. В этом хозяйстве насчитывается аж 100 000 домашних птиц. Предприятие торгует курами и в частном порядке.

”Типичный покупатель — это человек средних лет или чуть моложе, с семьей и детьми. Довольно много тех, кто впервые покупает домашнюю птицу, — продолжает Хермет. — Из-за чрезвычайной ситуации кто-то перебирается за город, в деревню.”.

Вместе с тем растет и спрос на различные приспособления и инвентарь для содержания кур. Куриные домики, специальные поилки и гнезда для кладки яиц и выведения потомства — покупателей интересует все. Кто не умеет или просто не хочет заниматься строительством курятника, должен быть готов к покупке готового комплекта: домика с крышей и прилагающегося к нему небольшого пространства для выгула. Цены варьируются от 500 до 3000 евро. Самые дорогие модели имеют подогрев, так что в них куры могут запросто и перезимовать. Гнезда тоже можно выбирать из разных ценовых категорий, они могут стоить от 10 до 50 евро.