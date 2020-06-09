Писк моды: жителей Эстонии настигло ”куриное сумасшествие”

Для покупки кур люди выстраиваются в очереди. Для содержания любимых домашних птиц не жалеют средств и приобретают отдельные строения стоимостью по 3000 евро. Кур содержат даже в столице: в Нымме и Кристийне. Что вообще происходит?
Когда Мария Каскла вместе с супругом и двумя детьми приехали для покупки кур на ферму по выращиванию домашней птицы в Мярьямаа, они обнаружили, что сперва им предстоит выждать очередь. Шел воскресный апрельский день, на часах была половина одиннадцатого утра, а перед ними в очереди уже выстроились три автомобиля.
”Курочка, разгуливающая где-нибудь в углу сада, — это просто модно”, — утверждает Вийре Мартма, хозяйка куриной фермы в Силлаотса. В этом году она продает кур и в Харьюмаа, и даже в Таллинн.
Но почему же этой весной куры стали так популярны?
”Одно из чувств, которое движет людьми, — это страх, что в какой-то момент им придется начать самим удовлетворять свои базовые потребности. И тогда у вас будет то, что поможет вашей семьей справиться с нуждой, — рассказывает Мария Каскла. — Второй фактор: когда ты сидишь дома, тебе все равно нужно чем-то заниматься, хочется как-то себя проявлять.”.
Очереди не только за курами, но и за курятниками
”Интерес к покупке кур со стороны частных лиц начал расти сразу после того, как была объявлена чрезвычайная ситуация”, — подтверждает Ярно Хермет, руководитель хутора Линну. В этом хозяйстве насчитывается аж 100 000 домашних птиц. Предприятие торгует курами и в частном порядке.
”Типичный покупатель — это человек средних лет или чуть моложе, с семьей и детьми. Довольно много тех, кто впервые покупает домашнюю птицу, — продолжает Хермет. — Из-за чрезвычайной ситуации кто-то перебирается за город, в деревню.”.
Вместе с тем растет и спрос на различные приспособления и инвентарь для содержания кур. Куриные домики, специальные поилки и гнезда для кладки яиц и выведения потомства — покупателей интересует все. Кто не умеет или просто не хочет заниматься строительством курятника, должен быть готов к покупке готового комплекта: домика с крышей и прилагающегося к нему небольшого пространства для выгула. Цены варьируются от 500 до 3000 евро. Самые дорогие модели имеют подогрев, так что в них куры могут запросто и перезимовать. Гнезда тоже можно выбирать из разных ценовых категорий, они могут стоить от 10 до 50 евро.
Правда, деньги решают не все. Оформить заказ — это полдела, потом придется подождать.
”Те, кто хочет приобрести у нас домик для кур, должен записаться в очередь. Сейчас своего заказа ждут десять человек. Приступить к изготовлению курятника для вас мы сможем только где-то через три недели”, — рассказывает Мати Куклазе, который руководит фирмой Wohom, производящей модульные и элементные дома, бани, а заодно и домики для кур. Такие длинные очереди — это прежде невиданное дело. Еще прошлой весной любой желающий мог сразу оформить заказ и получить готовую продукцию уже через несколько дней.
Поговаривают, что некоторые производители корма для кур собираются перейти на работу в две смены, в том числе ночью. Настолько велик спрос и на эту категорию товара.
Куры в аренду
Впрочем, хватает и тех, у кого нынешнее положение дел вызывает озабоченность. Что, например, будут делать те, кто летом насладится всеми прелестями содержания домашней птицы, а осенью, с приходом холодов, не имея должных условий, окажется в затруднительном положении? Или те, кто осенью попросту переселится обратно в города? ”Дорогие люди, куры — это тоже живые создания. Многие ли из вас смогут обеспечить необходимые условия для их зимовки?”, — вопрошает один из участников сообщества по интересам в Фейсбуке.
Но там, где есть спрос, разумеется, есть и предложение.
Например, на ферме в Силлаотса птицеводам-любителям предлагают возможность аренды кур. Так, одну несушку можно взять на все лето всего за 15 евро. Еще 10 евро придется оставить в залог, но эти деньги вернут клиенту, когда осенью он привезет кур обратно. Всего на лето в аренду готовы отдать 150 кур, но большая часть уже забронирована.
Крупные предприятия (например, хутор Линну) такой возможности все-таки не предлагают. Ведь вместе с транспортировкой и сменой локации у домашней птицы повышается риск заражения.
В то же время находятся и такие птицеводы, которые предлагают услугу своего рода гостиниц для кур. Берут их к себе на зимовку, а весной возвращают. Пару лет назад такой практикой занималась Вероника Реметс, проживающая в Вырумаа близ поселка Вастселийна. Тогда она содержала сотню кур. Теперь же Вероника держит кур только в теплый сезон, а зимуют они в курятнике знакомых.
Супруг Вероники, Танель, своими руками построил для нужд кур так называемый куриный трактор. В эту конструкцию входит куриный домик и небольшое пространство для выгула. С одной стороны внизу закреплены колеса, с другой — имеется ручка, с помощью которой всю конструкцию можно передвинуть в другую часть сада. Курам нравится разгуливать по свежей зеленой траве, поэтому все это строение хорошо время от времени сдвигать на новое место.
"Эстонский экспресс" — ежемесячная русскоязычная газета, которая знакомит читателей с самыми важными публикациями Eesti Päevaleht, Maaleht и других изданий холдинга Ekspress Meedia. Цена одного экземпляра — 1,49 евро.
Видео "неловкого момента" с Загитовой собрало 22 млн просмотров
Куда привел "особый путь" Швеции без карантина
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Зачем добавлять соль в воду для мытья полов