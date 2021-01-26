Передовой миллионер Эстонии переехал домой и открыл технологическую школу мирового уровня в Йыхви

”Изначально мы переехали в Эстонию на год. Хотели, чтобы дети научились говорить по-эстонски и есть картошку. Пока все было очень хорошо. До сегодняшнего утра, когда началась слякоть”, — весело говорит Таавет Хинрикус (39).

Хинрикус, который с 2007 года жил где угодно, только не в Эстонии, признает, что снег зимой они еще могут потерпеть, а вот в межсезонье бывает очень трудно. Пару дней назад его жена, итальянка Сильвия, гордо притащила домой обогреватель, чтобы пережить это ”мартобрь”.

”Мы всегда думали, что детям младше десяти лет переезжать легче. Этой весной, когда чрезвычайное положение в Эстонии уже подходило к концу, а в Лондоне мы все еще не могли встречаться со знакомыми, мы поняли, что можем приехать сюда”, — объясняет Хинрикус.