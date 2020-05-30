Останки мамонтов в Эстонии: рекордный 2019 год — нашли два бивня и один зуб

”Теория продолжает жить своей жизнью, но тем временем в России нашли и более молодые кости мамонта”, — пояснил Сийм Вески. Он понадеялся, что одна из прошлогодних местных находок все-таки сможет стать настоящей бомбой в потоке новостей подобного рода.
20 сентября небольшая исследовательская группа собралась в хранилище археологических находок Таллиннского университета для взятия проб. Чисто технически это происходит
очень просто — с помощью аккумуляторной дрели. При сверлении отверстий диаметром в пару миллиметров в нос бьет запах, знакомый каждому по стоматологическим кабинетам. Это все из-за коллагена, который начинает тлеть при сверлении.
Реа Кыйвуталу решила также отправить на анализ главную реликвию своей родной школы — зуб мамонта весом в несколько килограммов. Никто точно не знает, как этот зуб оказался в Реальной школе. Судя по всему, когда-то он входил в коллекцию Провинциального музея, как во второй половине XIX и первой половине XX века назывался предшественник Эстонского исторического музея. В 40-е годы коллекция музея была распределена по другим музеям и учреждениям.
Образовавшийся при сверлении каждого зуба и бивня порошок разложили по пробиркам и отправили в Польшу, где возраст находок определили при помощи радиоуглеродного анализа.
Результаты оказались довольно точными:
Зуб мамонта из Реальной школы — 32380 лет (±440),
Зуб из карьера Витипалу — 42500 лет (±710),
Бивень из карьера Крюйднери — 43560 лет (±1160),
Бивень из карьера Кукеметса — 39190 лет (±830).
Фурор, на который надеялся Сийм Вески, все-таки не произошел, но и этот результат оказался достойным внимания.
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