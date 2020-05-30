Останки мамонтов в Эстонии: рекордный 2019 год — нашли два бивня и один зуб

В июле прошлого года одна женщина зашла в Музей природы Тартуского университета и направилась к кассам. Но вместо покупки билета она положила на стойку желтый треугольный предмет, похожий на камень, и спросила: ”Это может оказаться зубом мамонта?”.

Кассир отнесла ”камень” главному хранителю музейных предметов Маре Исакар, которой не пришлось долго сомневаться, — и правда зуб мамонта! Заглянувшая в музей женщина нашла его во время прогулки с собакой в карьере Витипалу в юго-западной части Тартумаа.

Останки мамонта — это редчайшая находка для Эстонии. За 150 лет из земных недр наружу показались и были найдены чуть более 20 зубов или обломков костей. Но в течение всего лишь двух недель это был уже второй случай встречи Исакар с таким наследием мамонтов.

Дело в том, что в начале июля 2019 года Исакар посетила карьер Крюйднери близ Отепя. Там примерно с десятиметровой глубины из толщи песка и камней отстойный насос поднял на поверхность некий черный объект, похожий на толстую прогнившую ветку дерева. Владелец карьера Кристер Каазик смекнул, что находка может иметь особую ценность, и позвонил Исакар. В итоге этот черный обломок оказался бивнем мамонта.

В начале октября бивень мамонта был обнаружен в карьере Кукеметса в Тартумаа.

За этими новостями с интересом наблюдала не только Маре Исакар и разные геологи с археологами, но и ученица Таллиннской реальной школы Реа Кыйвуталу. Ведь по случайному совпадению предыдущей весной она в качестве темы своей исследовательской работы под руководством профессора Сийма Вески (из Института геологии ТТУ) выбрала как раз определение возраста найденных в Эстонии останков мамонтов и остатков растений.

Пахнет как у стоматолога

Возраст найденных в Эстонии зубов или бивней мамонтов прежде исследовался лишь в девяти случаях. И лишь трижды был получен точный ответ. В 2000 году в Швеции был проведен анализ двух зубов мамонтов, найденных еще в 1895 году на землях мызы Пуурмани в Йыгевамаа. Их возраст — с точки зрения того, когда Землю населяли мамонты — оказался не столь велик, от 11600 до 11900 лет. Это послужило основой для теории, что именно на территории Эстонии жил последний в Европе мамонт. В целом в этой части света мамонты вымерли 10 тысяч лет назад.