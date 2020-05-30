30.05.2020, 13:05

Останки мамонтов в Эстонии: рекордный 2019 год — нашли два бивня и один зуб


Греэте Лехепуу, Eesti Ekspress
EST
Mammuti mulaaž
Mammuti mulaažFoto: Rauno Volmar

В прошлом году в Эстонии было найдено необычайно много фрагментов останков мамонтов: два бивня и один зуб. В своей исследовательской работе ученица Таллиннской реальной школы выяснила, когда именно жили их обладатели.

В июле прошлого года одна женщина зашла в Музей природы Тартуского университета и направилась к кассам. Но вместо покупки билета она положила на стойку желтый треугольный предмет, похожий на камень, и спросила: ”Это может оказаться зубом мамонта?”.

Кассир отнесла ”камень” главному хранителю музейных предметов Маре Исакар, которой не пришлось долго сомневаться, — и правда зуб мамонта! Заглянувшая в музей женщина нашла его во время прогулки с собакой в карьере Витипалу в юго-западной части Тартумаа.

Останки мамонта — это редчайшая находка для Эстонии. За 150 лет из земных недр наружу показались и были найдены чуть более 20 зубов или обломков костей. Но в течение всего лишь двух недель это был уже второй случай встречи Исакар с таким наследием мамонтов.

Дело в том, что в начале июля 2019 года Исакар посетила карьер Крюйднери близ Отепя. Там примерно с десятиметровой глубины из толщи песка и камней отстойный насос поднял на поверхность некий черный объект, похожий на толстую прогнившую ветку дерева. Владелец карьера Кристер Каазик смекнул, что находка может иметь особую ценность, и позвонил Исакар. В итоге этот черный обломок оказался бивнем мамонта.

В начале октября бивень мамонта был обнаружен в карьере Кукеметса в Тартумаа.

За этими новостями с интересом наблюдала не только Маре Исакар и разные геологи с археологами, но и ученица Таллиннской реальной школы Реа Кыйвуталу. Ведь по случайному совпадению предыдущей весной она в качестве темы своей исследовательской работы под руководством профессора Сийма Вески (из Института геологии ТТУ) выбрала как раз определение возраста найденных в Эстонии останков мамонтов и остатков растений.

Пахнет как у стоматолога

Возраст найденных в Эстонии зубов или бивней мамонтов прежде исследовался лишь в девяти случаях. И лишь трижды был получен точный ответ. В 2000 году в Швеции был проведен анализ двух зубов мамонтов, найденных еще в 1895 году на землях мызы Пуурмани в Йыгевамаа. Их возраст — с точки зрения того, когда Землю населяли мамонты — оказался не столь велик, от 11600 до 11900 лет. Это послужило основой для теории, что именно на территории Эстонии жил последний в Европе мамонт. В целом в этой части света мамонты вымерли 10 тысяч лет назад.

”Теория продолжает жить своей жизнью, но тем временем в России нашли и более молодые кости мамонта”, — пояснил Сийм Вески. Он понадеялся, что одна из прошлогодних местных находок все-таки сможет стать настоящей бомбой в потоке новостей подобного рода.

20 сентября небольшая исследовательская группа собралась в хранилище археологических находок Таллиннского университета для взятия проб. Чисто технически это происходит

очень просто — с помощью аккумуляторной дрели. При сверлении отверстий диаметром в пару миллиметров в нос бьет запах, знакомый каждому по стоматологическим кабинетам. Это все из-за коллагена, который начинает тлеть при сверлении.

Реа Кыйвуталу решила также отправить на анализ главную реликвию своей родной школы — зуб мамонта весом в несколько килограммов. Никто точно не знает, как этот зуб оказался в Реальной школе. Судя по всему, когда-то он входил в коллекцию Провинциального музея, как во второй половине XIX и первой половине XX века назывался предшественник Эстонского исторического музея. В 40-е годы коллекция музея была распределена по другим музеям и учреждениям.

Образовавшийся при сверлении каждого зуба и бивня порошок разложили по пробиркам и отправили в Польшу, где возраст находок определили при помощи радиоуглеродного анализа.

Результаты оказались довольно точными:

Зуб мамонта из Реальной школы — 32380 лет (±440),

Зуб из карьера Витипалу — 42500 лет (±710),

Бивень из карьера Крюйднери — 43560 лет (±1160),

Бивень из карьера Кукеметса — 39190 лет (±830).

Фурор, на который надеялся Сийм Вески, все-таки не произошел, но и этот результат оказался достойным внимания.

Мамонт, зуб которого сейчас хранится в Реальной школе, по Эстонии все-таки не разгуливал. Дело в том, что 30 тысяч лет назад эта территория еще была покрыта льдами. Это мнение подтверждают и размеры зуба, поскольку мамонты такой величины жили тогда на территории Сибири и, судя по всему, этот зуб в свое время был найден именно там.

Другие останки указывают на то, что расцвет жизни мамонтов в Эстонии пришелся на более теплый период последней ледниковой эпохи, когда ледник уже не покрывал эти земли. Впрочем, когда 30 тысяч лет назад ледник снова двигался через территорию Эстонии, мамонты устремились от него в сторону Южной Европы. Сюда в последний раз они вернулись около 11 тысяч лет назад, когда льды снова отступили.

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