Нищая жизнь спасателей: низкая зарплата, подавленное состояние, бессонница

Сегодня в его семье растет несколько детей, потребности со временем выросли, и Март видит, что распирающее грудь чувство миссии на хлеб не намажешь, и банковский служащий не примет его в качестве обеспечения кредита.
Март получает 950 евро вместе с оплатой за ночные часы работы. ”Минимум, на который я рассчитываю, 1100 евро на руки, — говорит он. — К нам относятся как к самым глупым, последним в цепи министерства внутренних дел, чего вы ожидаете? Тем не менее, наши люди со стальными нервами никогда не прогуливают работу!”.
В 2019 году Спасательный департамент принял 26 652 вызова, из которых 15 000 были связаны непосредственно со спасательными операциями. Практически каждый день спасают чью-то жизнь: в прошлом году сберегли жизни 300 человек. За год был предотвращен имущественный ущерб в размере 600 миллионов евро. Когда вызовов нет, спасатели не сидят на месте. Ежедневно они проходят обучение, занимаются профилактическими работами и обслуживанием техники.
”Тем, кто обвиняет нас в том, что мы спим, я всегда говорю, что когда вы спите, мы охраняем ваш сон”, — говорит Урмас.
Пенсия по старости сокращается
Большинство спасателей пришло на работу много лет назад, зная, что, несмотря на низкую зарплату, в старости они получат надбавку, которая зависит от количества отработанных лет. Наибольшую надбавку, или половину от пенсии, могут выплатить тем, кто проработал более 30 лет.
Но это вскоре кончится. С марта 2023 года правительство решило прекратить выплату надбавок спасателям.
Калле Кооп, руководитель спасательной команды и главное доверенное лицо Эстонского профсоюза работников спасательных служб, считает ситуацию печальной. Работники стареют, их здоровье ухудшается, а молодые люди не хотят работать при такой зарплате.
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