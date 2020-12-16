Нищая жизнь спасателей: низкая зарплата, подавленное состояние, бессонница

”Бери свою подушку и уходи”. Так говорят в Спасательном департаменте, когда кто-то покидает должность.

Роберт (56) взял подушку несколько месяцев назад, потому что решил поставить точку в работе, которую очень любил.

Он начал карьеру в 1987 году спасателем-добровольцем, а пять лет спустя официально стал спасателем. Роберт, 25 лет спасавший людей, сказал себе ”хватит” после одной торжественной линейки. Он заметил, что у одного мужчины, который на протяжении 30 лет самоотверженно работал спасателем, на груди не было ордена, в то время как у девушки, которая пару лет проработала в офисе Спасательного департамента, он был.

”На это было больно смотреть, потому что я знаю, какую работу проделал этот усердный человек. Такая несправедливость стала последней каплей. Государство абсолютно не ценит нашу работу, — говорит Роберт. — Самое главное — это отношение”.

Согласно опросам, 95% жителей Эстонии доверяют Спасательному департаменту. Ни одно другое государственное учреждение не может в этом с ним сравниться. В феврале прошлого года Спасательный департамент был удостоен Институтом маркетинга титула работодателя мечты. В качестве причины жюри отметило необычайно гармоничную организационную культуру, а также сосредоточенность на одной ключевой ценности — чувстве миссии.

Непрерывное дежурство

Они дежурят круглосуточно. За минуту готовы броситься на помощь, за 15 минут добираются до места происшествия. Спасают с высоты и с глубины. Тушат пожары и выводят людей из горящих домов. Они зачастую появляются первыми на месте аварии. Помогают скорой помощи спускать людей по лестнице. Занимаются людьми в кризисной ситуации. Предотвращают несчастные случаи. Постоянно находятся на передовой. Смена одной команды длится 24 часа, затем три дня свободны.

В эти три дня многие спасатели работают в других местах, в основном строителями. Все они одинаково описывают свою частную жизнь: ужасная нагрузка на здоровье и на семейную жизнь, в результате чего семьи часто рушатся.

На банковский счет спасателя Кайдо ежемесячно поступает 800 евро. Когда он заканчивает смену утром, то идет не домой, а на другую работу. И он, и другие члены его команды работают на стройке. Но он знает мужчин, которые работают и на трех работах.