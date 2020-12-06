Невероятная история | Украденные миллионы, заказное убийство и гладкое сотрудничество десятков негодяев с э-государством Эстонии

Поздним вечером 26 августа в тихом спальном районе на окраине Киева послышались леденящие кровь крики. Те, кто осмелился выглянуть из окна хрущевки, могли увидеть на стоянке возле темного фургона Volkswagen бой не на жизнь, а на смерть.

Похитить человека сложнее, чем можно предположить. Чтобы ”упаковать” жертву, четырем-пяти амбалам потребовалось время. Мужчина вцепился в дверь и потолок фургона и с полминуты блажил во всю глотку, пока не затих.

Через четыре дня убийца встретился с предпринимателем, который заказал ”работу”, и показал ему фотографию человека с пулевым отверстием в голове, казненного на краю канавы.

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Лицо предпринимателя растянулось в ухмылке. Он вытащил из сумки пачку денег, чтобы передать ее убийце за успешную работу. Однако улыбка на физиономии клиента быстро исчезла, когда появились темные фигуры в масках и его тоже ”упаковали”.

Крипто-бизнес экс-госчиновника в Эстонии

Александр Товченко — эксцентричный бывший госслужащий Украины, который работал в Киевском земельном управлении и руководил отделом закупок министерства энергетики Украины. После коррумпированной и прибыльной госслужбы занялся частным бизнесом. Построил инвестиционную платформу Bitsonar — в основном на деньги, украденные у украинских налогоплательщиков.

ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС: У мошенника и заказчика убийства Александра Товченко была сладкая жизнь, он много путешествовал и ходил в дорогой одежде. В конце концов, он исчез вместе с миллионами, полученными от инвесторов. ФОТО: Bitsonar.com

Около года назад о потенциале Bitsonar говорили все крупнейшие украинские и российские пропагандисты криптосферы. Блогеры с сотнями тысяч подписчиков получали за промоакцию до 15 тысяч долларов.

Успешный бизнес очень впечатлил инвесторов. Например, Bitsonar разыгрывал в соцсетях страшно дорогой спорткар Mercedes AMG GT S. Правда, до нового владельца машина не дошла. Фирма просто наняла британского студента сыграть счастливого английского инвестора, который фигурировал в постановочной церемонии передачи автомобиля.

”Затем мы вернули машину настоящему владельцу, и он уехал на ней домой”, — говорит главный герой рассказа, украинский IT-специалист Ярослав Штадченко. Фейк-кампания в социальных сетях стала первым сигналом об опасности в жульническом бизнесе.