Невероятная история | Украденные миллионы, заказное убийство и гладкое сотрудничество десятков негодяев с э-государством Эстонии

Привлечено несколько миллионов долларов
По словам Штадченко, в Bitsonar он был советником, создал сайт и разработал алгоритм, но сам транзакциями не занимался. Поэтому не видел, как использовались деньги клиентов на самом деле.
Он считал первоначальную бизнес-модель многообещающей, но дело довольно быстро затрещало по швам. Криптовалюта биткойн оказалась пузырем. Ее стоимость начала стремительно падать, и гарантировать прибыльность было почти невозможно вне зависимости от алгоритма.
Было решено реорганизовать бизнес. Bitsonar стал инвестиционным фондом с программой лояльности, которая обещала тем более высокую доходность, чем больше и дольше вы инвестируете. Бизнес быстро рос по модели, напоминающей схему финансовой пирамиды. Клиенты вложили в компанию более миллиона долларов.
Но в декабре 2019 года на иллюзии постепенно стали появляться трещины. Возникли первые проблемы с выплатой денег. Штадченко узнал, что деньги клиентов инвестировались не посредством веб-роботов, а владелец компании Товченко делал это по своему усмотрению.
”Он использовал медитацию, чтобы узнать, как вложить деньги клиентов. Я не шучу”, — говорит ИТ-специалист. Поначалу пожар удавалось тушить по так называемой схеме Понци: старые долги покрывались деньгами новых инвесторов, и выплачивать деньги получалось.
Но вскоре сами сотрудники компании перестали получать зарплату. В это же время Товченко ездил на вечеринку в Дубай и разгуливал по офису в одежде от Louis Vuitton.
В начале мая этого года инвесторы были уведомлены о том, что в Bitsonar проводится аудит, и деньги будут выплачены после его завершения. На самом деле все деньги, более 1,3 миллиона долларов, исчезли со счетов компании. Кроме того, Товченко занял у бизнес-инвесторов 450 000 долларов, которые до фирмы так и не дошли. Общая сумма мошенничества оценивается в 2,5 миллиона долларов, или 2,1 миллиона евро.
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