Нескончаемые теории заговора вокруг коронавируса захватили и Эстонию. Почему люди им верят и чем они опасны?

12 марта 853 американца сидели за компьютерами и читали острые заголовки о коронавирусе, на сайте, фон которого имитировал символику Фейсбука. Covid-19 только что появился в Соединенных Штатах. Президент Дональд Трамп выступил с речью, в которой объявил о 30-дневном запрете на въезд в страну из Европы.

Заголовки на экранах, однако, говорили совсем о другом. ”Коронавирус: первый человек с подтвержденной инфекцией в Северной Корее был расстрелян”, ”История кокосового масла в уничтожении вирусов, в том числе коронавирусов”, ”Невероятно — фонд Билла и Мелинды Гейтс три месяца назад предсказал, что Covid-19 убьет 65 миллионов человек”.

В общей сложности 30 заголовков. Половина из них (включая вышеприведенные) — целенаправленная ложь, придуманная психологами канадского университета Реджайна и Массачусетского технологического института (MIT) в Соединенных Штатах. А 853 американца добровольно принимали участие в исследовании, цель которого заключалась в том, чтобы постараться выяснить, почему абстрактный дядюшка Хейно, который после шестой рюмки, принятой в день рождения бабушки, начинает рьяно убеждать всех, что за трагедией 9/11 кроется тайная схема правительства США, теперь может поклясться на Библии, что причиной коронавирусной инфекции является излучение от вышек 5G. И почему количество таких дядюшек в последние месяцы скачкообразно возросло.

Опасности

”Человечеству никогда не приходилось сталкиваться с пандемией в такое время. Сейчас мы, во-первых, очень тесно связаны друг с другом, во-вторых, у нас есть свободный доступ к самой разной информации”, — сказал Грэхем Бруки, директор и руководящий редактор

Atlantic Council в Вашингтоне в интервью газете New York Times.

Бруки подтвердил, что с приходом пандемии коронавируса пышным цветом расцвели теории заговора, ложные новости и новости псевдомедицины. То же произошло и в Эстонии.

Например, 20 марта газета Päevaleht написала о некоей Джае Шивани Крахт (Jaya Shivani Kracht). До этого она попала в новости, когда обманула пожилую ирландскую пару, пожелавшую приобрести квартиру в Таллинне, на 120 000 евро. С распространением коронавируса Крахт стала ”медицинским авторитетом” в социальных сетях, объясняя своим фолловерам, что вирус вызван технологией связи 5G, и обращаясь к ним с просьбой поделиться личными данными — как своими, так и данными своих близких.