05.06.2020, 07:01

Нескончаемые теории заговора вокруг коронавируса захватили и Эстонию. Почему люди им верят и чем они опасны?


Маттиас Калев
EST
Нескончаемые теории заговора вокруг коронавируса захватили и Эстонию. Почему люди им верят и чем они опасны?
Pixabay

Впервые в истории человечества, чтобы преодолеть пандемию, недостаточно решить медицинские проблемы. Необходимо бороться не только с невидимыми глазу вирусами, но и с ложной информацией.

12 марта 853 американца сидели за компьютерами и читали острые заголовки о коронавирусе, на сайте, фон которого имитировал символику Фейсбука. Covid-19 только что появился в Соединенных Штатах. Президент Дональд Трамп выступил с речью, в которой объявил о 30-дневном запрете на въезд в страну из Европы.

Заголовки на экранах, однако, говорили совсем о другом. ”Коронавирус: первый человек с подтвержденной инфекцией в Северной Корее был расстрелян”, ”История кокосового масла в уничтожении вирусов, в том числе коронавирусов”, ”Невероятно — фонд Билла и Мелинды Гейтс три месяца назад предсказал, что Covid-19 убьет 65 миллионов человек”.

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В общей сложности 30 заголовков. Половина из них (включая вышеприведенные) — целенаправленная ложь, придуманная психологами канадского университета Реджайна и Массачусетского технологического института (MIT) в Соединенных Штатах. А 853 американца добровольно принимали участие в исследовании, цель которого заключалась в том, чтобы постараться выяснить, почему абстрактный дядюшка Хейно, который после шестой рюмки, принятой в день рождения бабушки, начинает рьяно убеждать всех, что за трагедией 9/11 кроется тайная схема правительства США, теперь может поклясться на Библии, что причиной коронавирусной инфекции является излучение от вышек 5G. И почему количество таких дядюшек в последние месяцы скачкообразно возросло.

Опасности

”Человечеству никогда не приходилось сталкиваться с пандемией в такое время. Сейчас мы, во-первых, очень тесно связаны друг с другом, во-вторых, у нас есть свободный доступ к самой разной информации”, — сказал Грэхем Бруки, директор и руководящий редактор

Atlantic Council в Вашингтоне в интервью газете New York Times.

Бруки подтвердил, что с приходом пандемии коронавируса пышным цветом расцвели теории заговора, ложные новости и новости псевдомедицины. То же произошло и в Эстонии.

Например, 20 марта газета Päevaleht написала о некоей Джае Шивани Крахт (Jaya Shivani Kracht). До этого она попала в новости, когда обманула пожилую ирландскую пару, пожелавшую приобрести квартиру в Таллинне, на 120 000 евро. С распространением коронавируса Крахт стала ”медицинским авторитетом” в социальных сетях, объясняя своим фолловерам, что вирус вызван технологией связи 5G, и обращаясь к ним с просьбой поделиться личными данными — как своими, так и данными своих близких.

Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) давно беспокоила сложившаяся ситуация. В феврале ВОЗ создала рабочую группу по предотвращению дезинформации о коронавирусе, главной целью которой является работа с основными каналами социальных сетей, чтобы остановить распространение ложных сведений.

16 марта премьер-министр Юри Ратас призвал жителей Эстонии воздерживаться от распространения ложной информации. По его словам, умышленное распространение ложной информации не только предосудительно, но и наказуемо. И не только штрафом, но и арестом.

Однако подобные предостережения не останавливают конспирологов. Если в Эстонии обвинения мобильной связи 5G в распространении коронавируса можно увидеть лишь в группах Фейсбука, где пытаются выяснить местоположение мачт, то в Англии уже приступили к их сносу. На самом-то деле в Эстонии пока нет ни одной базовой станции 5G. Государство даже не распределило частоты между операторами связи, имеется лишь тестовое оборудование и тестовые базовые станции.

Во что верят люди?

Погрузившись в мир теоретиков заговора, вы вскоре поймете, что в этих кругах даже само существование коронавируса — не факт.

Например, около месяца назад один итальянец, живущий в Токио, опубликовал видео (недавно его удалили с Youtube), в котором утверждал: если коронавирус вообще существует, он никак не может быть смертельным. Фотографии и видео с итальянских улиц, вероятно, были такими же поддельными, как свидетельства о смерти предполагаемых жертв.

А если в существование Covid-19 и верят, то придерживаются весьма популярного мнения, что он появился в результате действий мировых лидеров или по желанию Бога.

На международном уровне широко распространена теория, что коронавирус был разработан по указанию Билла и Мелинды Гейтс, поскольку они хотели продавать вакцины. А в конце марта Ральф Доллингер, который, к примеру, консультирует Дональда Трампа по библейским вопросам, заявил, что причиной коронавируса был гнев Божий, вызванный, среди прочего, гомосексуализмом и чрезмерным вниманием к защите окружающей среды. Эта теория оказалась особенно популярной в Израиле.

Существует также мнение, что вирус — это биологическое оружие, разработанное определенными странами (чаще всего, называется Китай, но также упоминаются Соединенные Штаты, Россия, Япония, Северная Корея и Германия). Кое-кто считает, что вирус создан с целью улучшить китайско-американские отношения и поспособствовать развитию торговли.

Эстонские поклонники теорий заговора чаще всего цитируют своих иностранных ”коллег”. К примеру, популярностью пользуется бывший футбольный комментатор Би-би-си Дэвид Айк, который ранее заявлял, что Холокоста не было, а также, что миром правят рептилоиды. Айк видел своими глазами, как глаза бывшего премьер-министра Великобритании Эдварда Хита на мгновение изменили цвет, став угольно-черными. По словам Айка, за появлением и распространением Covid-19 стоят Илон Маск, Билл Гейтс и 5G. В последние недели за интервью Айка наблюдает рекордное для каналов теорий заговора число зрителей.

В Эстонии существует и собственная теория заговора. А именно: профессор вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар имеет связи с Коммунистической партией Китая и является участником международного заговора, который организован китайцами. Эта теория строится на том факте, что в 2015 году Лутсар была одним из нескольких десятков исследователей, изучавших возможную резистентность к препарату от ВИЧ. В группу входило несколько китайцев. Погуглив имя Лутсар, можно легко найти научную работу, в которой ее имя стоит между китайскими именами.

Почему конспирологи предпочитают социальные сети?

853 американца, принимавших участие в исследовании, должны были оценить достоверность заголовков. Как только они это сделали, им предложили пройти тестирование общих когнитивных способностей и решить задачи, проверяющие знания в области общеизвестных научных фактов.

До сих пор психологи объясняли успех теорий заговора в основном двумя поведенческими теориями. Во-первых, человек хочет чувствовать уверенность и понимать, что происходит, человеческий мозг привык искать объяснение всему, с чем сталкивается.

Например, когда жена дядюшки Хейно неожиданно приходит домой, а муж смотрит футбол, закинув ноги на стол и потягивая пиво из бутылки, его мозг автоматически начинает искать объяснение, почему так вышло. В лучшем случае он приходит к выводу, что причина в простом невезении. В худшем случае он считает, его жена — стерва, которая не дает ему наслаждаться жизнью.

Другим объяснением является желание поддерживать позитивный имидж. Это следует из ранее полученных научных данных о том, что социально маргинализированные люди с большей вероятностью подпадают под влияние теорий заговора. Например, дядюшка Хейно, возможно, недавно потерял работу из-за карантина. Наряду с его работой исчезли его социальные связи, то есть, люди, с которыми он обсуждал мировые дела во время обеденного перерыва.

Но у дядюшки Хейно все еще есть желание понимать, как все устроено, и быть в этом уверенным, а еще он интересуется самой горячей темой в мире — коронавирусом. Таким образом он скоро доберется до той группы в Интернете, которая позволит ему создать новые социальные связи. Вместе с новыми знакомыми Хейно может ненавидеть Билла Гейтса и 5G, а также обсуждать секретную информацию, которая, видимо, скрыта от остального мира. Короче говоря, снова почувствует себя членом важной группы людей.

Однако психологи, изучающие реакции 853 американцев, считают, что вера в ложные новости о коронавирусе напрямую связана с низким уровнем общих знаний. Еще более важное обстоятельство заключается в том, что они скорее готовы признать за новости то, что быстрее распространяется, а не то, что верно.

Социальные сети также снижают способность людей распознавать ложные новости. Другими словами, общаясь в группе в Фейсбуке, дядюшка Хейно надеется получить одобрение новых друзей, а не задумываться над тем, правда ли то, что он там читает.

Если социальные сети никуда не денутся, крайне маловероятно, что следующая пандемия будет сопровождаться меньшим количеством дезинформации. Все только ухудшится, в лучшем случае виновата будет не 5G, а уже 8G.

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