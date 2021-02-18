Несчастная любовь или сводничество? Африканки занимались проституцией в квартире под Таллинном

С моря дует сильный ветер. Утро. Первые по-настоящему прохладные осенние дни в Таллинне. 45-летний Марек сидит в четырех стенах полицейского участка в Кесклинн и по просьбе следователей вспоминает лето 2018 года.

Его карманы топорщились от заработанных в Финляндии наличных. Он вернулся отдохнуть на родину — в недавно купленную двухкомнатную квартиру в пригороде Таллинна. Затем к нему приехали две нигерийки — девушки находятся в Европе на основании выданного в Италии вида на жительство.

”В Эстонии я спал как с Изабеллой, так и Софией. Иногда с обеими сразу, — рассказывает Марек следователям. — Я покупал им подарки и, честно говоря, начал влюбляться в Изабеллу. Подарил ей золотую цепочку за двести евро и духи”.

София и Изабелла — ненастоящие имена девушек, они используют их только в Европе. ”Экспресс” не может раскрыть, как зовут их на самом деле, поскольку их считают жертвами. ”Настоящие имена были слишком сложными, чтобы их можно было запомнить”, — признается Марек.

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