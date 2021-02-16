16.02.2021, 20:24

На что можно потратить 5800 евро?

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EST
Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Argo Ingver

5800 евро – это примерно пять средних зарплат по Эстонии. Перспектива заполучить такое богатство пьянит и очаровывает: можно поехать в отпуск, купить машину, освежить ремонт, приобрести компьютер, телевизор и шубу, обновить гардероб. Исполнить все свои мечты!

С 1 января 2021 года вступила в силу пенсионная реформа, которая сделала добровольной и II пенсионную ступень. Это значит, что каждый житель Эстонии самостоятельно решает судьбу своих накоплений. Есть несколько вариантов: снять все деньги и выйти из II ступени, прекратить вклады или оставить все как есть.

К настоящему моменту заявление об изъятии средств из II ступени подали десятки тысяч человек. Средний объем накоплений составляет около 7269 евро. После снятия 20% подоходного налога останется 5800 евро.

По договоренности с редакцией "Эстонского экспресса" статья является платной.

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