Мошенники точат зубы на деньги второй пенсионной ступени. Как не попасться на их удочку

С женщиной, живущей на Сааремаа, связался говоривший по-русски человек и предложил возможность инвестировать в Интернете. Женщина совершила переводы на указанный счет на общую сумму почти 19 500 евро. Денег этих она больше не видела. Это произошло весной прошлого года, но жертва мошенничества обратилась в полицию совсем недавно. Уголовное дело было возбуждено 7 октября, но, как показала история, следы преступников теряются и отыскать их невозможно.

Одна из самых больших сумм за последние годы пропала у жителя Рапламаа. В ноябре прошлого года некий говоривший по-русски мужчина предложил ему возможность инвестировать по телефону. По запросу, следуя указаниям двух инструкторов, потерпевший перевел полмиллиона евро на иностранный счет, доступа к которому у него больше не было. Деньги сгинули.

Лаури Танклер, ведущий аналитик по кибербезопасности Департамента государственной инфосистемы (RIA), описал основные финансовые махинации, от которых пострадали частные лица Эстонии...