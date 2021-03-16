Мастер-класс по капитализму: как западные бизнес-акулы раскрутили Таллинн на деньги из-под крана

Весной 2001 года крупный предприниматель Хиллар Тедер производил впечатление человека, который может уболтать кого угодно — и мертвого уговорит, и медведя в студеную зиму убедит выйти из берлоги.
Так он выиграл организованный городом тендер и заполучил в свое пользование участок земли возле Адмиралтейского бассейна, где сейчас возводится бизнес-центр Porto Franco. И это при том, что предложил на 700 тысяч евро меньше (да, именно меньше, а не больше!), чем его главный конкурент Пауль Обершнайдер.
Горуправа во главе с Юри Мыйзом предпочитала более солидное предложение Обершнайдера, однако проводившие тендер городские чиновники при активном участии Леонида Цингиссера отдали победу Тедеру.
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