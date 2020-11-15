Кризис среднего возраста и идеальное промилле. Интервью с легендарным режиссером Томасом Винтербергом

Томас Винтерберг (51) — один из самых значительных режиссеров Европы. Провокативный, ищущий, психологически точный кинематографист, который 25 лет назад, молодой и дерзкий, вместе со своим другом Ларсом фон Триером изменил историю мирового кино манифестом ”Догма 95”.

Новый фильм Винтерберга ”Еще по одной” повествует о том, что прямо или косвенно затрагивает почти всех — о пьянстве. Не помещая это явление на привычную шкалу ”хорошо-плохо”, а гораздо более двойственно и интригующе.

В центре фильма — четверо школьных учителей, которые открывают для себя теорию норвежского психолога Финна Скордерунда о том, что в человеческом организме не хватает 0,5 промилле алкоголя. Они решают бороться с этим врожденным дефицитом горячительного, а также со своим кризисом среднего возраста, пребывая в постоянном подпитии — но, как порядочные люди, каждый будний день с восьми до пяти, стараясь оставаться трезвыми по вечерам и в выходные. А вот станут ли они от этого более открытыми в общении и смелыми людьми, добавляя в свою жизнь радости и поэзии, как надеются мужчины? Трагикомическая картина уже вызвала столько разговоров в Дании, что в первые же выходные ее бросились смотреть в кинотеатрах более ста тысяч человек.

Фильм ”Еще по одной” рождался непросто. Во время съемок погибла в автокатастрофе 19-летняя дочь режиссера Ида, которой также досталась в фильме второстепенная роль. Ее похоронили в прошлом году за день до 50-летнего юбилея отца.

Картина прошла отбор для конкурсной программы Каннского фестиваля, — а затем фестиваль был отменен из-за пандемии. Сейчас премьера ленты ”Еще по одной” состоялась в Торонто и Сан-Себастьяне, но сам режиссер не смог посетить ни один из фестивалей из-за угрозы вируса.

Томас, какие у вас самого отношения с алкоголем? Например, просмотр ”Еще по одной” заставил меня почувствовать, что я хочу в срочном порядке выпить бокал вина…

Я очень рациональный человек, даже в выпивке. Например, когда писал сценарий фильма ”Охота”, я по вечерам пил коньяк. Пьян не был, но и трезв не был около месяца. А в целом большую часть времени я занят — у меня дети, работа. Вся жизнь довольно регламентирована, поэтому как следует выпить даже времени нет.