Константин Васильев как главная причина доминирования ”Флоры” в эстонском футболе

В начале 2019 года ”Флоре” удалось заполучить в свои ряды Константина Васильева, одного из ярчайших футболистов в истории сборной Эстонии. Многие сразу заговорили, что уж он-то наверняка поможет ”Флоре” вернуть чемпионский титул. Так и получилось, а в этом сезоне история повторяется. По нашей просьбе футбольные эксперты выделяют основные игровые качества кумира многих эстонских болельщиков.
Портрет игрока
Константин Васильев
Родился 16 августа 1984 года
Атакующий полузащитник
Клубная карьера
2002 Таллиннская футбольная школа (TJK)
2003–2007 ”Левадия”
2008–2011 ”Нафта” (Словения)
2011 ”Копер” (Словения)
2011–2014 ”Амкар” (Россия)
2014–2015 ”Пяст” (Польша)
2015–2017 ”Ягеллония” (Польша)
2017–2019 ”Пяст” (Польша)
2019–… ”Флора”
В составе сборной Эстонии — 123 матча, 25 голов. (UPDATE) (для корректора — помечены места, которые в среду надо обновить)
Хорошо читает игру и делает выверенные передачи
Еще на заре футбольной карьеры Васильев заработал прозвище Профессор, и дело, разумеется, не только в отличной успеваемости в учебе (окончил школу с серебряной медалью). Специалисты разглядели в еще юном Васильеве завидные футбольные качества. ”Он прекрасно видит поле и обладает отличной техникой паса, что позволяет ему делать точные передачи в свободные зоны или пасовать вперед, на ход своим партнерам. Прежде у ”Флоры” не было такого игрока, который так здорово разгонял бы атаки и выкладывал как на блюдечке столь мастерские передачи”, — рассказывает бывший тренер сборной Эстонии Мартин Рейм, до лета этого года стоявший у руля ”Левадии”.
”Часто Васильев делает так называемую последнюю передачу, после которой происходит гол. Но не реже он своими передачами начинает комбинации, которые в итоге приводят к созданию опасного момента. Если бы в футболе очки начислялись по хоккейной системе, то есть в статистику шли бы не только голы, но и результативные передачи, то показатели Васильева были бы вдвое выше”, — отмечает тренер юношеской сборной Марко Пярнпуу, который часто выступает в роли футбольного эксперта на телевидении.
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