Константин Васильев как главная причина доминирования ”Флоры” в эстонском футболе

”Он очень хорошо и быстро оценивает ту или иную ситуацию на футбольном поле. Если он сразу не видит хорошей возможности для развития атаки, то может несколько раз отдать мяч в одну сторону, потом в другую. Но как только возникнет момент для обострения, сразу делает зрячую передачу на нападающего или на фланг, подключающемуся к атаке полузащитнику. Так и рождаются голы”, — продолжает Пярнпуу.

Подносит снаряды бомбардирам

Если брать за точку отсчета восстановление эстонской независимости, то сейчас подходит к концу 30-й сезон чемпионата Эстонии по футболу. До прихода Васильева в команду награда лучшему бомбардиру доставалась представителям ”Флоры” лишь в пяти случаях из 28-и. Речь о таких голеадорах, как Лембит Раяла (сезон 1995/96, 16 голов), Тор Хамре (2003, 39), Вячеслав Заховайко (2004, 28), Сандер Пост (2010, 24) и Рауно Саппинен (2017, 27). Теперь же титул лучшего бомбардира достанется представителю ”Флоры” второй раз подряд — это дело почти решенное.

В прошлом сезоне Эрик Сорга настрелял 31 мяч, а в этом году чаще всех забивает вернувшийся в Эстонию Рауно Саппинен. ”В Эстонии забивать голы просто, если с тобой в одной команде играет Костя”, — отмечал Сорга, выступающий теперь в США.

Костя Васильев не только раздает передачи, но и нередко забивает сам. В прошлом году в чемпионате Эстонии в его активе было 12 голов, в этом — (UPDATE). Стоит отметить, что 36-летний полузащитник зачастую отличается голами именно в самых важных матчах против прямых конкурентов ”Флоры”, причем нередко забивает особенно зрелищно и изящно.