24.12.2020, 08:43

Константин Васильев как главная причина доминирования ”Флоры” в эстонском футболе


Мадис Кальвет
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Константин Васильев как главная причина доминирования ”Флоры” в эстонском футболе
ЗВЕЗДА: В чемпионате Эстонии далеко не всем удается поспеть за 36-летним Константином Васильевым.Foto: Ilmar Saabas

Таллиннская «Флора» во втором сезоне подряд становится чемпионом Эстонии, и в этом велика заслуга легенды эстонского футбола Константина Васильева, пишет "Эстонский экспресс".

В начале 2019 года ”Флоре” удалось заполучить в свои ряды Константина Васильева, одного из ярчайших футболистов в истории сборной Эстонии. Многие сразу заговорили, что уж он-то наверняка поможет ”Флоре” вернуть чемпионский титул. Так и получилось, а в этом сезоне история повторяется. По нашей просьбе футбольные эксперты выделяют основные игровые качества кумира многих эстонских болельщиков.

Портрет игрока


Константин Васильев

Родился 16 августа 1984 года

Атакующий полузащитник

Клубная карьера

2002 Таллиннская футбольная школа (TJK)

2003–2007 ”Левадия

2008–2011 ”Нафта” (Словения)

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2011 ”Копер” (Словения)

2011–2014 ”Амкар” (Россия)

2014–2015 ”Пяст” (Польша)

2015–2017 ”Ягеллония” (Польша)

2017–2019 ”Пяст” (Польша)

2019–… ”Флора

В составе сборной Эстонии — 123 матча, 25 голов. (UPDATE) (для корректора — помечены места, которые в среду надо обновить)

Хорошо читает игру и делает выверенные передачи

Еще на заре футбольной карьеры Васильев заработал прозвище Профессор, и дело, разумеется, не только в отличной успеваемости в учебе (окончил школу с серебряной медалью). Специалисты разглядели в еще юном Васильеве завидные футбольные качества. ”Он прекрасно видит поле и обладает отличной техникой паса, что позволяет ему делать точные передачи в свободные зоны или пасовать вперед, на ход своим партнерам. Прежде у ”Флоры” не было такого игрока, который так здорово разгонял бы атаки и выкладывал как на блюдечке столь мастерские передачи”, — рассказывает бывший тренер сборной Эстонии Мартин Рейм, до лета этого года стоявший у руля ”Левадии”.

”Часто Васильев делает так называемую последнюю передачу, после которой происходит гол. Но не реже он своими передачами начинает комбинации, которые в итоге приводят к созданию опасного момента. Если бы в футболе очки начислялись по хоккейной системе, то есть в статистику шли бы не только голы, но и результативные передачи, то показатели Васильева были бы вдвое выше”, — отмечает тренер юношеской сборной Марко Пярнпуу, который часто выступает в роли футбольного эксперта на телевидении.

”Он очень хорошо и быстро оценивает ту или иную ситуацию на футбольном поле. Если он сразу не видит хорошей возможности для развития атаки, то может несколько раз отдать мяч в одну сторону, потом в другую. Но как только возникнет момент для обострения, сразу делает зрячую передачу на нападающего или на фланг, подключающемуся к атаке полузащитнику. Так и рождаются голы”, — продолжает Пярнпуу.

Подносит снаряды бомбардирам

Если брать за точку отсчета восстановление эстонской независимости, то сейчас подходит к концу 30-й сезон чемпионата Эстонии по футболу. До прихода Васильева в команду награда лучшему бомбардиру доставалась представителям ”Флоры” лишь в пяти случаях из 28-и. Речь о таких голеадорах, как Лембит Раяла (сезон 1995/96, 16 голов), Тор Хамре (2003, 39), Вячеслав Заховайко (2004, 28), Сандер Пост (2010, 24) и Рауно Саппинен (2017, 27). Теперь же титул лучшего бомбардира достанется представителю ”Флоры” второй раз подряд — это дело почти решенное.

В прошлом сезоне Эрик Сорга настрелял 31 мяч, а в этом году чаще всех забивает вернувшийся в Эстонию Рауно Саппинен. ”В Эстонии забивать голы просто, если с тобой в одной команде играет Костя”, — отмечал Сорга, выступающий теперь в США.

Костя Васильев не только раздает передачи, но и нередко забивает сам. В прошлом году в чемпионате Эстонии в его активе было 12 голов, в этом — (UPDATE). Стоит отметить, что 36-летний полузащитник зачастую отличается голами именно в самых важных матчах против прямых конкурентов ”Флоры”, причем нередко забивает особенно зрелищно и изящно.

Создает свободное пространство для других

Непредсказуемые передвижения Васильева и резкие смены вектора атаки создают настоящую головную боль для соперников ”Флоры”. Наставник команды Юрген Хенн формирует стартовый состав на ту или иную игру таким образом, чтобы маэстро чувствовал себя наиболее комфортно и мог смещаться на излюбленный правый фланг.

”Если на одном фланге ”Флора” создает численный перевес, а в это время на другом фланге кто-то из партнеров быстро устремляется вперед (например, Власий Синявский на левом фланге), тогда Васильев сразу переводит мяч, отдает точную передачу именно туда. ”Флора” успешно использует такую тактику, — рассуждает Мартин Рейм. — Надо сказать, в эти два года ”Флора” очень результативно использует все лучшие качества Васильева.”.

”Если Васильев смещается к правой бровке, то соперник часто идет на него большим числом. Таким образом слева у Синявского появляется свободное пространство, где он может идти в обыгрыш один против одного, — подмечает Пярнпуу. — Статистика у Васильева не заоблачная, но фактически он делает на поле очень и очень многое. Он часто замыкает соперника на себя, высвобождая свободные зоны для партнеров.”

Отходит назад и запутывает соперника

Васильев зачастую меняет позиции на поле, появляется то тут, то там и тем самым максимально запутывает соперника: ”Он отходит из центра поля назад, чтобы партнерам было проще адресовать ему мяч. Но тогда соперники задумываются: следовать за ним по пятам или остаться на своей позиции. Это вносит в их действия неуверенность, — продолжает Пярнпуу. — ”Флора” хорошо переводит мяч в атаку, и Васильеву для этого необязательно отходить назад в поисках мяча. Но ему самому так интереснее, это вносит разнообразие в игру команды”.

”В игровом плане роль Васильева во ”Флоре” по-настоящему велика, — уверен Пярнпуу. — Например, в недавнем матче с ”Пайде” [победа ”Флоры” 1:0] в первом тайме оппоненты наглухо его закрыли, но после перерыва именно Васильев своими действиями расшатал оборону ”Пайде” и позволил ”Флоре” захватить контроль над игрой.”

Угловые мирового уровня

Стандартные положения на протяжении всей карьеры были настоящем козырем Васильева, который по-прежнему является признанным мастером ”стандартов”. ”Одно его касание мяча может решить исход встречи. То же самое мы видели и в матче с ”Пайде”. Идеальная подача углового, точно в необходимую зону — и счет 1:0 в пользу ”Флоры”. Если Васильев из десяти попыток подаст восемь таких угловых, то какой-нибудь другой футболист — всего один”, — отмечает Рейм.

”Никто другой в чемпионате Эстонии не показывает такого уровня мастерства. Он направляет мяч со ”стандартов” именно в ту точку, куда и требуется. Его угловые — это поистине мировой уровень. Именно в плане их стабильной точности. Для чемпионата Эстонии это мощный, рабочий инструмент”, — вторит Рейму Марко Пярнпуу.

Все то же самое касается и штрафных ударов в исполнении Васильева. ”Васильев и тут отличается безупречной точностью. Например, в дождливую погоду специально делает так, чтобы на подлете к воротам мяч отскочил от газона и тем самым запутал голкипера. Это возможно только благодаря огромному опыту”, — уверяет Рейм.

Вносит спокойствие в игру

На протяжении последних десятилетий в футболе устоялось мнение о том, что с одной только молодежью титулы не выигрываются. На поле необходимы и более возрастные, опытные футболисты, которые помогают претворить командные усилия в результат. ”Благодаря Васильеву в игре ”Флоры” есть и стабильность, и необходимая взвешенность. Так же и в сборной — без него игра в нападении становится беззубой, невнятной. Пусть Васильеву уже 36 лет, но других таких игроков эстонский футбол пока не воспитал, заменить его некем. Поэтому в самых важных играх сборной Васильев по-прежнему всегда на поле, — подчеркивает Рейм. — Во многих играх чемпионата Эстонии именно Васильев вносит решающую лепту, решает исход матча. Он привнес в игру ”Флоры” опыт и необходимый баланс.”

Недостатки компенсируются стараниями команды

С возрастом в игре возникают и некоторые недостатки, но их своими стараниями должны компенсировать партнеры по команде. ”На поле его должна окружать команда, должны быть те, кто будет выполнять большой объем работы и много бегать, чего сам Васильев в силу возраста уже не может. За него километраж должны накручивать другие”, — Рейм указывает на редкий пробел в футбольном арсенале Васильева.

”Партнеры по команде все видят и хорошо понимают, если возрастной мастер в каких-то эпизодах просто не поспевает. Тогда нападающий Саппинен отходит чуть назад и помогает, — рассуждает Пярнпуу, который, впрочем, считает, что главный недостаток Васильева — это слабая игра головой. — Но в целом все возможные шероховатости он с лихвой компенсирует благодаря своему опыту. Его лидерские качества оказывают на игру команды такой мощный эффект, что все остальное меркнет на этом фоне”, — добавляет Пярнпуу.

Васильев не гнушается и отрабатывать в обороне, что также делает с упорством и от души. ”Он отлично справляется и здесь. Хотя в чемпионате Эстонии требования к этому компоненту игры не столь велики”, — признается Рейм.

”На самом деле он отрабатывает в обороне намного больше, чем можно было бы ожидать. Он точно не похож на футболистов вроде Лионеля Месси, которые просто не возвращаются в оборону, — отмечает Пярнпуу. — Если смешать все качества Васильева в один котел, то очевидно, что он лучший игрок чемпионата Эстонии.”

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