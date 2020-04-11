Командующий Силами обороны Эстонии: Россия с тупым лицом лжет и игнорирует все, что сама же и творит

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Мартин Херем (46 лет) знает, каково это — когда система принуждает тебя отстригать длинные волосы. Ему велела это сделать советская школа. Херем проявил характер и не постригся. Он отказался от косы только после поступления на государственную службу и тогда уже совершенно добровольно. Он уверен, что в скором времени силы обороны Эстонии больше не будут требовать коротких стрижек для мужчин, а женщинам уже сейчас разрешены длинные волосы. Но в отношении украшений он категоричен: не стоит терять палец вместе с кольцом. А такое случалось.

Сегодня поговорим не только о военных темах, но и о вас как о личности, если позволите.

Ну, я не совсем обычный командующий силами обороны, какого представляет себе обычный человек. В 1992 году я отрезал свою 42-сантиметровую косу.

Почему?

В Силах обороны есть такое правило, точнее, порядок: волосы должны быть короткими. В каком-то отношении военнослужащий — раб государства. В хорошем смысле. С прической связана индивидуальность, от которой на государственной службе нужно отказаться. Если через четыре года я выйду на пенсию или в резерв, то есть больше не буду получать государственную зарплату, возможно, отращу себе какую-нибудь прическу. У меня ее не было уже тридцать лет.

Но что, если я хочу защищать свою родину с оружием в руках?

Если вы хотите научиться обращаться с оружием, я советую вступить в женскую дружину Найскодукайтсе.

Они мне оружия не дадут, наоборот, отправят учиться перевязывать раны или заставят мыть полы.

Что на самом деле правильно. Все граждане должны вносить свой вклад в защиту страны так, как они могут сделать это лучше всего. Я возражаю тем, кто хотел бы максимально увеличить Силы обороны Эстонии — нy давайте раздадим всем оружие и пусть идут против танков. О том, чтобы агрессору было очень сложно пересекать границу, позаботятся Силы обороны, которые мы можем хорошо вооружить. Если направить на врага все население с оружием, мы быстро проиграем как государство. Государство в любом конфликте должно функционировать как можно дольше — обеспечивать преподавание в школах, работу на предприятиях, обеспечивать психологическую защиту, предоставлять информацию. Самоуправления тоже должны работать. А воевать будут те, кто обучен сражаться с оружием в руках.