Когда вакцина прекратит коронапандемию? Только поиска вакцины недостаточно

В каталоге компании Icosagen, которой руководит академик Март Устав, есть продукт ”антигены SARS-CoV-2”: 100 микрограммов стоят 308 евро.

Крупные фармацевтические компании приобретают антигены, которые применяются для производства тестов на коронавирус. Теоретически антигены также можно использовать для создания вакцины против коронавируса. ”Для этого к антигенам следует добавить необходимое количество иммуностимулирующих веществ, или адъювантов”, — объясняет Андрес Меритс, профессор прикладной вирусологии Тартуского университета.

Март Устав не слышал, чтобы антигены у Icosagen приобретались для разработки вакцины. Он не считает собственную разработку вакцины реальной: ”В Icosagen не хватает людей для проведения необходимого объема клинических испытаний”.

Устав знает, что говорит: несколько лет назад в сотрудничестве с финнами он пробовал создать вакцину от ВИЧ, которую удалось испытать в Южной Африке и она дала многообещающие результаты, но тогда денежные краны остались сухими. Разработкой новой вакцины он заниматься не хочет. Слишком много рисков, требует слишком много времени и денег.

Но есть заболевания, вакцину от которых уже давно пытаются найти, хотя и безрезультатно. Например, ВИЧ. Или РС-вирус, заражающий маленьких детей: болезнь в большинстве случаев протекает в легкой форме, но у некоторых детей может вызвать серьезные проблемы с дыханием.

До сих пор не было разработано никакой вакцины против какого-либо коронавируса, поскольку они не считались столь уж важными. ”SARS можно было бы принять всерьез, но он так быстро исчез”, — говорит Меритс.

Однако виновник текущей пандемии SARS-CoV-2, по словам Меритса, должен быть относительно простым вирусом с точки зрения разработки вакцин. А вот тестирование вакцины, наоборот, очень сложно.

Этично ли заражать людей?

Производители лекарств должны пройти три этапа тестирования, чтобы вывести на рынок новую вакцину или лекарство.

На первом этапе препарат тестируется на людях, в среднем от 20 до 100 человек, в отношении его безопасности. На втором этапе лекарство или вакцина испытывается на большем количестве людей, от 100 до 300 человек, чтобы увидеть, насколько препарат эффективен. На третьем этапе задействуют 1 000–3 000 человек.