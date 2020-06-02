02.06.2020, 07:40

Когда вакцина прекратит коронапандемию? Только поиска вакцины недостаточно


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Когда вакцина прекратит коронапандемию? Только поиска вакцины недостаточно
Foto: Nayra Halm, ZUMAPRESS/Scanpix

Конца коронапандемии не ожидается, пока в продажу не поступит вакцина. Только когда будет достигнут коллективный иммунитет (иммунны 60–80 процентов людей), мы сможем вернуться к нормальной жизни.

В каталоге компании Icosagen, которой руководит академик Март Устав, есть продукт ”антигены SARS-CoV-2”: 100 микрограммов стоят 308 евро.

Крупные фармацевтические компании приобретают антигены, которые применяются для производства тестов на коронавирус. Теоретически антигены также можно использовать для создания вакцины против коронавируса. ”Для этого к антигенам следует добавить необходимое количество иммуностимулирующих веществ, или адъювантов”, — объясняет Андрес Меритс, профессор прикладной вирусологии Тартуского университета.

Март Устав не слышал, чтобы антигены у Icosagen приобретались для разработки вакцины. Он не считает собственную разработку вакцины реальной: ”В Icosagen не хватает людей для проведения необходимого объема клинических испытаний”.

Устав знает, что говорит: несколько лет назад в сотрудничестве с финнами он пробовал создать вакцину от ВИЧ, которую удалось испытать в Южной Африке и она дала многообещающие результаты, но тогда денежные краны остались сухими. Разработкой новой вакцины он заниматься не хочет. Слишком много рисков, требует слишком много времени и денег.

Но есть заболевания, вакцину от которых уже давно пытаются найти, хотя и безрезультатно. Например, ВИЧ. Или РС-вирус, заражающий маленьких детей: болезнь в большинстве случаев протекает в легкой форме, но у некоторых детей может вызвать серьезные проблемы с дыханием.

До сих пор не было разработано никакой вакцины против какого-либо коронавируса, поскольку они не считались столь уж важными. ”SARS можно было бы принять всерьез, но он так быстро исчез”, — говорит Меритс.

Однако виновник текущей пандемии SARS-CoV-2, по словам Меритса, должен быть относительно простым вирусом с точки зрения разработки вакцин. А вот тестирование вакцины, наоборот, очень сложно.

Этично ли заражать людей?

Производители лекарств должны пройти три этапа тестирования, чтобы вывести на рынок новую вакцину или лекарство.

На первом этапе препарат тестируется на людях, в среднем от 20 до 100 человек, в отношении его безопасности. На втором этапе лекарство или вакцина испытывается на большем количестве людей, от 100 до 300 человек, чтобы увидеть, насколько препарат эффективен. На третьем этапе задействуют 1 000–3 000 человек.

Обычный стандарт предусматривает просто введение вакцины такому большому числу людей, а затем ожидание, сколько из них заразится вирусом естественным путем, а сколько — нет. Если окажется, что вакцинированные люди заражаются реже невакцинированных, можно сделать вывод, что вакцина обеспечивает достаточную защиту.

Создание вакцины таким методом может занять очень много времени. Даже годы.

Вот почему для поиска вакцины была запущена инициатива 1DaySooner (”На 1 день раньше”) с целью попытаться объединить добровольцев, которые были бы согласны сначала быть вакцинированы, а потом заразиться коронавирусом. Это позволило бы завершить третий этап тестирования гораздо быстрее. К началу этой недели о своей готовности принять участие в исследовании заявили 23 086 волонтеров из 100 стран мира.

Однако есть те, кто не считает этичным сознательное заражение людей коронавирусом (даже если они согласны). На прошлой неделе президент Немецкой академии медицинской этики Георг Маркманн заявил журналу ”Шпигель”: ”Мы все еще слишком мало знаем о рисках, связанных с коронавирусом, чтобы проводить такие исследования”.

Что думает об этой дилемме Андрес Меритс? ”Посмотрите, много ли этики у самого вируса, — вообще никакой. Тут неправильно вязнуть в какой-то вымышленной этике. А убивать тысячи людей — этично?”.

Без прививки в самолет не пустят!

Чтобы развить коллективный иммунитет, у людей должна быть достаточная мотивация для вакцинации. Детей вакцинируют в соответствии с полуобязательным календарем, большинство вакцин для взрослых являются добровольными. Самый высокий в мире уровень вакцинации взрослых составляет 60–70 процентов — в Австрии против клещевого энцефалита.

”Коронавирус — это вирус вечеринок и больших городов, — говорит Андрес Меритс. — Чтобы его сдержать, нужно бы вакцинировать 60–80, в больших городах — 90 процентов населения. Но я еще не видел ни одной взрослой вакцины в мире, которая вводилась бы с таким покрытием”.

Вполне возможно, в будущем вакцинация (или справка, что перенес Covid-19) потребуется, например, при проходе в самолет или на трибуну стадиона.

По словам Марта Устава, у поисков вакцины может быть еще один камень преткновения: ”Пусть коронавирус кажется простым вирусом, но разработка некоторых предыдущих вакцин показала, что если люди при введении вакцины получают только частичный иммунный ответ, это может привести к более серьезному течению заболевания, к чрезмерной реакции иммунной системы”.

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Коронавирус SARS-CoV-2

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