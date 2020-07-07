Как дожить до ста лет? Долгожители Эстонии делятся секретами

”Подождите, я схожу выключу телевизор”, — говорит столетняя Эндла Лангель, чей словарный запас словно выписан из справочника по языковым нормам. Никаких там ”теликов”, ”ящиков” и ”погодь” — еще бы, ведь мы имеем дело с женщиной, для которой работа учителем родного языка стала призванием всей жизни.

Лангель живет в обычном панельном доме в волости Камбья в Тартумаа. В ее ежедневный график входят обязательные прогулки. По лестнице с третьего этажа вниз, пешком до церкви, затем прямиком к местной школе, поворот к кладбищу и снова домой — итого полтора километра. А как Лангель обожает катание на лыжах! Вернее, обожала. Из-за состояния здоровья она уже десять лет не может позволить себе это увлечение, но до 90 лет в снежную погоду времени даром не теряла.

Мы намерены выяснить у Эндлы Лангель секрет ее долголетия. Благодаря чему люди могут прожить и 90, и 100 лет, и даже больше? Около 20–30 процентов этого секрета — гены, а каковы же остальные слагаемые успеха?

Такие люди, как Эндла Лангель, представляют интерес и для ученых. Сейчас в Тартуском университете реализуется проект, в рамках которого исследуются 27 человек — одним уже исполнилось, другим вот-вот должно исполниться сто лет.

Социолог Индрек Сойдла, который интервьюировал долгожителей, рассказывает, что в таком случае бросается в глаза общий позитивный настрой людей, проживших на этом свете так долго. ”Никто особо не жаловался на свою жизнь, большинство всем довольны”, — говорит Сойдла, младший научный сотрудник по вопросам социального анализа. Также он обратил внимание на то, что долгожители стараются сохранять бодрость духа и вовлеченность в происходящее вокруг. Например, отслеживают последние новости, участвуют в культурной жизни и так далее.

”Одна женщина сказала мне, что в театр больше не ходит, поскольку плохо слышит, и поэтому смотрит балет или оперу”, — приводит Сойдла один из примеров. С долгожителями он беседовал примерно по полтора-два часа. Во время одного из интервью у пожилого господина постоянно названивал телефон, словно он деловой и предприимчивый бизнесмен.