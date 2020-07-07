Как дожить до ста лет? Долгожители Эстонии делятся секретами

Мужчина, 98, руководящий работник: Чтобы процветала Эстонская Республика.
Женщина, 96, сельхозработник: Увидеть, кем станут все мои 11 праправнуков.
В чем причина вашего долголетия?
Женщина, 99, педагог: Всегда старалась прожить взвешенную, продуманную жизнь. Пытаюсь преодолевать все трудности, не воспринимать их очень трагически. У меня всегда были хорошие врачи. Вокруг меня всегда были хорошие люди и хорошие друзья, которые помогали мне по жизни.
Мужчина, 96: Сдержанность и занятия спортом. Я старался не напрягаться без повода, избегать ненужных конфликтов, старался со всеми ладить.
Женщина, 105, рабочая: Правильный образ жизни: не скандалила, не пила водку, не бранилась. Не ссорилась ни с детьми, ни с невестками, ни с внуками. Со всеми всегда очень хорошо ладила.
Женщина, 99, медик: Дожила до таких преклонных лет благодаря свежему воздуху, пению птиц и солнечному свету.
Женщина, 96, сельхозработник: Всегда была спокойной, непривередливой в еде и добросовестно делала работу.
Женщина, 98, педагог: Дело в любви к труду, которая со мной с детства. Всегда ухаживала за садом, выращивала свои овощи.
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