07.07.2020, 20:22

Как дожить до ста лет? Долгожители Эстонии делятся секретами


Кюлли-Рийн Тигассон
EST
Как дожить до ста лет? Долгожители Эстонии делятся секретами
Foto: Jassu Hertsmann

Как жить долго и счастливо? В чем смысл жизни? В поиске ответов на эти вопросы «Эстонский экспресс» обратился к двум жителям Эстонии в возрасте около ста лет и к ученым Тартуского университета, которые изучают вопрос долголетия.

”Подождите, я схожу выключу телевизор”, — говорит столетняя Эндла Лангель, чей словарный запас словно выписан из справочника по языковым нормам. Никаких там ”теликов”, ”ящиков” и ”погодь” — еще бы, ведь мы имеем дело с женщиной, для которой работа учителем родного языка стала призванием всей жизни.

Лангель живет в обычном панельном доме в волости Камбья в Тартумаа. В ее ежедневный график входят обязательные прогулки. По лестнице с третьего этажа вниз, пешком до церкви, затем прямиком к местной школе, поворот к кладбищу и снова домой — итого полтора километра. А как Лангель обожает катание на лыжах! Вернее, обожала. Из-за состояния здоровья она уже десять лет не может позволить себе это увлечение, но до 90 лет в снежную погоду времени даром не теряла.

Мы намерены выяснить у Эндлы Лангель секрет ее долголетия. Благодаря чему люди могут прожить и 90, и 100 лет, и даже больше? Около 20–30 процентов этого секрета — гены, а каковы же остальные слагаемые успеха?

Такие люди, как Эндла Лангель, представляют интерес и для ученых. Сейчас в Тартуском университете реализуется проект, в рамках которого исследуются 27 человек — одним уже исполнилось, другим вот-вот должно исполниться сто лет.

Социолог Индрек Сойдла, который интервьюировал долгожителей, рассказывает, что в таком случае бросается в глаза общий позитивный настрой людей, проживших на этом свете так долго. ”Никто особо не жаловался на свою жизнь, большинство всем довольны”, — говорит Сойдла, младший научный сотрудник по вопросам социального анализа. Также он обратил внимание на то, что долгожители стараются сохранять бодрость духа и вовлеченность в происходящее вокруг. Например, отслеживают последние новости, участвуют в культурной жизни и так далее.

”Одна женщина сказала мне, что в театр больше не ходит, поскольку плохо слышит, и поэтому смотрит балет или оперу”, — приводит Сойдла один из примеров. С долгожителями он беседовал примерно по полтора-два часа. Во время одного из интервью у пожилого господина постоянно названивал телефон, словно он деловой и предприимчивый бизнесмен.

Ученые говорят, что ключ к успеху долголетия заключается в движении. Плавание, прогулки, велосипед, работа в саду — подойдет любое занятие. Также важны социальные связи, общение с детьми и друзьями. И, разумеется, хорошее питание, свет и тепло.

На журнальном столике у Эндлы Лангель лежит ”Правда и справедливость” А.Х. Таммсааре. Видно, что эту книгу читали часто и помногу. Недавно хозяйка снова ее перечитала. Эндла выглядит ухоженно, на ней подходящее по размеру сине-красное платье, волосы аккуратно уложены.

Уже на пенсии Лангель читала в Камбья лекции по эстонской культурологии. Последняя ее лекция прошла в местной библиотеке весной прошлого года и была посвящена жизни и трудам скульптора и художника Амандуса Адамсона. ”Его жизнь была очень и очень интересной, он оставил после себя множество прекрасных работ: ”Русалку”, памятники Койдуле и Крейцвальду. Я, конечно, высоко ценю его вклад”, — с энтузиазмом рассказывает Лангель.

Первую лекцию в Камбья она провела в далеком 1977 году, когда ей было 57 лет. Тогда она выступала на тему французских импрессионистов: Клода Моне и Эдгара Дега. К слову, Лангель и сама прекрасно владеет французским языком.

Встреча с персонажем из истории

С некоторыми великими деятелями эстонской культуры Эндла Лангель даже встречалась лично. Например, с известным композитором Мийной Хярма. Когда той в 1939 году исполнилось 75 лет, Лангель училась в Тарту в учительской семинарии и вместе с певческим хором ходила поздравлять Мийну Хярма.

Никогда нельзя забрасывать физический труд

”Почему я так долго живу? — вопрошает уважаемая жительница Камбья. — Во-первых, важно то, что приобретается еще в детстве. Я тогда выучила все основы земледелия: как пахать, сеять, сажать и собирать картошку, косить траву на сено, запрягать лошадь. А наши дети живут в городах из камня, не знают животных, не знают природу! Во-вторых, важно, чтобы у тебя была профессия, которая тебе нравится. Чтобы ты делал свою работу с радостью, с удовольствием. У меня 46 лет стажа работы учителем! В-третьих, человек должен постоянно заниматься физическим трудом. У меня, как у сельского учителя, был свой участок земли, где я выращивала себе еду — картошку, капусту”.

А чего же тогда стоит избегать?

”Нельзя курить, нельзя пить. На свой день рождения я все-таки выпивала бокал шампанского, и на этом все… И нельзя ныть! Этим только сам себе делаешь больно.”.

О значении воздержания от курения говорит и исследование Тартуского университета. Хотя оно еще не завершено, однако уже известно, что из 27 опрошенных долгожителей лишь двое прежде курили. Но и они бросили на четвертом десятке лет.

У всех участников исследования имеется и достойное образование. Среди них не было никого, кто проучился в школе меньше шести лет (до Второй мировой войны в Эстонии школьное образование было обязательным в возрасте от 8 до 14 лет). У многих есть высшее образование, и даже удивительно, как много среди них педагогов. А значение высшего образования для качества и продолжительности жизни подтверждают и многие другие научные исследования.

Также более ранние исследования указывали на связь между количеством имеющихся детей и продолжительностью жизни. В прошлом году в научном издании European Journal of Populationбыло опубликовано исследование сотрудников немецкого Института общества Макса Планка и Стокгольмского университета, которые проанализировали данные четырех миллионов шведов, родившихся в период с 1915-го по 1960 год. Выяснилось, что родители двух-четырех детей в среднем прожили дольше, чем бездетные. Численность детей наиболее

благотворно сказывалась на женщинах с высшим образованием. Больше всего ожидаемая продолжительность жизни была у женщин с четырьмя детьми и высшим образованием.

Впрочем, у респондентов в исследовании Тартуского университета детей оказалось поменьше. Из 27 человек у шестерых вовсе не было детей, у восьмерых имелось по одному ребенку. Но у одной женщины было аж 10 детей. ”Все-таки воспитание детей затратно по ресурсам”, — отмечает старший научный сотрудник Тартуского университета Маре Айнсаар.

”Старайся со всеми ладить”


98-летняя Эндла Сойдла, которая на два года младше Эндлы Лангель, также живет в Тартумаа. В местечке Ныо, вместе с сыном, невесткой и их семьей. У них на участке есть еще один дом, где со своей семьей живет внук.

”Я проживаю счастливую старость, рядом с семьей своего сына. Разве кто-то еще может быть так же счастлив, как я?” — удивляется она.

Foto: Indrek Soidla

”Как проходит ваш обычный день?”

”Утром сын приходит в мою комнату, зовет есть. Стол уже накрыт, кофе заварен. Пью кофе, мою чашки и иду в свою комнату. В половине одиннадцатого второй завтрак, потом читаю газеты. Читаю совсем без очков! Обед в час дня, ужин — в полшестого. В промежутке играю с праправнуками”.

Эндла говорит, что у нее было четверо братьев и сестер. Не только было, но и есть! Эндла старшая, одному брату 95, двум сестрам за 90 лет, а младшенькому — 88. Все они по-прежнему живы.

”Нам, братьям и сестрам, придает жизненных сил музыка и пение. Я пела в нескольких хорах, участвовала в Певческом празднике. В нашем доме в детстве, во времена первой Эстонской Республики, по субботам проходили семейные танцевальные вечера. Распределяли субботнюю работу между собой — кто намывал комнаты, кто полол. И уже вечером старший брат брал в руки аккордеон, каннель или баян, а мы танцевали! Все в деревне хотели прийти к нам в гости! Танцевали медленный вальс, падеспань, быструю эстонскую польку и краковяк. Никто просто так вперед не выпрыгивал и не выскакивал, а то, что делается сегодня, это ужас. Это не танцы!”

Половина участников исследования признались, что обращаются с молитвами к Всевышнему.

”Некоторые пытались по-прежнему ходить в церковь, с помощью других людей, потому что у самих зрение уже подводило”, — отмечает Индрек Сойдла.

Ученые узнавали то же и у группы сравнительного анализа, у молодых людей 19–23 лет. ”Из их числа только один сказал, что молится”, — сообщает Сойдла.

Выдержка из опросника исследования Тартуского университета


В чем смысл жизни?

Женщина, 103, педагог: Быть благодарным за то, что тебе дано.

Женщина, 99, педагог: Терпеть и не хныкать. Увидеть, кем становятся твои потомки. Третье и даже четвертое поколение — каждое из них уже другое.

Женщина, 98, педагог: Оставаться хорошим человеком для друзей и близких.

Мужчина, 98, руководящий работник: Чтобы процветала Эстонская Республика.

Женщина, 96, сельхозработник: Увидеть, кем станут все мои 11 праправнуков.

В чем причина вашего долголетия?

Женщина, 99, педагог: Всегда старалась прожить взвешенную, продуманную жизнь. Пытаюсь преодолевать все трудности, не воспринимать их очень трагически. У меня всегда были хорошие врачи. Вокруг меня всегда были хорошие люди и хорошие друзья, которые помогали мне по жизни.

Мужчина, 96: Сдержанность и занятия спортом. Я старался не напрягаться без повода, избегать ненужных конфликтов, старался со всеми ладить.

Женщина, 105, рабочая: Правильный образ жизни: не скандалила, не пила водку, не бранилась. Не ссорилась ни с детьми, ни с невестками, ни с внуками. Со всеми всегда очень хорошо ладила.

Женщина, 99, медик: Дожила до таких преклонных лет благодаря свежему воздуху, пению птиц и солнечному свету.

Женщина, 96, сельхозработник: Всегда была спокойной, непривередливой в еде и добросовестно делала работу.

Женщина, 98, педагог: Дело в любви к труду, которая со мной с детства. Всегда ухаживала за садом, выращивала свои овощи.

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