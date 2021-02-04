Как 15-летние эстонские школьники превратились в безжалостных убийц?

Светлые панельные дома в Ыйсмяэ, недалеко от автобусной остановки Meelespea, в основном 16-этажные, поэтому невысокий торговый центр Maxima между ними выглядит так, будто расположен на дне ящика. В ночь на 4 апреля 2019 года двое молодых людей в темной одежде решили осмотреть окрестности с крыши павильона остановки. Третий остался внизу и начал увековечивать акробатические номера друзей на телефон.

На это смотрел стоящий в паре десятках метров мужчина средних лет в очках. Он вышел покурить перед дверью своего дома. Мужчина услышал на остановке громкую музыку из портативного динамика, который гимнасты таскают с собой.

Хулиганский разгул к тому моменту продолжался уже несколько часов. До этого они пили водку в квартире, которую пришлось покинуть, потому что ее владелицу – мать одно из парней – беспокоил гвалт.