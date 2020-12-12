История эстонского масонства: видные государственные мужи, деятели культуры и феминизм

СЕКРЕТЫ МАСОНСТВА: Медаль вольных каменщиков ”Молчание — самое большое из искусств”. 18-й век. Фото: коллекция Эстонского исторического музея

Появление ”Исиды” послужило мощным толчком к созданию новых лож в Ревеле, где за короткий срок были созданы четыре новых общества вольных каменщиков. В 1777 году — ”Братская любовь”, в 1778-м — ”Три секиры”, в 1787-м — ”Надежда невинности”. Идеи масонства пришлись ко двору и в Дерпте (в Тарту), где в 1778 году была основана ложа ”Поллукс”.

Эти общества были немецкоязычными, а львиную долю местных масонов составляли балтийские немцы: дворяне, церковнослужители, чиновники, профессора, художники, купцы и ремесленники.

Популярность масонства быстро набирала обороты, о чем свидетельствует заметный рост числа членов братства. На рубеже 18 и 19 веков в эстонских ложах насчитывалось почти 500 человек. Крупнейшей из них оставалась ложа ”Исиды” с более чем 200 членами.

Впрочем, вскоре настали сложные времена. После того как в 1789 году вспыхнула Французская революция, в Российской империи началось преследование масонов. Императрица Екатерина II считала идеи масонства революционными, и по ее указу самые активные масоны отправлялись в заточение, из-за чего ложи по всей стране приостанавливали свою деятельность. Они смогли возобновить ее после прихода к власти Александра I.

Регулярные собрания ложи ”Исиды” начали снова проводиться в 1811 году. Четыре года спустя была создана еще одна крупная ложа ”Астрея”, названная в честь древнегреческой богини справедливости.

Впрочем, и при Александре I масонам пришлось трудно. В 1820 году их деятельность была запрещена в западных губерниях Российской империи, а два года спустя — уже по всей стране. Деятельность обществ вольных каменщиков возобновилась только во времена царствования Николая II, который в 1905 году издал манифест ”Об усовершенствовании государственного порядка”, даровавший в том числе свободу собраний.

Вскоре в стране возникло множество новых объединений масонов, а в 1912 году для координации их деятельности в Москве была создана великая ложа. В 1916 году ее руководителем был избран не кто иной, как Александр Керенский, который позднее стал председателем Временного правительства. Впрочем, в Эстляндии возрождения масонов, по сути, так и не произошло. Прежние ложи канули в лету, но одна новая ложа все-таки еще просуществовала здесь недолгое время.