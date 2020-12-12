История эстонского масонства: видные государственные мужи, деятели культуры и феминизм

Оказывается, масоны на территории Эстонии живут уже два с половиной века. В конце октября в Эстонском историческом музее открылась выставка «Вольные каменщики. 250 лет масонства в Эстонии», пишет "Эстонский экспресс".
Всего в мире насчитывается 4,5 миллиона людей, причисляющих себя к обществу масонов. Деятельность братства, стремящегося к углубленному самопознанию и развитию посредством строительства духовного храма в своих сердцах, покрыта тайнами. Поскольку члены движения клянутся хранить секреты масонства, вокруг них как грибы после дождя возникают различные конспирологические теории. Самая распространенная версия: масоны правят миром. Что известно наверняка, так это то, что в ряды вольных каменщиков входили многие известные личности, оставившие заметный след в истории. В их числе Исаак Ньютон, Вольтер, Вольфганг Амадей Моцарт, Джордж Вашингтон, Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт, Гарри Трумэн, Рональд Рейган, Генри Форд, Джордж Гершвин, Иоганн Вольфганг Гёте, Джузеппе Гарибальди, Александр Пушкин и многие-многие другие.
Зарождение масонства в Эстонии
Как ни странно, дата появления вольных каменщиков в Эстонии известна вплоть до конкретного дня. 20 октября 1771 года в Таллинне состоялась встреча пяти горожан, состоящих в немецких масонских ложах. Это секретарь консистории (высшего органа церковно-административного управления) Иоганн Эрхард Кесов, врачи и аптекари Элиас Густав Экбаум и Петер Фридрих Кёрбер, а также крупные торговцы Адольф Клейхильс и Самуэль Иоганн Йенкен. Они приняли решение основать в Ревеле свою масонскую ложу. По причине разногласий между обществами вольных каменщиков в Российской империи на это ушло почти два года, и в итоге 12 сентября 1773 года на заседании петербургской ложи ”Гарпократа” было дано добро на создание масонской организации в Ревеле. Первая эстонская ложа получила имя Исиды, древнеегипетской богини плодородия и материнства. Досточтимым мастером общества был избран Кесов.
Поначалу таллиннские ложи не имели своих помещений, и встречи проходили на дому у их членов. Так, известный аптекарь Иоганн Бурхард (1748–1809) предоставлял в распоряжение ложи ”Исиды” комнату на верхнем этаже Ратушной аптеки. Первый храм масонов в Таллинне заработал на постоянной основе лишь во второй половине 1810-х годов, в доме номер 4 на улице Сауна.
Появление ”Исиды” послужило мощным толчком к созданию новых лож в Ревеле, где за короткий срок были созданы четыре новых общества вольных каменщиков. В 1777 году — ”Братская любовь”, в 1778-м — ”Три секиры”, в 1787-м — ”Надежда невинности”. Идеи масонства пришлись ко двору и в Дерпте (в Тарту), где в 1778 году была основана ложа ”Поллукс”.
Эти общества были немецкоязычными, а львиную долю местных масонов составляли балтийские немцы: дворяне, церковнослужители, чиновники, профессора, художники, купцы и ремесленники.
Популярность масонства быстро набирала обороты, о чем свидетельствует заметный рост числа членов братства. На рубеже 18 и 19 веков в эстонских ложах насчитывалось почти 500 человек. Крупнейшей из них оставалась ложа ”Исиды” с более чем 200 членами.
Впрочем, вскоре настали сложные времена. После того как в 1789 году вспыхнула Французская революция, в Российской империи началось преследование масонов. Императрица Екатерина II считала идеи масонства революционными, и по ее указу самые активные масоны отправлялись в заточение, из-за чего ложи по всей стране приостанавливали свою деятельность. Они смогли возобновить ее после прихода к власти Александра I.
Регулярные собрания ложи ”Исиды” начали снова проводиться в 1811 году. Четыре года спустя была создана еще одна крупная ложа ”Астрея”, названная в честь древнегреческой богини справедливости.
Впрочем, и при Александре I масонам пришлось трудно. В 1820 году их деятельность была запрещена в западных губерниях Российской империи, а два года спустя — уже по всей стране. Деятельность обществ вольных каменщиков возобновилась только во времена царствования Николая II, который в 1905 году издал манифест ”Об усовершенствовании государственного порядка”, даровавший в том числе свободу собраний. Вскоре в стране возникло множество новых объединений масонов, а в 1912 году для координации их деятельности в Москве была создана великая ложа. В 1916 году ее руководителем был избран не кто иной, как Александр Керенский, который позднее стал председателем Временного правительства. Впрочем, в Эстляндии возрождения масонов, по сути, так и не произошло. Прежние ложи канули в лету, но одна новая ложа все-таки еще просуществовала здесь недолгое время.
В целом же роль вольных каменщиков была весьма заметна в общественных преобразованиях и просветительской деятельности в Эстонии. Приехавшие из Германии или получившие там образование свободно мыслящие интеллигенты встречались в ложах с дворянством балтийских немцев, побуждая местное общество — в европейском смысле еще весьма консервативное и косное — избавляться от устоявшегося высокомерного отношения к ”народу земли”, к местным жителям.
В числе наиболее известных просветителей того периода был Отто Вильгельм Мазинг (1763–1832), один из немногих эстонцев в рядах вольных каменщиков. Он издавал газеты на эстонском языке, писал буквари для эстонских детей и добавил в эстонский алфавит букву ”õ”. Еще одним известным эстонцем в ложе ”Исиды” был композитор Карл Фридрих Карелль.
Показательным примером роли масонов в местной научной и культурной жизни служит их участие в восстановлении деятельности Тартуского университета в 1802 году. План повторного открытия университета разрабатывал вольный каменщик Отто Густав Штакельберг (вместе с еще несколькими членами братства), а первым директором университетской библиотеки был Иоганн Карл Моргенштерн. Разумеется, тоже масон. Их было немало и среди преподавательского состава, в администрации и попечительском совете университета.
”Феникс” — первая ложа эстонцев
Первую ложу, составленную из эстонцев, в 1927 году попытался создать Эдуард Вирго, временный поверенный Эстонской Республики — то есть фактически посол — в странах Скандинавии. Он провел переговоры с великой ложей в Дании, которая была готова финансово поддержать создание и деятельность эстонской ложи. К началу осени насчитывалось девять человек, планировавших стать ее сооснователями. Кроме Вирго, в их число входили бывший премьер-министр и будущий государственный старейшина Эстонии (глава государства) Яан Тыниссон, первый министр образования Пеэтер Пыльд, ярчайший деятель образования и педагог Якоб Вестхольм, бывший государственный старейшина и министр иностранных дел Акель Фридрих, президент Банка Эстонии и бывший государственный старейшина Юри Яаксон, бывший президент Банка Эстонии Артур Уйбопуу, бывший министр финансов, экс-министр торговли и промышленности и директор Таллиннского кредитного банка Георг Вестель, а также ректор Тартуского университета Хенрик Коппель. Переговоры шли в Дании на самом высоком уровне, даже с привлечением короля. Однако, на этом все и закончилось. Планы так и остались планами, и идея создания ложи постепенно угасла.
В итоге создания первой эстонской ложи пришлось ждать очень долго — до восстановления независимости Эстонии. В 1992 году была основана ложа ”Феникс”, что можно считать личной заслугой видного экономиста, президента Эстонской академии наук Арно Кёэрна. В начале 90-х он работал в Финляндии, где принимал участие в деятельности местных масонов и получил разрешение на создание ложи в Эстонии. Формально ложа ”Феникс” подчинялась финскому братству. Ее собрания проходили пару раз в месяц в помещениях Эстонской академии наук.
Вслед за ”Фениксом” в Эстонии появились и другие объединения, а в 1999 году была основана и великая ложа. Сейчас в Эстонии существует 18 масонских лож — в Таллинне, Тарту, Пярну, Хаапсалу, Вильянди и Раквере. Масонское братство Эстонии насчитывает около 500 мужчин, представляющих самые разные профессии и сферы деятельности. ”Я хочу быть вам хорошим братом, и у меня есть миллионы братьев по всему миру”, — говорил первый великий мастер эстонской великой ложи Арно Кёэрна. После него эстонское масонство возглавляли раллист Райдо Рюйтель, природовед и защитник природы Арне Каазик, предприниматель Анти Ойдсалу, а с 2017 года пост великого мастера занимает Тоомас Тынисе, вице-президент Эстонского олимпийского комитета.
В число наиболее известных эстонских масонов входят Тоомас Сильдмяэ, Айн Саарманн, Арне Микк, Пауль Химма и Мати Маанас. По данным издания Äripäev, масонами также являются Сийм Каллас, Индрек Таранд, Харри Тийдо, Ханнес Тамъярв, Маргус Рейнсалу, Мати Кармин, Яак Аллк, Анти Лийв и Юхан Ааре.
Смешанные ложи — можно и женщинам
Обычно в обществах вольных каменщиков могут состоять только мужчины, и женщины туда не допускаются. Это, впрочем, не означает полного игнорирования женщин. Например, в некоторых ложах есть традиция дарить новому члену братства дополнительную пару перчаток, предназначенную для его супруги или невесты. Идеи гендерного равенства, широко разошедшиеся в начале 20-го века, не обошли стороной и масонство, в котором начали возникать смешанные ложи, общие для мужчин и женщин. Такое объединение появилось и в Эстонии — ложа ”Калевипоэг”. Она ставила перед собой задачи развития морально-этических, традиционных и социальных ценностей, таких как любовь к ближнему, братская любовь, милосердие, преданность, высшая справедливость и пристойный образ жизни. А название ложи отображало готовность отстаивать свои идеалы и приверженность национальным идеям.
Ложа ”Калевипоэг” входила в состав финского доминиона смешанного международного ордена „Le Droit Humain” (”Право человека”). Ее основателями были владелец таллиннского книжного магазина ”Пирамида” Харальд Лийкер, его жена Розалия и русский домовладелец Юлий Мейснер. В состав входили 28 человек: 13 женщин и 15 мужчин, собиравшиеся в доме по адресу Люхике ялг, 6.
Если не считать писателя Эдуарда Хубеля (публиковавшегося под псевдонимом Майт Метсанурк), остальные члены ложи не были известными людьми. Участников братства объединял интерес к религиозно-мистическим учениям и оккультизму.
После восстановления независимости Эстонии у нас снова появилось и смешанное братство, во главе с воссозданной ложей ”Калевипоэг”, которая существует по сей день. Впрочем, более традиционные ложи не признают таких организаций. На интернет-странице великой ложи Эстонии так и говорится: ”Великая ложа и каждая из ее лож состоят исключительно из мужчин, и у великой ложи не может быть никаких отношений со смешанными ложами или другими масонскими организациями, куда принимаются женщины”.
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