Историк медицины: карантин помогал на протяжении всей истории

Вы рассказываете студентам об эпидемиях чумы, холеры, многих заболеваний с гораздо более высокой смертностью, чем у нынешнего Covid-19. Сами вы бы сейчас отправились в путешествие?

Вероятно, не поехал бы. Зачем судьбу искушать? Я, конечно, не тот человек, который ужасно нервничает из-за нынешней вирусной эпидемии и боится заболеть. Но аэропорты сейчас — те опасные точки, куда не следует попадать.

Какая болезнь унесла больше всего жизней в истории Эстонии?

Я думаю, что эндемии были более смертоносными, чем эпидемии. Эндемическое заболевание на эстонском языке называется ”местным” и означает недуг, который постоянно присутствует у населения. Проклятием 19-го и начала 20-го века в Европе был туберкулез. Вспомним хотя бы о Таллинне столетней давности, о крошечных жилых домишках. Сегодня в Каламая обитают хипстеры, но в старину в каждой комнате дома был ад, жили по десять человек. Эти рабочие семьи были средой распространения туберкулеза. Высока была смертность младенцев и маленьких детей, будь то от диареи, дифтерии или других детских заболеваний.

А какая эпидемия была самой смертельной?

Я думаю, чума. В течение 300 лет в Эстонии ее не было, последняя случилась во время Великой Северной войны, но она все же была очень смертельной. Упоминается, что болезнь, которая убила более всего людей в истории, это малярия. Сегодня мы считаем малярию в основном болезнью жарких стран, но 200–300 лет назад малярия была распространена и в Эстонии.

Почему она исчезла из Эстонии?

Сложно сказать. Могли сыграть свою роль дренаж земли, рытье канав, о которых говорил Таммсааре. Переносчик малярии — комар, которому для размножения нужна влага. Возможно, сыграл свою роль тот факт, что люди больше не живут с животными в овинах, где были благоприятные возможности и для зимовки комаров, которые распространяли малярию.

Заглянем в историю: какие меры оказывались наиболее эффективными при эпидемиях?

Все те же самые карантины и изоляции. Уже в средневековом Таллинне понимали, что та или иная болезнь прибывает к нам на судах. Суда помещались на карантин и содержались в Пальясааре. Во время вспышек также предпринимались попытки прекратить движение и перемещение.