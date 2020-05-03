Историк медицины: карантин помогал на протяжении всей истории

Какие знания об эпидемиях прошлого полезны для борьбы с коронавирусом? Кен Каллинг (56), преподаватель истории медицины Тартуского университета, рассказывает о том, как суда, пребывавшие в Таллинн в далеком прошлом, помещались в карантин в попытке изолировать больных, пишет "Эстонский Экспресс".
Вы рассказываете студентам об эпидемиях чумы, холеры, многих заболеваний с гораздо более высокой смертностью, чем у нынешнего Covid-19. Сами вы бы сейчас отправились в путешествие?
Вероятно, не поехал бы. Зачем судьбу искушать? Я, конечно, не тот человек, который ужасно нервничает из-за нынешней вирусной эпидемии и боится заболеть. Но аэропорты сейчас — те опасные точки, куда не следует попадать.
Какая болезнь унесла больше всего жизней в истории Эстонии?
Я думаю, что эндемии были более смертоносными, чем эпидемии. Эндемическое заболевание на эстонском языке называется ”местным” и означает недуг, который постоянно присутствует у населения. Проклятием 19-го и начала 20-го века в Европе был туберкулез. Вспомним хотя бы о Таллинне столетней давности, о крошечных жилых домишках. Сегодня в Каламая обитают хипстеры, но в старину в каждой комнате дома был ад, жили по десять человек. Эти рабочие семьи были средой распространения туберкулеза. Высока была смертность младенцев и маленьких детей, будь то от диареи, дифтерии или других детских заболеваний.
А какая эпидемия была самой смертельной?
Я думаю, чума. В течение 300 лет в Эстонии ее не было, последняя случилась во время Великой Северной войны, но она все же была очень смертельной. Упоминается, что болезнь, которая убила более всего людей в истории, это малярия. Сегодня мы считаем малярию в основном болезнью жарких стран, но 200–300 лет назад малярия была распространена и в Эстонии.
Почему она исчезла из Эстонии?
Сложно сказать. Могли сыграть свою роль дренаж земли, рытье канав, о которых говорил Таммсааре. Переносчик малярии — комар, которому для размножения нужна влага. Возможно, сыграл свою роль тот факт, что люди больше не живут с животными в овинах, где были благоприятные возможности и для зимовки комаров, которые распространяли малярию.
Заглянем в историю: какие меры оказывались наиболее эффективными при эпидемиях?
Все те же самые карантины и изоляции. Уже в средневековом Таллинне понимали, что та или иная болезнь прибывает к нам на судах. Суда помещались на карантин и содержались в Пальясааре. Во время вспышек также предпринимались попытки прекратить движение и перемещение.
”Карантинной науке” уже 600 лет. Когда в середине 14-го века, с 1347 по 1351 годы, в Европе бушевала крупная вспышка чумы, в самой развитой тогда части континента, в северной Италии, в Милане и Венеции, была создана система карантина. Милан принял очень четкие законы, определяющие, кому можно въезжать в город, а кому нет, если поблизости чума, и на какое время город должен быть закрыт на карантин, чтобы спастись от чумы. Когда чума уже достигла города и люди в некоторых домах заболели, у их дверей выставляли охрану, чтобы больные не могли выйти.
В распространении эпидемии коронавируса обвиняют то китайцев, то местных чиновников от здравоохранения. Поиск виноватых — обычное дело при эпидемиях?
Конечно. В некоторых вспышках даже обвиняли врачей. Это понятная логика, я называю это ”эмпирикой автобусной остановки”. Если подумать, кому нужно такое заболевание, то эта логика говорит о том, что болезни выгодны врачам, поскольку за лечение приходится платить им, значит, они распространяют болезни.
Во время эпидемии холеры 1894 года студенты-медики были отправлены в очаг заражения в Тарту, в район Юлейыэ, чтобы взять пробы воды из колодцев и, возможно, также посыпать их дезинфицирующими средствами. В то время там жили простые эстонцы, а студенты-медики говорили в основном по-русски или по-немецки. Были и студенты-евреи, но евреев обвиняли в ”отравлении колодцев” еще во время средневековых вспышек чумы.
Процедуры, которые студенты выполняли у колодцев, могли показаться людям ”рассеиванием болезни”. Кончилось тем, что толпа напала на студентов и вышли крупные неприятности. Тогда в Тарту нашелся один из немногих врачей-эстонцев, Хендрик Коппель, будущий ректор Тартуского университета, которого попросили в церкви святого Петра перед богослужением рассказать о холере и о том, что именно делают доктора.
Глупый человек, если взвинчен, и сегодня распространяет всевозможные слухи.
Насколько серьезным вы считаете коронавирус по сравнению с прошлыми эпидемиями?
Смею надеяться, он не сравнится со средневековой чумой. Тогда умерла половина некоторых человеческих групп, например, половина священнослужителей в Англии, которые в те времена, очевидно, чаще всего контактировали с больными.
В какой степени паника вокруг нынешнего коронавируса связана с тем, что мы живем в обществе, где, кажется, все под контролем? Сейчас из-за неизвестного доселе вируса массовый спрос на медицинскую помощь растет настолько, что не каждому может хватить того, что ему нужно…
Да, если бы мы жили 500 лет назад и ходили в церковь, мы бы положились на волю божью. Сейчас, однако, мы спрашиваем с медицинских работников и правительства. Некоторые уже готовятся к последним дням и копают пещеру в углу сада, где копят припасы.
В христианской Европе прошлого к болезни относились так: возможно, нет необходимости лечить тело человека, которое насквозь пропитано грехом, тленное, из праха созданное, оно в прах и обратится. И поскольку с этим телом не стоит так уж напрягаться, лучше позаботиться о душе.
Существовало некое уничижительное отношение к врачам и медицинской мысли. Хейно Густавсон писал в книге ”О медицине в старом Таллинне”, что в 1571 году в Таллинне произошла еще одна вспышка и один из первых больных был связан с аптекой магистрата. Что дало церковникам отличный повод заявить: все, чем вы в этой аптеке занимаетесь, вторично, это лишь подстегивание умирающей плоти.
По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности от коронавируса составляет 3–4 процента, фондовый рынок рушится, свободы человека ограничиваются. Какие общественные изменения несла средневековая чума?
”Черная смерть”, бушевавшая в середине 14-го века, уничтожила от четверти до трети европейцев, но вымирание не было однородным. Смертность была выше не в сельской местности, а в городах, где люди жили скученно. После чумы баланс экономической и политической власти стал смещаться в сторону городов. Многие горожане умерли от чумы, и в результате товары, произведенные в городе, всевозможные ремесленные изделия и тому подобное, стали дефицитными и дорогими. Продукты в сельской местности производились, но цены на продовольствие упали, потому что стало меньше едоков.
В Эстонии введено чрезвычайное положение. Это дает государству право, среди прочего, обязывать людей работать до 18 часов в день, право на экспроприацию продуктов питания, лекарств и топлива. Как разрабатывались конкретные правовые нормы в связи с инфекционными заболеваниями?
В истории есть много примеров, когда к человеку, который считался инфицированным, относились экстремально. Прокаженным с незапамятных времен приходилось следовать определенным правилам. Когда они двигались в общественном месте, то должны были шуметь, звонить в колокольчики, греметь трещотками, чтобы люди могли держаться подальше. К психически больным, туберкулезным людям применялось принудительное лечение, а в некоторых сообществах также к венерическим больным. Проказа имела мощную негативную стигму, семьи прятали больных, скажем, где-то за досками в сарае.
В сарае собственного дома?
Да. Проказа не так уж заразна и имеет очень длительный инкубационный период. Долгое время даже подозревали, что она может быть наследственным заболеванием. Вспышка проказы на западе Сааремаа возникла, вероятно, уже в средние века. Пока крестьяне были крепостными, перемещались мало, болезнь оставалась на том же месте веками. Кроме того, известны очаги проказы на Чудском озере и в Тарвасту, что в Мульгимаа.
В 19 веке российская центральная власть упрекала страны Балтии, что там гуляет проказа, пережиток Средневековья. Тогда прибалтийские немцы стали беспокоиться, что они действительно могут быть отсталыми, если здесь существует такая местная хворь, и к проблеме начали относиться серьезно.
В 19 веке на территории Эстонии было возведено пять лепрозориев, очень прогрессивных в контексте остального мира. Это были небольшие сельскохозяйственные фермы, где все жили вместе, держали животных, заготавливали сено, у людей было свое сообщество и у каждого — свои функции. Поскольку проказа течет медленно, люди довольно долго могут сами справляться в жизни.
Какое лечение предлагалось больным в Средние века?
В древние времена была разработана доктрина о том, как на здоровье влияет воздух. Считалось, что болезни разносятся конкретным ветром, дующим с определенной стороны света. В некотором смысле это было правдой: например, было известно, что когда наступит осень, люди будут есть фрукты и следует ожидать дизентерии. Или что зимой распространяются простуды.
Инфекции воспринимались как неизбежность. Но лечить их все же пытались. Если симптомом был жар, человеку пускали кровь. Она считалась горячей жидкостью организма, следовательно, для охлаждения тела лишнюю кровь следовало удалить. Теория понятна, но она была неверна.
Мир сейчас ждет вакцины против коронавируса. Когда в Эстонии началось вакцинирование?
Где именно было изобретено вакцинирование, неизвестно, возможно, в Индии. Но в 18 веке жена британского посла, проживающего в Турции, заметила, что в исламском мире практиковалась прививка от оспы — мочевой пузырь человека с оспой очищали от слизи, высушивали и затем вдыхали. Человек, вдохнувший вирус, заболевал, но переносил недуг легче, потому что получал ослабленную дозу.
Супруга посла передала эти знания в Англию. Но такой метод был довольно опасен.
Однако в 18 веке была найдена другая возможность — использование тканей больных оспой коров, а не людей. Британский доктор Эдвард Дженнер заметил, что доярки в его поместье страдали от болезни с симптомами, подобными оспе. Он также заметил, что у коров в его усадьбе были похожие симптомы и что доярки могли подхватить хворь от скотины. И что важнее всего — доярки не заражаются человеческой оспой, приобретая иммунитет.
Затем Дженнер провел опыт, заразив сына садовника сначала коровьей, а затем человеческой оспой.
С согласия мальчика?
Едва ли. В то время было принято экспериментировать на людях из низших сословий. Тут Дженнер понял: ого!, он открыл нечто новое. Он писал об этом, говорил об этом, и покатилось как снежный ком — для вакцинации людей стали использовать ткани коров. Само слово ”вакцинация” происходит от латинского vacca — корова.
Новшество быстро распространилось, правительства решили, что его следует применять, Эстонии новый метод достиг менее чем за десять лет.
Вакцинации обучали самых продвинутых жителей деревни: пасторов и их жен, школьных учителей. Сегодня для людей без медицинского образования немыслимо прививать других, но в то время были в ходу представления эпохи Просвещения, что каждого человека следует обучить исцелять себя и других.
Еще один важный нюанс — вакцинация была начата еще до того, как стало известно, что такое иммунитет, что вызывает оспу и что такое вирус. Верили опыту, хотя ученые в то время не могли объяснить, почему это работает.
Как знание медицинской истории помогает вам защитить себя от коронавируса?
Я все-таки чаще мою руки. Но так я вообще поступаю в течение зимнего сезона. Известно, что если вы пошли в магазин в вирусное время года и трогали там все эти фрукты, то, придя домой, разумно тщательно вымыть руки.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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