Интервью со специалистом: какие уловки используют магазины одежды и продуктов?

Перед интервью я специально обошла продуктовый магазин возле дома, чтобы посмотреть, какими способами меня привлекают. Подкупил большой красный флаер: все шампуни и кондиционеры от одной фирмы минус 40 процентов. Я положила бутылку бальзама в корзину и пошла к кассе. Однако там с меня запросили полную цену. Когда я поинтересовалась у продавца, не должно ли оно быть на 40 % дешевле, реклама же обещала, та только пожала плечами и сказала, что касса показывает другую цену. Возможно, этот конкретный случай не был преднамеренным обманом, но на самом деле у магазинов ведь есть различные уловки и вводящие в заблуждение скидки, так ведь?

Иногда в магазинах просто случается, что ставят неправильный ценник или забывают убрать старый. Если взять крупный гипермаркет, где 60 000 товаров, там такое бывает. Именно поэтому сегодня все чаще используются электронные ценники.