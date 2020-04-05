05.04.2020, 17:04

Идеальный очаг коронавируса: как вирус вырвался с мероприятия на Сааремаа по всей Эстонии

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Райн Прууль
EST 166
Välihaigla ülespanek Kuressaares
Välihaigla ülespanek KuressaaresFoto: Marko Mägi

Ханнес и Трийн Сепп в начале марта организовали в Курессааре несколько массовых мероприятий. Департамент здоровья был не против, но с Сааремаа по всей Эстонии стремительно распространился коронавирус.

Ханнес Сепп был пятым человеком на Сааремаа из прошедших тест на коронавирус и первым или вторым с положительным результатом. Вместе с супругой Трийну и тремя детьми он находится дома в карантине.

Здоровье Ханнеса постепенно восстанавливается, а вот настроение на нуле. Прессу в последнее время он не читал, но знает, что считается ”импортером” коронавируса на Сааремаа и, возможно, на всю Эстонию.

Островитяне в Италию не едут!

Представители клуба „Saaremaa” не волновались по поводу приезда игроков из Милана. В Эстонии преобладало чувство беззаботности, так как более месяца разные эксперты утверждали, что нам не о чем особенно беспокоиться.

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Ханнес Сепп, менеджер клуба „Saaremaa”, играет важную роль в победе команды. „Saaremaa” — образцовый пример успешного эстонского волейбольного клуба: именно у этой команды больше всего денег и зрителей. Они устремлены к мечте подняться на вершину европейского клубного волейбола.

Встреча в четвертьфинале была назначена на 26 февраля в Милане, но за три дня до этого Сепп узнал, что игра отменена. Европейский волейбольный союз (CEV) не стал рисковать здоровьем спортсменов и зрителей, поскольку коронавирус уносил все больше жизней в Ломбардии и ситуация в Италии становилась все более серьезной.

Сепп не сдался. В связи с тем, что следующий матч с той же командой должен был состояться 4 марта в Курессааре, через CEV он выяснил, нельзя ли провести обе игры на Сааремаа.

Около полудня 26 февраля островитяне договорились с итальянцами о том, что обе встречи будут проведены 4 и 5 марта в Курессааре.

27 февраля в Эстонии был подтвержден первый случай коронавируса.

”Они все здоровы!”

28 февраля зав. лечебной частью Курессаареской больницы Эдвард Лаане заявил местной газете, что причин для паники нет. В тот же день клуб подтвердил в Фейсбуке: ”Спортсмены клуба такого уровня контролируются в несколько раз чаще, чем обычные туристы, и ведут себя в соответствии с указаниями клуба. Они все здоровы!”. Сепп говорит, что это подтверждение пришло напрямую из Италии.

28 февраля мэр Сааремаа Хелле Кахм попросила Департамент здоровья дать указания ”относительно быстрого распространения вируса COVID-19”. Ответ прибыл в воскресенье, 1 марта. Карена Лейгер, советник по вопросам кризисного управления Департамента здоровья, заявила, что ведомство ”не считает необходимым налагать ограничения на организацию турнирной игры кубка CEV Challenge: „Saaremaa VC” против „Allianz Powervolley Milanо” на Сааремаа 4–5 мая”. В нем также содержалось предложение ”Основная ответственность за оценку и предотвращение рисков лежит на организаторе мероприятия”.

„Powervolley” приехал

Итальянцы прибыли в Эстонию во вторник, 3 марта. Прежде, чем они приземлились, Сепп на всякий случай связался с Ханно Певкуром, президентом Ассоциации волейбола: ”Я спросил, может быть, в аэропорту стоит провести дополнительные проверки. По крайней мере, чтобы с нашей стороны все было сделано”.

Певкур прибыл даже в аэропорт. Он связался с коммерческим директором аэропорта Ээро Пяргмяэ и попросил разузнать об итальянских волейболистах. Певкур тоже считал, что игроков можно перепроверить, но в 12.22 получил смс от Пяргмяэ: ”Департамент полиции и погранохраны взвесил риски и решил, что с этими парнями все в порядке, и никаких дополнительных мер не требуется. Давайте просто держать кулаки за наших!”.

”К тому времени мы сделали все, что могли. Если бы кто-то сказал, что существует опасность коронавируса, мы сразу отменили бы игру. Без вопросов”, — говорит Сепп.

Несколько крупных событий подряд

В Таллинне высадились 19 итальянцев, игроки и обслуга. В аэропорту капитан команды Неманья Петрич прокомментировал для Delfi: ”Болезнь на самом деле не так опасна. Мир не может остановиться [из-за коронавируса]”.

В Италии на тот момент было диагностировано 2502 случая коронарной инфекции, большинство из них в Ломбардии. В Таллинне выяснилось, что миланский диагональный нападающий Лука Башич остался дома с высокой температурой.

Для миланской команды были зарезервированы места в спа-отеле „Rüütli” в Курессааре, но итальянцы договорились с Департаментом здоровья, что будут ночевать на отдельном этаже и в отдельном крыле.

Игру смотрели 1400 человек в первый день и 1300 во второй — отличный результат для небольшого города с 13 000 жителей. Хотя островитяне проиграли обе игры, 0:3 в среду и 1:3 в четверг, с точки зрения организации это был большой успех.

В одно время с волейбольными играми в Курессааре началось другое крупное местное событие, женский фестиваль NOM — „Naised Omas Mullis”. Его организовала Трийн Сепп, жена Ханнеса Сеппа.

В пятницу, 6 марта, в спа-отеле „Rüütli” состоялся благотворительный ужин фестиваля. Ведущим вечера был Ханнес Сепп. Музыку играл ансамбль Onud. Один из участников ужина вспоминает, как Сепп пошутил, что группа теперь выступает перед гостями прямо в эпицентре коронавируса. Волейбольная команда Милана всего за день до этого ночевала в том же отеле. Сепп утверждает: он не помнит, чтобы говорил нечто подобное.

Микрофон ведущего Сеппа переходил из рук в руки, в основном между шеф-поваром Ангеликой Уудекюлль и сомелье „Liviko” Урво Уганди.

В субботу, 7 марта, в рамках NOM’a состоялся фестиваль шампанского и игристых вин „Mullifestival”, в котором приняли участие все лучшие сомелье Эстонии, крупные импортеры и, конечно же, гости.

В субботу вечером виноманы отправились праздновать дальше в популярный ночной клуб Курессааре UIM. Бар работает на площади размером с небольшую двухкомнатную квартиру. Это означает, что гости были в постоянном контакте друг с другом — идеальное место для распространения вируса.

В ту же ночь у фотографа, который снимал итальянцев в спортзале, поднялась температура. Но между делом в пятницу он успел сходить на пресс-мероприятие в Таллинне.

Болезнь сигнализирует

В понедельник, 9 марта, Ханнес тоже почувствовал себя плохо: ”В голове шумит, я думал, от этого стресса и все такое. Ничего особенного, остался работать из дома”.

На следующий день температура поднялась до 37,3.

У посетителей Мullifestival’я были те же симптомы — кашель, температура, слабость.

Во вторник Сепп решил пройти тест на коронавирус. Он оказался позитивным.

”Это удивительно, потому что у нас не было особых симптомов”, — говорит Ханнес, который в среду обнародовал диагноз.

У фотографа также был диагностирован коронавирус. Поскольку он посещал пресс-мероприятие, где были представители многих СМИ, практически все крупные общегосударственные издания под угрозой вируса отправили свои редакции работать из дома.

Болезнь была также диагностирована у словенского главного судьи воллейбольного матча и эстонского судьи на линии.

В среду новость о позитивном тесте Ханнеса Сеппа на коронавирус обрушились на участников Мullifestival’я. К настоящему времени у некоторых из них уже появились симптомы — кашель, жар и слабость. Тогда они сложили общую картину и поняли, что могут быть заражены.

Один шеф-повар, который провел два часа на Мullifestival, во вторник почувствовал недомогание — сухой кашель, температура 37,2: ”Я занимаюсь водным спортом, ничего страшного, бывало и хуже”.

Шеф-повар обзвонил всех своих знакомых, которых он встретил на Mullifestival — у 16-и был диагностирован коронавирус, 18 ждали результатов: ”У большинства одно и то же — вечером во вторник жар, кашель, воспаление миндалин, у некоторых насморк”.

Хотя чиновники теперь признают, что разрешать волейбольный матч было ошибкой, они даже не до конца убеждены, что вирус попал на Сааремаа именно с итальянцами. Некоторые фанаты „Saaremaa” отправились в Италию, несмотря на отмену игры там, поскольку уже купили авиабилеты. Кроме того, вирус в Курессааре могли привезти с собой участники других мероприятий, например, фестиваля NOM, которые прибыли на Сааремаа с материка на выходные.

В любом случае, заболело так много людей, что в выходные вирус уже захлестнул Курессааре. То, что произошло на острове, оказалось т. н. совершенным шквалом, чередой неудачных совпадений. Зрители волейбольных матчей не распространили бы вирус по всей Эстонии, так как большинство из них были местными.

Однако многие гости Mullifestival’я приехали на Сааремаа на эти выходные дни. В воскресенье они уже разъехались по разным местам Эстонии, а в понедельник отправились на работу. До тех пор, пока им не стало плохо.

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