Идеальный очаг коронавируса: как вирус вырвался с мероприятия на Сааремаа по всей Эстонии

Ханнес Сепп был пятым человеком на Сааремаа из прошедших тест на коронавирус и первым или вторым с положительным результатом. Вместе с супругой Трийну и тремя детьми он находится дома в карантине.

Здоровье Ханнеса постепенно восстанавливается, а вот настроение на нуле. Прессу в последнее время он не читал, но знает, что считается ”импортером” коронавируса на Сааремаа и, возможно, на всю Эстонию.

Островитяне в Италию не едут!

Представители клуба „Saaremaa” не волновались по поводу приезда игроков из Милана. В Эстонии преобладало чувство беззаботности, так как более месяца разные эксперты утверждали, что нам не о чем особенно беспокоиться.

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Ханнес Сепп, менеджер клуба „Saaremaa”, играет важную роль в победе команды. „Saaremaa” — образцовый пример успешного эстонского волейбольного клуба: именно у этой команды больше всего денег и зрителей. Они устремлены к мечте подняться на вершину европейского клубного волейбола.

Встреча в четвертьфинале была назначена на 26 февраля в Милане, но за три дня до этого Сепп узнал, что игра отменена. Европейский волейбольный союз (CEV) не стал рисковать здоровьем спортсменов и зрителей, поскольку коронавирус уносил все больше жизней в Ломбардии и ситуация в Италии становилась все более серьезной.

Сепп не сдался. В связи с тем, что следующий матч с той же командой должен был состояться 4 марта в Курессааре, через CEV он выяснил, нельзя ли провести обе игры на Сааремаа.

Около полудня 26 февраля островитяне договорились с итальянцами о том, что обе встречи будут проведены 4 и 5 марта в Курессааре.

27 февраля в Эстонии был подтвержден первый случай коронавируса.

”Они все здоровы!”

28 февраля зав. лечебной частью Курессаареской больницы Эдвард Лаане заявил местной газете, что причин для паники нет. В тот же день клуб подтвердил в Фейсбуке: ”Спортсмены клуба такого уровня контролируются в несколько раз чаще, чем обычные туристы, и ведут себя в соответствии с указаниями клуба. Они все здоровы!”. Сепп говорит, что это подтверждение пришло напрямую из Италии.