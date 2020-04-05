Идеальный очаг коронавируса: как вирус вырвался с мероприятия на Сааремаа по всей Эстонии

Один шеф-повар, который провел два часа на Мullifestival, во вторник почувствовал недомогание — сухой кашель, температура 37,2: ”Я занимаюсь водным спортом, ничего страшного, бывало и хуже”.
Шеф-повар обзвонил всех своих знакомых, которых он встретил на Mullifestival — у 16-и был диагностирован коронавирус, 18 ждали результатов: ”У большинства одно и то же — вечером во вторник жар, кашель, воспаление миндалин, у некоторых насморк”.
Хотя чиновники теперь признают, что разрешать волейбольный матч было ошибкой, они даже не до конца убеждены, что вирус попал на Сааремаа именно с итальянцами. Некоторые фанаты „Saaremaa” отправились в Италию, несмотря на отмену игры там, поскольку уже купили авиабилеты. Кроме того, вирус в Курессааре могли привезти с собой участники других мероприятий, например, фестиваля NOM, которые прибыли на Сааремаа с материка на выходные.
В любом случае, заболело так много людей, что в выходные вирус уже захлестнул Курессааре. То, что произошло на острове, оказалось т. н. совершенным шквалом, чередой неудачных совпадений. Зрители волейбольных матчей не распространили бы вирус по всей Эстонии, так как большинство из них были местными.
Однако многие гости Mullifestival’я приехали на Сааремаа на эти выходные дни. В воскресенье они уже разъехались по разным местам Эстонии, а в понедельник отправились на работу. До тех пор, пока им не стало плохо.
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