Госсуд выдал разрешение на убийство: если жизнь женщины в опасности, агрессора можно пристрелить на месте!

Карел Шмутов, загасивший свечу жизни Райво Рятте, по прозвищу Кыммар, для государственных судей словно сказочный рыцарь, который спас даму из лап злого дракона. Как родилось историческое решение суда?
Карел Шмутов, загасивший свечу жизни Райво Рятте, по прозвищу Кыммар, для государственных судей словно сказочный рыцарь, который спас даму из лап злого дракона. Как родилось историческое решение суда?
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