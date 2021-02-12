Госсуд выдал разрешение на убийство: если жизнь женщины в опасности, агрессора можно пристрелить на месте!

Еще до начала процесса судья Катре Полякова приняла важное и смелое решение. Благодаря ему общественность может понять, почему Государственный суд оправдал Карела Шмутова (30), обвиненного в убийстве.

А именно: Полякова решила, что обсуждать убийство музыканта Райво Рятте по прозвищу Кыммар в Харьюском уездном суде она будет в рамках совершенно открытого процесса. Судья имеет право на такое решение, хотя все стороны разбирательства требовали полного или хотя бы частично закрытого слушания.

На закрытом заседании не присутствовал бы ни один журналист, а то, что произошло в суде, осталось бы тайной для народа Эстонии.