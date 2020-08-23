Эстонский синоптик-любитель конкурирует с официальными метеослужбами

В августе исполнится ровно 10 лет с момента, как о крошечной волости Вяйке-Маарья узнала вся Эстония. Дело в том, что в 2010 году Вяйке-Маарья стала эпицентром грозового шторма, который жарким вечером 8 августа потряс большую часть юга и востока страны. В самом Вяйке-Марья ураганный ветер разрушил башню местной церкви, побил сады и поломал деревья. В денежном эквиваленте ущерб от ненастья оценивался в 30 миллионов крон. Впоследствии метеорологи пришли к выводу, что это был особенно редкий для Эстонии шторм: вслед за грозой к поверхности земли устремляются холодные воздушные массы. Специалисты именуют такой тип шторма словом ”дерé‎чо” (в переводе с испанского derecho — это ”прямой”, ”идущий в прямом направлении”).

В то время, как остальные жители Вяйке-Маарья наблюдали за ненастьем с ужасом, 12-летний мальчик из поселка Симуна следил за движением штормовых туч с благоговейным восторгом. Происходящее настолько поразило и очаровало молодого человека, что он открыл в себе новый неподдельный интерес к различным природным и погодным явлениям. Так и появился его первый блог под названием Tormipoisid, то есть ”Штормовые мальчики”, в котором он начал собирать фотосвидетельства подобных явлений. Позднее юноша поступил на факультет географии, чтобы еще больше расширить свои познания.

Синоптик номер один из Фейсбука

Теперь синоптик-любитель — именно так называет себя 22-летний Кайро Кийтсак — делится своими наблюдениями в Фейсбуке. На личной странице с более чем 20 тысячами подписчиков и в сообществе Ilmahuvilised, объединяющем свыше 16 тысяч человек, Кайро ежедневно публикует свои прогнозы погоды. В комментариях люди часто пишут, будто все обещанное им сбывается с такой точностью, что пропадает необходимость следить за официальными метеорологическими сводками.

”Я и подумать не мог, что за несколько лет соберется так много читателей. Полагал, что в лучшем случае на меня подпишутся 300–400 человек”, — рассказывает Кайро с улыбкой. После Йыгева, где он провел часть своей юности, и университетского Тарту ”штормовой мальчик” вернулся в родной поселок Симуна, откуда все начиналось…