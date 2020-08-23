Эстонский синоптик-любитель конкурирует с официальными метеослужбами

Синоптик-любитель Кайро Кийтсак делится своими прогнозами погоды с десятками тысяч подписчиков в Фейсбуке. Многие из них уверяют, что никто другой в Эстонии не предсказывает погоду с такой точностью.
В августе исполнится ровно 10 лет с момента, как о крошечной волости Вяйке-Маарья узнала вся Эстония. Дело в том, что в 2010 году Вяйке-Маарья стала эпицентром грозового шторма, который жарким вечером 8 августа потряс большую часть юга и востока страны. В самом Вяйке-Марья ураганный ветер разрушил башню местной церкви, побил сады и поломал деревья. В денежном эквиваленте ущерб от ненастья оценивался в 30 миллионов крон. Впоследствии метеорологи пришли к выводу, что это был особенно редкий для Эстонии шторм: вслед за грозой к поверхности земли устремляются холодные воздушные массы. Специалисты именуют такой тип шторма словом ”дерéчо” (в переводе с испанского derecho — это ”прямой”, ”идущий в прямом направлении”).
В то время, как остальные жители Вяйке-Маарья наблюдали за ненастьем с ужасом, 12-летний мальчик из поселка Симуна следил за движением штормовых туч с благоговейным восторгом. Происходящее настолько поразило и очаровало молодого человека, что он открыл в себе новый неподдельный интерес к различным природным и погодным явлениям. Так и появился его первый блог под названием Tormipoisid, то есть ”Штормовые мальчики”, в котором он начал собирать фотосвидетельства подобных явлений. Позднее юноша поступил на факультет географии, чтобы еще больше расширить свои познания.
Синоптик номер один из Фейсбука
Теперь синоптик-любитель — именно так называет себя 22-летний Кайро Кийтсак — делится своими наблюдениями в Фейсбуке. На личной странице с более чем 20 тысячами подписчиков и в сообществе Ilmahuvilised, объединяющем свыше 16 тысяч человек, Кайро ежедневно публикует свои прогнозы погоды. В комментариях люди часто пишут, будто все обещанное им сбывается с такой точностью, что пропадает необходимость следить за официальными метеорологическими сводками.
”Я и подумать не мог, что за несколько лет соберется так много читателей. Полагал, что в лучшем случае на меня подпишутся 300–400 человек”, — рассказывает Кайро с улыбкой. После Йыгева, где он провел часть своей юности, и университетского Тарту ”штормовой мальчик” вернулся в родной поселок Симуна, откуда все начиналось…
Кайро безотрывно следит за погодой в течение всего дня. Утром первым делом он включает компьютер, чтобы ознакомиться со свежими данными. Сразу после этого рассказывает подписчикам в Фейсбуке, какая погода будет сегодня. Если ожидается гроза, то Кайро расчехляет камеру, чтобы попытаться запечатлеть молнии. ”В моей семье знают: если я куда-то отправляюсь, значит, следует заносить белье с улицы в дом”, — смеется Кайро.
Многих подписчиков радует, когда прогноз обещает хорошую пляжную погоду, но самому Кайро по душе наблюдать за более опасными природными явлениями: ”Когда я публикую сообщения о грозе, люди часто спрашивают, как мне это может нравиться, это ведь жутковато. Я понимаю, что люди боятся грозы, но у меня самого таких страхов нет, — рассказывает Кайро. — Я так много наблюдал за грозами, что хорошо знаю все возможные риски. Конечно, не стану находиться в это время рядом с электростолбом и не буду прятаться под кроной дерева. Это элементарные вещи. Если в небе начинает сверкать слишком сильно, то отправлюсь домой и не буду ждать до самого конца”.
В погоне за грозами Кайро пока не сталкивался с ситуациями, которые угрожали бы его жизни, однако некоторое опасные моменты приходилось пережить и ему. Например, во время езды в автомобиле молния может с грохотом ударить в поле. А однажды молния ударила возле дома в Йыгева именно в тот момент, когда Кайро открыл входную дверь. ”В глазах все побелело, и меня тотчас напугал сильный грохот”, — вспоминает он. К счастью, тогда Кайро уже успел разместить на балконе фотокамеру, и отличные кадры стали приятным дополнением ко всему пережитому.
Чтобы прогноз погоды был наиболее точным, Кайро ежедневно следит за различными выкладками и моделями, глобальными и региональными. Среди них есть и те, что используются государственными метеослужбами, и любопытные региональные модели, которых официальные метеорологи обычно в расчет не берут.
Кайро редко промахивается со своими прогнозами, но случается и такое: ”Например, в случае с осенними штормами бывало и так, что региональные модели прогноза погоды не давали четкой картины, куда будет двигаться циклон, на север или на юг. Десять километров в одном или другом направлении — и ситуация уже полностью меняется. Бывало и так, что я не мог разобраться в происходящем с самого начала и до самого конца, поскольку не понимал, куда движется циклон и будет ли ветер усиливаться или, напротив, все успокоится”.
В прошлом году Кайро проходил практику в Агентстве окружающей среды, где строил прогнозы погоды бок о бок с профессиональными метеорологами и ближе знакомился с их методами работы. Будучи синоптиком-любителем, он может позволить себе более творческий подход к выбору моделей прогноза погоды, тогда как у метеорологов на госслужбе имеется четко прописанная методика. В их компьютерах тоже отображены самые разные модели, к которым они время от времени присматриваются, однако в целом они в своей работе все же должны придерживаться определенных рамок.
Если Кайро на своей страничке в социальной сети может публиковать более обобщенный прогноз погоды, то официальные метеорологи должны покрывать всю карту Эстонии, то есть делать прогноз для разных мест в отдельности.
”Предположим, человек смотрит вечером телевизор и видит, что, например, рядом с Вяйке-Маарья следующим днем на карте стоит отметка о грозе. Но человек не знает, что гроза в конкретно этом месте означает прогноз на весь регион в целом. На самом деле гроза может быть где угодно в этом уезде. Синоптики ставят отметку возле Вяйке-Маарья просто потому, что они должны ее куда-то поставить. Но потом получается так, что житель Вяйке-Маарья грозы так и не дождался, поскольку она была в десяти километрах от его дома. Это и есть причина, по которой синоптиков критикуют. Хотя в их работе много нюансов, о которых обычный человек не догадывается. А я всем этим заниматься не должен. Могу писать то, что захочу.”
Основы прогнозирования
Синоптик-любитель Кайро Кийтсак рассказывает о хитростях, которые могут помочь в предсказании погоды.
”Существуют разные способы прогнозирования. Я посоветовал бы людям учиться наблюдать за облаками, а не гадать на кофейной гуще или строить прогнозы по селезенке свиньи. Облака могут очень многое сказать о том, какой будет погода в ближайшие часы или сутки. Например, если в солнечный день небо затягивается белым равномерным облачным покровом (перисто-слоистыми облаками), через который пробивается солнечный свет и вокруг которого зачастую образуются световые дуги, 22-градусное гало, то это указывает на скорые изменения погоды. Из этого можно сделать вывод, что атмосферный фронт принесет с собой проливные дожди или даже грозы. Если в жаркий день, когда воздушная масса влажная и нестабильная, ближе к вечеру видно, что в небе внезапно возникают ”сливочные горы” (кучевые и кучево-дождевые облака), то это явный признак, например, повышенного риска возникновения грозы. Обычно люди не обращают достаточно внимания на облака, но погода может измениться буквально за десятки минут. Летом, в жаркий и влажный день, о многом может сказать и туман. Например, во влажную ночь земля остывает и покрывается густым туманом, который уже на следующее утро рассеивается. Я замечал, что после таких ночей в жаркий день высока вероятность грозовых дождей.”
ERALDI TABELINA
В чем главная причина теплой зимы в этом году, и будут ли теперь такими все последующие зимы?
Причиной рекордно теплой зимы стал необычайно мощный полярный вихрь, то есть большая приполярная зона низкого давления, которая двигается против часовой стрелки. Если говорить простым языком, то это явление фактически удерживало холодный арктический воздух в ловушке над Арктикой.
Сильный полярный вихрь зимой в целом означает и более сильное течение Западных Ветров. Для Северной Европы, включая Эстонию, это означает более дождливую, теплую и штормовую зиму. В то же время в Южной Европе преобладало влияние области повышенного атмосферного давления, и местами там погода была даже холоднее, чем у нас. Прошлой зимой полярный вихрь над Северным полюсом практически не утихал и сохранял свою силу до прихода весны.
Считается, что за последние 100–150 лет такая теплая зима была единственной, когда на протяжении всех зимних месяцев средняя температура в Эстонии держалась выше нуля градусов. Зимы в последние годы в целом более теплые и ветреные, не считая нескольких отдельных случаев. Впрочем, последняя зима — это что-то особое. Вероятность повторения такой зимы в ближайшем будущем скорее очень мала. Напротив, возможно, что в ближайшие годы зимы будут более холодными и снежными. Последняя по-настоящему холодная и снежная зима была в 2010 году, когда средняя температура в январе составила в Эстонии аж минус 11,4 градуса. В будущем снежные и холодные зимы никуда не денутся, просто их станет меньше.
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