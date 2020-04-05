Эстонские больницы еще в январе готовились к COVID-19

Северо-Эстонская региональная больница (PERH) еще в середине января создала специальную координационную группу по коронавирусному инфекционному контролю, куда вошли многие ведущие специалисты больницы.

Центрами по лечению больных коронавирусом стали Западно-Таллиннская центральная больница (в состав которой входит также инфекционная клиника Мериметса), Пярнуская больница, Ида-Вируская центральная больница и Клиника Тартуского университета. Пациентами с особенно тяжелыми формами заболевания занимаются PERH и Клиника Тартуского университета.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 80% случаев заболевания коронавирусом протекают в легкой форме. Около 15% заболевших переносят заболевание в тяжелой форме, и им может понадобиться дополнительный кислород. Еще пять процентов оказываются в критическом состоянии и нуждаются в искусственной вентиляции легких и лечении, поддерживающим жизнеспособность других органов.

Какими возможностями обладают эстонские больницы для лечения пациентов в критическом состоянии?

«Инфекционная клиника Мериметса может госпитализировать 50-60 пациентов с диагностированным инфекционным заболеванием», — сказала пресс-секретарь Западно-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба. Клиника Мериметса не обладает ресурсами для интенсивной терапии третьего, самого сложного этапа. Для интенсивной терапии второго этапа в клинике есть три, а для первого этапа — семь койко-мест. «Некоторые изоляционные боксы есть и в отделении интенсивной терапии в основном корпусе Западно-Таллиннской центральной больницы», — отметила Суба. Кроме того, и те больные гриппом, кто нуждается в интенсивной терапии третьего этапа, могут получить необходимую медицинскую помощью не в инфекционной клинике, а в отделении интенсивной терапии главного корпуса Западно-Таллиннской центральной больницы.

Больных коронавирусом в особенно сложной или критической форме готов принять PERH в Таллинне.

«Если в Западно-Таллиннской центральной больнице посчитают, что у больного наблюдается функциональная недостаточность органов и он нуждается в интенсивном лечении, тогда они связываются с нами, и мы переводим больного к себе», — описывает ситуацию старший врач PERH Пеэп Тальвинг.