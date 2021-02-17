Эстонская военная промышленность пробивается в мир

Эстонский военно-промышленный стартап Milrem Robotics представил новую роботизированную платформу Type X. Заметное достижение даже в мировом масштабе — оно открывает новые перспективы для компании. Но в военной промышленности не бывает легких путей.
Эстонский военно-промышленный стартап Milrem Robotics представил новую роботизированную платформу Type X. Заметное достижение даже в мировом масштабе — оно открывает новые перспективы для компании. Но в военной промышленности не бывает легких путей.
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