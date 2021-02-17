Эстонская военная промышленность пробивается в мир

«Экспресс» – первое издание, которому демонстрируют испытания Type X. Впервые робот тестируют за пределами производственной площадки. Вооружение еще не установлено, но платформа готова и работает. На разработку Type X ушли миллионы евро и годы.

Мажоритарный акционер Milrem Robotics Кулдар Вяарси не раскрывает заказчика. Лишь намекает, что компания заключила соглашение с крупным дружественным государством – машину должны передать в конце первого квартала. Глядя на пустынную расцветку Type X, остается лишь доказываться, для кого предназначена эта техника.

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