01.09.2020, 07:10

Эстонка о второй волне коронавируса в Австралии: на улицу после восьми ни ногой, зато скачки – пожалуйста


Греэте Лехепуу
EST
Эстонка о второй волне коронавируса в Австралии: на улицу после восьми ни ногой, зато скачки – пожалуйста
Erakogu

Эстонка Аннели Лилль (38) не выходит из дома в Мельбурне уже третью неделю – неожиданно мощная вторая волна коронавируса захлестнула штат Виктория. Австралийские меры по борьбе с пандемией одни из самых строгих в мире. На высоте и поддержка государства.

В последнее время меры вновь ужесточились?

Да. Они вступили в силу в субботу вечером, 1 августа. Мы должны оставаться дома с восьми часов вечера и до пяти утра. С воскресенья нам разрешили выходить на улицу на часовую прогулку. Но, конечно, это не значит, что полиция поджидает тебя у порога и засекает время… Гулять можно в радиусе пяти километров от дома. Посещать магазин можно ежедневно, но нам советуют делать покупки пореже. Большинство людей трудится из дома, другие ходят на работу по специальным пропускам.

За нарушение правил штрафуют?

Конечно. Вроде бы после восьми часов вечера полиция усиливает присутствие на улицах. Движение на дорогах разгоняют — к восьми все должны быть дома, магазины закрываются за пятнадцать минут до этого. Кто не успел вовремя, ищет всяческие оправдания. Например, поскольку заправки продолжают работать, говорят, что проголодались. В общем, штрафы получают по своей дурости. Один человек утверждал, что очень хотел чипсов и поэтому пошел на заправку. Разве оно стоило 5000 долларов?

Новые правила строже весенних?

Да. Режим в Мельбурне относится к так называемой четвертой категории строгости. Это значит, что перемещения по улице ограничены, выходя из дома, ты должен надевать маску. Чтобы оставить ребенка в детском садике, сначала нужно получить специальное разрешение. Я раздобыла его сегодня — у тебя должна быть веская причина. Приходится доказывать, что никто не может с ним посидеть, а тебе нужно на работу. В этот день мой ребенок был в саду один.

Ограничения касаются и работы. Например, на строительную площадку допускаются не более пяти человек. В пищевой промышленности сократили количество работников, а сами сотрудники обязаны носить те же защитные средства, что и врачи в больницах.

В окрестностях Мельбурна и других регионах штата Виктория действует режим третьей категории строгости — работы ограничения не касаются.

Между двумя вспышками ты успела насладиться прелестями нормальной жизни?

Несомненно. Нам разрешили собираться компаниями до двадцати человек и двадцатого июня мы смогли отметить день рождения мужа в любимом ресторане. Ходили в зоопарк. Также повезло отдохнуть у знакомых за городом. И затем, спустя две недели, все снова закрылось на замок. Но мы успели немного насладиться свободой!

Кино и театры у нас не открывались. Австралийский чемпионат по футболу перенесли в Квинсленд — там эпидемиологическая ситуация полегче. Команды живут в изоляции и не контактируют с внешним миром. Им не разрешается выходить ни в рестораны, ни в кафе. Некоторые футболисты забрали с собой свои семьи из Мельбурна. Они сосредоточены на спорте: хотят сыграть все матчи, чтобы оправдать вливания от спонсоров. Все-таки что-то должно работать, тем более, что одну из самых денежных отраслей — строительную — по сути закрыли.

И конечно же, никто не стал отменять скачки! Даже в нашем штате. Правда, состязания проходят без зрителей. Вообще, австралийцы — очень азартные, так что этот спорт держат на плаву из-за больших денег. Наблюдать за скачками можно по телевизору или в Интернете.

В Эстонии самые жесткие ограничения действовали около месяца, но они и близко не стояли с теми, что у вас. Хотя все равно страх перед вирусом и новые порядки изрядно нас вымотали. Как справляешься с этим ты?

Я поддерживаю душевное равновесие с помощью спорта — он правда помогает. Легкая пробежка, домашние упражнения. Тренажеры успела купить еще до того, как нас впервые закрыли, хотя магазин был почти пуст! Заниматься йогой теперь приходится через интернет.

Австралия позаботилась о душевном здоровье жителей. Еще во время первых ограничений благотворительная организация, которая обслуживает телефон доверия по оказанию психологической поддержки, получила десять миллионов долларов. Таким образом, у каждого есть десять бесплатных сеансов общения с психологом.

У нас понимают, что депрессия — распространенная беда, поэтому ее воспринимают всерьез. Не скрою, и у меня возникали проблемы. Впрочем, в том числе и работодатель должен понимать, что работать из дома, разрываясь между ребенком и занятиями, труднее.

Как давно твой ребенок не виделся со своими австралийскими дедушкой и бабушкой?

Мы успели съездить к ним в гости в феврале, еще до коронавируса. Родители моего мужа живут в Южной Австралии. Честно говоря, не думаю, что границы откроют раньше Рождества. Там отнеслись к эпидемии со всей строгостью, и у них не было такой вспышки заболеваемости, а в нашем штате Виктория ситуацию запустили.

С чего началась вторая волна?

Это был огромный скандал! Австралийцы вернулись из-за границы. Их поместили в гостиницу на обсервацию на четырнадцать суток. К ним даже приставили охранника, но он не только разрешал им ходить в магазин, но и спал с некоторыми постояльцами отеля. С этого все и началось, — много ли надо для распространения болезни, когда в семье кто-то заразился?

Не проходит и дня, чтобы на пресс-конференции главы штата Дэниэля Эндрюса не вспоминали этот случай. Ему приходится непросто, поскольку изначально он отказался от помощи федерального правительства — они предлагали прислать военных. Но Эндрюс предпочел нанять частную охранную фирму.

Как поживают эстонцы в Австралии?

В моем окружении нет никого, кто оказался в затруднительном положении — все остались при работе. Я преподаю эстонский в Доме эстонского языка Мельбурна. Сейчас мы не встречаемся. Наша община и без того усохла, теперь мы оказались под новым ударом. В это Рождество должны были пройти Дни Эстонии, но уже при первой вспышке на этих планах поставили крест.

Что ты испытываешь, наблюдая за эстонскими новостями?

Меня сильно удивило исследование об антителах. Я не подозревала, что среди распространителей болезни так много тех, у кого нет никаких симптомов. Думаю, что и вас захлестнет вторая волна. Особенно, когда начнется учебный год и контакты между людьми участятся.

У нас тоже была занятная новость. Проверили три тысячи человек из тех, кто должен был оставаться дома. Приходили и стучали в дверь. 800 человек были на работе, представляете! Теперь чиновники в Мельбурне вновь обивают пороги и проверяют соблюдение режима. Во время второй проверки обошли полторы тысячи человек, нашли только 150 нарушителей.

Правда, теперь и правила ужесточились.

В то же время Австралия оказалась очень щедрой — она поддержала как людей, так и предприятия. Небольшим фирмам, кафе и ресторанам выделили пособия в размере 10 000 долларов. Загородным предприятиям — по 5000 долларов.

У нас действует система Job Keeper System, направленная на сохранение рабочих мест. Государство платит предпринимателям, чтобы они не сокращали людей. Для получения поддержки достаточно заявления: около 3000 долларов в месяц — чуть больше минимальной зарплаты в штате Виктория. На эти деньги действительно можно прожить.

Еще введены дополнительные выплаты — дважды по 750 долларов. Их получают те, кто остался без работы. Подтверждения даже не спрашивают — иди и проси. Эта программа продолжает работать, и ее собираются продлевать. Ее участниками могут стать еще около пяти тысяч предприятий, например, парикмахерские, которые были вынуждены закрыть салоны из-за ужесточения режима.

2020 год — сложный год для Австралии…

Разумеется. Лесные пожары были ужасными! Загородный туристический сектор сначала пострадал от огня, а потом от эпидемии. Теперь он не работает. В каких-то двух-трех часах езды от Мельбурна отличные горнолыжные курорты, но туда нельзя. Местным можно, конечно немного покататься. Но я не представляю, насколько велик ущерб и кто его компенсирует. Скорее всего, рассчитываться придется еще и нашим внукам.

Что бы ты хотела пожелать Эстонии?

Если вы общаетесь с пожилыми людьми, научите их пользоваться планшетами и общаться посредством видеосвязи. Я бы не советовала обниматься с бабушками и дедушками. Сохраняйте дистанцию в два метра, наслаждайтесь теплой погодой — не сидите дома. Будьте готовы, что вирус вернется. Лучше сохранять бдительность, чем сожалеть потом.

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