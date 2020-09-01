Эстонка о второй волне коронавируса в Австралии: на улицу после восьми ни ногой, зато скачки – пожалуйста

В последнее время меры вновь ужесточились?

Да. Они вступили в силу в субботу вечером, 1 августа. Мы должны оставаться дома с восьми часов вечера и до пяти утра. С воскресенья нам разрешили выходить на улицу на часовую прогулку. Но, конечно, это не значит, что полиция поджидает тебя у порога и засекает время… Гулять можно в радиусе пяти километров от дома. Посещать магазин можно ежедневно, но нам советуют делать покупки пореже. Большинство людей трудится из дома, другие ходят на работу по специальным пропускам.

За нарушение правил штрафуют?

Конечно. Вроде бы после восьми часов вечера полиция усиливает присутствие на улицах. Движение на дорогах разгоняют — к восьми все должны быть дома, магазины закрываются за пятнадцать минут до этого. Кто не успел вовремя, ищет всяческие оправдания. Например, поскольку заправки продолжают работать, говорят, что проголодались. В общем, штрафы получают по своей дурости. Один человек утверждал, что очень хотел чипсов и поэтому пошел на заправку. Разве оно стоило 5000 долларов?

Новые правила строже весенних?

Да. Режим в Мельбурне относится к так называемой четвертой категории строгости. Это значит, что перемещения по улице ограничены, выходя из дома, ты должен надевать маску. Чтобы оставить ребенка в детском садике, сначала нужно получить специальное разрешение. Я раздобыла его сегодня — у тебя должна быть веская причина. Приходится доказывать, что никто не может с ним посидеть, а тебе нужно на работу. В этот день мой ребенок был в саду один.

Ограничения касаются и работы. Например, на строительную площадку допускаются не более пяти человек. В пищевой промышленности сократили количество работников, а сами сотрудники обязаны носить те же защитные средства, что и врачи в больницах.

В окрестностях Мельбурна и других регионах штата Виктория действует режим третьей категории строгости — работы ограничения не касаются.

Между двумя вспышками ты успела насладиться прелестями нормальной жизни?

Несомненно. Нам разрешили собираться компаниями до двадцати человек и двадцатого июня мы смогли отметить день рождения мужа в любимом ресторане. Ходили в зоопарк. Также повезло отдохнуть у знакомых за городом. И затем, спустя две недели, все снова закрылось на замок. Но мы успели немного насладиться свободой!