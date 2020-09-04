Эстонию захватывают слизни-убийцы: в Европе известно о первых человеческих смертях

Лузитанские улитки завоевали Европу. Мы не исключение. Что особенно скверно — это не просто досадный вредитель, пожирающий садовые растения, а вид, опасный для человека. На сегодня уже есть первые смертельные случаи в Испании и России.

Жизнь как в фильме ужасов

”Слизни питаются, кроме прочего, и испражнениями животных. Поэтому они распространяют среди людей болезнетворные бактерии. К липкой оболочке на спине слизня прилипают вирусоносители, и он их переносит. Он может переносить и коронавирус”, — говорит Андрес Клейнберг, эстонский ученый, который на сегодняшний день разработал единственное эффективное средство борьбы.

Для обитания лузитанская улитка предпочитает темные места вроде подвалов. Поэтому с ними легко соприкоснуться. И в собственном саду человек не защищен. Дети и домашние животные, играющие на улице, могут легко заносить инфекции в помещения. Слизь этих улиток не сходит с одежды даже в стиральной машине.

Их прожорливость безгранична. Поскольку у них нет органов пищеварения, они немедленно выделяют съеденные растения и животных в виде тяжелых химикалий. Когда собаки и кошки наступают в выделения слизней, в доме возникают неприятности.

Если переехать слизня или наступить на него в вечерней темноте, это может обернуться возвращением нескольких сотен особей. Эта улитка носит в себе до 600 яиц. За лето она откладывает яйца дважды. Стоит раздавить улитку, как яйца из нее вытекают. Они прилипают к шинам или подошвам, и через пару дней из них вылупляются новые особи.

Ситуация особенно осложняется тем, что у испанского слизня нет естественных врагов. А сами они могут есть даже птенцов прямо из гнезд. Поскольку это вид, который выделяет много слизи, то ежи, крысы и мыши держатся от них подальше. При жевании такой добычи неизбежна смерть от удушья.

”Их поедает только один конкретный вид уток в Индии. А у нас в развитых странах их даже собаки нюхом не чувствуют”, — сказал Клейнберг.

В Таллинне слизни захватили Копли, Харку, Какумяэ, а также Кейла и Сауэ в окрестностях столицы. Первые уже ползают по Пирита. Тарту окружен целиком. Обитатель Копли Тийа-Лийс Юргенсон описывает ситуацию как без преувеличения катастрофическую.