Эстонию захватывают слизни-убийцы: в Европе известно о первых человеческих смертях

Единственное в мире средство
Клейнберг занимается разработкой инсектицидов на растительной основе уже 16 лет. Чтобы вывести на рынок жидкость от испанской улитки, потребовалось три года.
При нашей встрече на столе — желтая жидкость в пятилитровых пластиковых канистрах, это удивительная смесь из самых повседневных компонентов. Все их можно найти в рационе человека. Точный перечень и соотношение компонентов, кроме того, что указано на этикетке, остается коммерческой тайной.
Инсектицид есть как в жидкой, так и в гелеобразной форме. При распылении на слизней эффект мгновенный. Они переворачиваются на спину, кверху брюхом, и издыхают. Убирать их и чистить потом ничего не нужно, потому что за один день они полностью разлагаются в природе.
Гелеобразное вещество наносится на специальное покрытие. Его, в свою очередь, нужно размещать по сторонам грядок, теплиц и садов. Это предотвратит попадание тварей во двор или к растениям.
”Это вещество совершенно безопасно для домашних животных. А также для людей. Но опрыскивания цветов и фруктов следует все-таки избегать”, — советует изобретатель.
Еще в сотрудничестве со специалистами по электронике Kлейнберг разрабатывает датчики, которые крепятся к поверхности земли. Когда рядом с ними появляются слизни, устройства посылают сигнал. Это, в свою очередь, активирует опрыскиватель, работающий аналогично автоматической газонокосилке. Таким образом, человеку не нужно будет ползать на корточках вдоль грядки, то и дело наклоняя канистру.
С финнами ученый уже договорился. В Эстонии жидкость продается в строительных и садовых магазинах с последнего дня июля. Для ее вывода на рынок была создана отдельная фирма — Lusitaania OÜ. Одна канистра стоит до 135 евро, и этого достаточно, чтобы очистить сотню квадратных метров сада, даже с лишним.
Дома у свекрови всегда приятно пахнет. Она дала мне рецепт смеси
Правда шокирует: чем детки после кесарево отличаются от обычных
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
В России зверски убит известный бизнесмен