04.09.2020, 20:10

Эстонию захватывают слизни-убийцы: в Европе известно о первых человеческих смертях

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Леннарт Кяэмер
EST 124
Maakodu,kahjur
Maakodu,kahjurFoto: Tiit Koha foto

Испанские слизни, или лузитанские улитки, переносят болезни, даже коронавирус. Ситуация усугубляется тем, что у этого вида в природе нет естественных врагов. Однако спасти положение может единственное в мире средство защиты, созданное эстонскими учеными.

Лузитанские улитки завоевали Европу. Мы не исключение. Что особенно скверно — это не просто досадный вредитель, пожирающий садовые растения, а вид, опасный для человека. На сегодня уже есть первые смертельные случаи в Испании и России.

Жизнь как в фильме ужасов

”Слизни питаются, кроме прочего, и испражнениями животных. Поэтому они распространяют среди людей болезнетворные бактерии. К липкой оболочке на спине слизня прилипают вирусоносители, и он их переносит. Он может переносить и коронавирус”, — говорит Андрес Клейнберг, эстонский ученый, который на сегодняшний день разработал единственное эффективное средство борьбы.

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Для обитания лузитанская улитка предпочитает темные места вроде подвалов. Поэтому с ними легко соприкоснуться. И в собственном саду человек не защищен. Дети и домашние животные, играющие на улице, могут легко заносить инфекции в помещения. Слизь этих улиток не сходит с одежды даже в стиральной машине.

Их прожорливость безгранична. Поскольку у них нет органов пищеварения, они немедленно выделяют съеденные растения и животных в виде тяжелых химикалий. Когда собаки и кошки наступают в выделения слизней, в доме возникают неприятности.

Если переехать слизня или наступить на него в вечерней темноте, это может обернуться возвращением нескольких сотен особей. Эта улитка носит в себе до 600 яиц. За лето она откладывает яйца дважды. Стоит раздавить улитку, как яйца из нее вытекают. Они прилипают к шинам или подошвам, и через пару дней из них вылупляются новые особи.

Ситуация особенно осложняется тем, что у испанского слизня нет естественных врагов. А сами они могут есть даже птенцов прямо из гнезд. Поскольку это вид, который выделяет много слизи, то ежи, крысы и мыши держатся от них подальше. При жевании такой добычи неизбежна смерть от удушья.

”Их поедает только один конкретный вид уток в Индии. А у нас в развитых странах их даже собаки нюхом не чувствуют”, — сказал Клейнберг.

В Таллинне слизни захватили Копли, Харку, Какумяэ, а также Кейла и Сауэ в окрестностях столицы. Первые уже ползают по Пирита. Тарту окружен целиком. Обитатель Копли Тийа-Лийс Юргенсон описывает ситуацию как без преувеличения катастрофическую.

”У них здесь (в районе частных домов на полуострове Копли — прим. ред.) целые колонии. По вечерам нельзя выходить на улицу, потому что ими забиты все дороги. Здесь живут больные шелудивые лисы, о которых никто не заботится. Улитки поедают их фекалии и тащат болезни в сад моего дома. Они даже ползают по стенам многоквартирных домов и через открытые окна попадают в комнаты”, — сказала она.

Они преодолевают от пяти до шести метров в час. Для слизня это много. Более того, это довольно коллективный вид. Информация быстро перемещается в колонии улиток, и легко находятся новые территории обитания.

Госорганам верить не стоит

Ситуация жуткая. В Австрии, в императорских парках Вены, гигантских слизней сгребают при помощи машин. Двигаясь по дорогам Польши делать лесную остановку рискованно, потому что по обочине извиваются мясистые колонны. В Швеции улитки привели к национальной катастрофе.

Хотя до сих пор обширная изъеденность в наших лесах объяснялась в основном теплой зимой, массовое нашествие слизней не менее важно.

”Улитки в лесу поедают зеленую растительность, которая создает перегной. Они ослабляют сопротивляемость деревьев к вредителям и делают их легкой добычей для короедов”, — пояснил Клейнберг.

Читаешь сайт Департамента здоровья — там рекомендуют бороться с улитками при помощи кипятка или ударов лопаты. Ни один из этих методов не помог. Скорее, это еще ухудшило ситуацию. Использование горячей воды может обжечь других мелких животных. Еще глупее рубить улиток лопатой. Таким образом из нее вытекают яйца, а из них вылупляются сотни подобных. Как упоминалось выше, слизень может выносить более полутысячи потомков. Улитки бывают обоих полов, и нести яйца может представитель любого пола.

Совершенно немыслимо помещать улиток в морозилку собственного холодильника. Даже если вице-мэр Таллинна Калле Кландорф на своей странице в Фейсбуке называет замораживание ”наиболее предпочтительным и гуманным вариантом эвтаназии”. Вы бы поставили ведро или два слизней, разносящих заболевания, в свой холодильник на ночь с продуктами?

Несколько полных ведер за вечер

За домом Тийи-Лийсы раскинулся некошеный луг. Он принадлежит городу. Однако управа части города о нем не заботится. Так решено с той целью, чтобы у диких насекомых было место для гнездования. На самом деле это означает, что улитки пожирают всех до последнего дождевых червей и насекомых. Что может навредить природному балансу.

”Мы с местными жителями готовы там хоть сами косить. Лишь бы только нам выделили средства”, — сказала Тийа-Лийс, которая, помимо прочего, в настоящее время является главой Общества Копли и деловым партнером Клейнберга.

Департамент окружающей среды 12 лет составлял карту распространения улиток. Теперь для этого создано новое мобильное приложение.

”Но что проку от этого? Если снова наступит теплая зима, в следующем году их будет еще больше. Рекомендация нынешних городских властей — собирать улиток по одной в стеклянную банку и отвозить их в крематорий для мелких животных, — полная дурь”, — недоумевает Тийа-Лийс.

Ее соседи собирают по два-три ведра улиток за одну ночь. Здесь следует отметить, что ведра для сбора нужно обязательно продезинфицировать либо уксусом, либо специальным веществом активного действия.

Единственное в мире средство

Клейнберг занимается разработкой инсектицидов на растительной основе уже 16 лет. Чтобы вывести на рынок жидкость от испанской улитки, потребовалось три года.

При нашей встрече на столе — желтая жидкость в пятилитровых пластиковых канистрах, это удивительная смесь из самых повседневных компонентов. Все их можно найти в рационе человека. Точный перечень и соотношение компонентов, кроме того, что указано на этикетке, остается коммерческой тайной.

Инсектицид есть как в жидкой, так и в гелеобразной форме. При распылении на слизней эффект мгновенный. Они переворачиваются на спину, кверху брюхом, и издыхают. Убирать их и чистить потом ничего не нужно, потому что за один день они полностью разлагаются в природе.

Гелеобразное вещество наносится на специальное покрытие. Его, в свою очередь, нужно размещать по сторонам грядок, теплиц и садов. Это предотвратит попадание тварей во двор или к растениям.

”Это вещество совершенно безопасно для домашних животных. А также для людей. Но опрыскивания цветов и фруктов следует все-таки избегать”, — советует изобретатель.

Еще в сотрудничестве со специалистами по электронике Kлейнберг разрабатывает датчики, которые крепятся к поверхности земли. Когда рядом с ними появляются слизни, устройства посылают сигнал. Это, в свою очередь, активирует опрыскиватель, работающий аналогично автоматической газонокосилке. Таким образом, человеку не нужно будет ползать на корточках вдоль грядки, то и дело наклоняя канистру.

С финнами ученый уже договорился. В Эстонии жидкость продается в строительных и садовых магазинах с последнего дня июля. Для ее вывода на рынок была создана отдельная фирма — Lusitaania OÜ. Одна канистра стоит до 135 евро, и этого достаточно, чтобы очистить сотню квадратных метров сада, даже с лишним.

Полезно знать

Яйца лузитанских улиток похожи на гранулы садовых удобрений. Если вы покупаете растение в горшке, желательно до пересадки не менее пяти недель подержать его в пакете. За это время станет ясно, вылупятся из корневой системы слизни или растение чистое.

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