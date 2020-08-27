"Если Миша ударил Катю, то многие спросят, чем она провинилась". Зачем обсуждать насилие?

Еще раньше — во время чрезвычайной ситуации — организации, оказывающие помощь женщинам, трубили о том, что в Эстонии стало больше случаев домашнего насилия. Комментаторы писали: ”Жены сами доводят мужей!”, ”Сами таких выбрали!”.

А в июле были временно приостановлены совершаемые за счет поступлений налога на азартные игры выплаты проектам, выступающим за равное обращение и гендерное равноправие. Новость прошла по всем новостным порталам, но не вызвала особого отклика у читателей. Единичные комментарии звучали так: ”За что бороться? Женщины уже имеют равные права!”, ”Идите укладывать шпалы!”.

Все эти комментарии отчетливо показывают, как в обществе относятся к темам насилия, равноправия и равного обращения. Каждый эпизод рассматривается как отдельная проблема, а не как часть общего явления. Если Миша ударил Катю, то многие спросят, чем она провинилась, а не осудят насилие. А если Настя за ту же работу получает меньше денег, чем Коля, — нас будет волновать, хорошо ли она работает и сколько детей, которых нужно кормить, в семье у Коли.

Для многих глобальной проблемы не существует, потому что на уровне законов женщины и мужчины равны, а насилие запрещено. Однако на практике зарплаты женщин в Эстонии в среднем на 17 % ниже, чем у мужчин, они чаще становятся жертвами сексуального насилия и других притеснений. Не говоря уже о таких бытовых моментах, как ”обязанность женщины ухаживать за общим ребенком” и ”быть привлекательной, милой и молодой”.

Законы необходимы, но чтобы они заработали, должно измениться общественное сознание. Ведь зарплата женщин зачастую ниже просто из-а того, что начальники руководствуются собственными установками: ей семью не кормить, уйдет в декрет. А притеснения дома и в коллективах связаны с укоренившимися представлениями о том, что наделенный властью человек может пользоваться своим положением.

Именно поэтому важна деятельность выступающих за равное обращение организаций и обсуждение тем насилия, прав женщин и мужчин, а также других меньшинств. Общественные дискуссии способны изменить отношение: когда-то рабство считалось нормой, гомосексуализм — болезнью, а женщине отводилась второстепенная роль. Сегодня все эти примеры кажутся дикостью.