ЭКСКЛЮЗИВ: Охотник за допингом: "Алавер был ключевым элементом допинг-системы"

Хотя Ханс-Йоахим, или Хайо Зеппельт удостоился почти полусотни наград и других видов признания за свои документальные фильмы о допинге, он говорит, что у него немало врагов.

Среди прочего, под его руководством выявлено систематическое использование допинга в кенийском беге на длинные дистанции и в бразильском футболе. В свете его расследования Международный союз велосипедистов (UCI) в 2012 году признал, что двумя годами ранее он замолчал положительный допинг-тест Альберто Контадора, на тот момент лучшего гонщика в мире.

Из-за разоблачения государственной допинг-системы в России ему уже много лет запрещен въезд в эту страну. Два года назад в результате дипломатических переговоров запрет был временно приостановлен с оговоркой, что в случае въезда Зеппельта в страну российская полиция имеет право его допрашивать. Журналист хотел осветить чемпионат мира по футболу в России, но тогда вмешался лично министр иностранных дел Германии Хайко Маас, заявив, что командировка Зеппельта будет сопряжена с ”непредсказуемыми рисками”.

Его интервью с австрийским лыжником Йоханнесом Дюрром положило начало расследованию, которое завершилось прошлой весной операцией ”Кровопускание” и поставило подножку эстонскому лыжному спорту. Несколько клиентов допинг-доктора Марка Шмидта, в том числе Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу, были арестованы на зимнем чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Позже Алго Кярп также признался, что пользовался услугами Шмидта. На сегодняшний день тренер Мати Алавер также признал, что потворствовал приему допинга среди своих учеников.

Как ваша карьера журналиста сложилась так, что вы освещаете только проблемы допинга? Почему бы не работать классическим спортивным или криминальным репортером?

Фактически я начал свою карьеру в 1985 году как классический спортивный репортер. Освещал в основном плавание. Сразу выяснилось, что мой основной интерес — делать заметки об истории спорта, следить за спортивной политикой и изучать ее.

Со временем я заметил: если вы как спортивный журналист осмеливаетесь быть слишком критичным, многим это не нравится. И я говорю не только о спортивных учреждениях и федерациях, но и о коллегах по ARD, национальному телевидению Германии.