ЭКСКЛЮЗИВ: Охотник за допингом: "Алавер был ключевым элементом допинг-системы"

Я бы сказал, что я там популярен. (Смеется собственной шутке.) Но только в смысле известности, а не мнений обо мне, это точно.
Насколько опасно разоблачать гигантские допинговые схемы крупных стран — например, таких, как Россия?
Сейчас мне запрещен въезд в Россию, официальная причина — распространение лжи о России в мировой прессе. Это смешно, потому что практически все утверждения, которые я выдвигал в отношении российской допинг-системы, либо были фактами на момент их предоставления, либо остаются фактами. Поэтому, если бы мне пришлось предположить реальную причину запрета на мой въезд, я бы искал ответ где-нибудь в бюрократии и в лабиринте интересов Кремля.
Надо понимать, что журналистика, которой я имею дело, разрушает модели большого бизнеса. Мы раскрываем то, за чем стоят очень влиятельные люди, которые из-за нас теряют как большие деньги, так и репутацию. Поэтому в характере моей работы неизбежно прописано, что есть ряд людей, которым я, в лучшем случае, неприятен, а зачастую злейший враг.
Что касается России, я должен сказать, там в последние годы на передний край спорта выходит все больше и больше надежных и разумных людей. Российская
публика также начала признавать тот факт, что допинг часто играл большую роль в успехах их спортсменов.
Конечно, в спортивной системе еще есть люди, готовые на все что угодно, чтобы скрыть проблемы.
Должны ли мы также подозревать спортсменов конкретных стран, которые десятилетиями доминировали в определенных видах? Например, эфиопские стайеры, норвежские лыжники или ямайские спринтеры.
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