Экономический кризис: как подготовиться к самому страшному?

2. Начать экономить немедленно
Анализ бюджета поможет понять, какие статьи расходов вы можете урезать сразу, чтобы увеличить свою ”подушку безопасности”. Отказ от второй машины, дорогого абонемента в спортзал или нового смартфона не сильно повлияет на качество жизни, но экономия получится существенная (особенно, если посчитать сумму за год). От более мелких необязательных трат, например, такси и ресторанов, необходимо избавиться в первую очередь.
3. Изучить рынок труда
Чтобы потеря работы не застала вас врасплох, надо прощупать почву заранее. Разумеется, выбор вакансий сейчас меньше, чем пару месяцев назад, но это прекрасный стимул посмотреть, в каких именно областях ваши навыки могут быть востребованы. Если вы в последние несколько лет не меняли работу, то необходимо тщательно разобраться, какие качества и опыт требуются работодателям на данный момент. Рынок труда очень динамичен и требования растут, меняются. Может быть, вам потребуется дополнительное обучение, сейчас самое время для подготовки.
Как себя вести во время кризиса?
Если случилось страшное и работу вы потеряли, или вам значительно урезали зарплату, то важно не терять времени и сразу же провести личный финансовый аудит, чтобы не угодить в долговую яму. Необходимо составить список всех своих обязательств: жилищный кредит, автолизинг, кредитные карты, рассрочки, любые другие долги.
Затем расставить в приоритетном порядке от самого необходимого до тех обязательств, от которых можно избавиться немедленно. Например, жилье совершенно необходимо, а вот от автомобиля городскому жителю можно отказаться. Кредитные карты, рассрочки и другие долги имеет смысл рефинансировать в один кредит в своем банке. Как правило, в таком случае банк предлагает более низкий процент и увеличивает срок возврата.
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