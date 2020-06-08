Экономический кризис: как подготовиться к самому страшному?

Аналитики на редкость единодушны в своих прогнозах — призывают активно готовиться к жесткому падению экономики осенью-зимой и очень медленному восстановлению в 2021 году. Банк Эстонии прогнозирует падение на 6–14 %, что сильно напоминает ситуацию в 2008–2009 годах, когда реальный ВВП упал на 4,2 % и 14,1 % соответственно. Думаю, многие помнят, чем это обернулось для страны: высокой безработицей, принудительными продажами жилья и волной банкротств малого и среднего бизнеса. К похожему сценарию стоит готовиться и сейчас.

Кто пострадает сильнее всего?

В первый год предыдущего кризиса тяжелее всех пришлось сферам развлечений и отдыха. Если в 2008 году общий экономический спад составил примерно 5 %, то в сфере развлечений добавленная стоимость, то есть сумма заработной платы и прибыли, сократилась на четверть. Аналогичной была ситуация в области оптовой и розничной торговли — падение на 15 % в первый год кризиса и еще на 20 % во второй год. Нынешняя пандемия нанесла удар по тем же самым отраслям, и чем медленнее будет восстанавливаться уверенность потребителей, тем глубже окажется падение.

Второй большой группой пострадавших в 2008–2009 годах стали отрасли, зависящие от цен на энергоносители: горнодобывающая и энергетическая. На данный момент о сокращениях уже объявили VKG и „Eesti Energia”, и вряд ли этим ограничится.

Однако в области информации и коммуникации, например, влияние экономического кризиса практически отсутствовало. На данный момент в этом секторе дела тоже идут неплохо.

Как подготовиться к кризису?

Даже если вы не работаете в индустрии отдыха и развлечений, торговли и общественного питания, разумно было бы подстелить соломки:

1. Создать ”подушку безопасности”

Вашим приоритетом должно стать увеличение накоплений на ”черный день”. Если размер ”подушки” не покрывает расходы в размере хотя бы шести месяцев жизни без какого-либо дохода, то сейчас не время для крупных покупок, инвестиций, поездок в отпуск. Любые свободные деньги надо направить на создание финансового буфера, успеть отложить по максимуму.