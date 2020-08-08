Дорожный психолог: каждому участнику движения — персональный рейтинг рисков!

За три дня до трагической аварии в Таллинне на Лаагна теэ, которая закончилась гибелью двух человек, Эстония была удостоена престижной награды Европейского совета по безопасности дорожного движения за снижение смертности на дорогах в последние десять лет. Нас также хвалили за научное планирование безопасных дорог. Однако никто в Эстонии не обратил внимания на эту новость.

На основе недавних событий, связанных с дорожным движением, — будь то авария в Лихула или гонки на Лаагна теэ с человеческими жертвами, — создается ощущение, что Эстония — вообще страна психов за рулем. Но какое впечатление складывается, если взглянуть на общую картину безопасности дорожного движения в Эстонии и ее развития во времени?

Нельзя сказать, что у нас все так уж безумно. Развитие безопасности дорожного движения в Эстонии по сравнению со средним уровнем в Европейском союзе было довольно быстрым, мы рывком продвинулись в позитивном направлении. По сравнению с тем, откуда начали в 90-х годах, сегодня у нас все хорошо.

Каждый год на дорогах случаются какие-то серьезные несчастья, которые потрясают общество. Но на основе единичных случаев не следует делать обобщения, будто по всей стране с движением все очень плохо. У нас все не так ужасно, ситуация постоянно улучшается.

ГУННАР МЕЙНХАРД: Масштабы проблем некоторых нарушителей ПДД довольно серьезны, вплоть до необходимости лечения. ФОТО: Прийт Симсон

Чем обусловлено развитие? Безопасность движения часто становится темой кампаний в Эстонии, например, когда сменился министр внутренних дел или глава полицейского управления или произошло ДТП, вызвавшее серьезный общественный резонанс. Но что помогает Эстонии значительно улучшать безопасность дорожного движения в длительной перспективе?

То, что делается сегодня в области безопасности дорожного движения, окажет влияние через пять лет. Трудно комментировать решения различных политиков или высокопоставленных чиновников. Конечно, было принято много разумных решений.

Некоторые нюансы можно отметить как позитивную тенденцию последнего времени. Например, как часто полиция проверяет пьяных водителей. Или внимательность попутчиков и решимость вмешаться в сомнительных случаях. Старорежимное мнение может быть таково, что сейчас звонят в полицию и стучат. Но более современный и разумный подход заключается в том, что люди замечают происходящее вокруг них. Поскольку пьяный человек не контролирует себя и не может вести себя адекватно, хорошо, когда есть те, кто замечает и вмешивается в нужное время.