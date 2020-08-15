Домогательства, насилие, нарушение профессиональной этики. Истории жителей Эстонии

Та девушка была уверена, что если с ней произойдет что-то подобное, она непременно сможет дать отпор. Да ведь и происходит такое лишь с теми, кто провоцирует, откровенно одевается и проводит время в сомнительных местах. Ей все же удалось высвободиться и убежать, но тот случай долго не давал покоя: девушка потом панически боялась ходить одна и ездить в лифте даже в компании близких людей.

В русском языке понятие ”домогательство” принято воспринимать именно так — как сексуальные преследования и приставания. Англоязычный же аналог, „harassment”, имеет более широкий спектр значений, охватывающий любые виды психологического и физического притеснения. Вышеупомянутая история — откровенная попытка изнасилования. Харассмент же, как правило, проявляется в систематическом пренебрежении границами дозволенного, нарушении личного пространства, психологическом давлении и злоупотреблении своим положением.

Если почитать современные СМИ, может показаться, что харассмент — удел голливудских звезд, политиков и бизнесменов. Но, к сожалению, эта проблема ближе, чем кажется. Жители Эстонии рассказали ”Экспрессу” о своем опыте.

Нарушение врачебной этики

”У меня диагностировано психическое расстройство, из-за чего в медицинской карте отмечено временное отсутствие трудоспособности. Так как эстонские законы защищают личную информацию пациента, в общей базе данных не значится причина потери трудоспособности, если она связана с психическим заболеванием, лишь сам факт”, — рассказывает Анна *, которая столкнулась с харассментом на приеме у акушерки во время беременности.

В беседе с врачом Анна назвала свое заболевание и рассказала, что после консультации у психиатра перестала принимать лекарства до родов, чтобы избежать возможных побочных эффектов.

”Такой ответ акушерку очень удивил, и она несколько раз пыталась меня убедить, что с моим заболеванием непременно нужно продолжать прием. Я вежливо попросила ее не поднимать больше эту тему, так как к беременности это не имело отношения и я уже проконсультировалась с психиатром, — говорит Анна. — Вышла я с этого приема, мягко говоря, разочарованная, но подумала: ладно, есть люди, которые не понимают психических расстройств, возможно, кого-то это пугает — ничего страшного.”